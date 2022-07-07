Премия Алисы: победители летнего этапа

На календаре 7 июля — в этот день в 1668 году Исаак Ньютон стал магистром наук, а в 2022 году 10 человек стали победителями летнего этапа нашего главного конкурса для разработчиков голосовых навыков Алисы.

Итак, встречаем лучшие навыки этого лета:

Первое место — 150000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы

Игра зоопарк

Второе место — 51000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы

Игра случайный вопрос

Третье место — 46500 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы

Угадай кто

Четвертое место — 44500 рублей

Таксопарк Плюшкина

Пятое место — 35500 рублей

Где логика

Шестое место — 34000 рублей

Почему крокодилы не летают

Седьмое место — 30000 рублей

Викторина Миссис Всезнайки

Восьмое место — 23000 рублей

Моя сделка

Девятое место — 20000 рублей

Умелый медвежатник

Десятое место — 15500 рублей

Крылья ноги и хвост

А мы далеко не уходим: премия Алисы продолжится осенью!

Заявки принимаются через специальную форму. Ждем ваши новые навыки!

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