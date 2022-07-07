Премия Алисы: победители летнего этапа

На календаре 7 июля — в этот день в 1668 году Исаак Ньютон стал магистром наук, а в 2022 году 10 человек стали победителями летнего этапа нашего главного конкурса для разработчиков голосовых навыков Алисы.
Итак, встречаем лучшие навыки этого лета:
Первое место — 150000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы
Второе место — 51000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы
Третье место — 46500 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы
Четвертое место — 44500 рублей
Пятое место — 35500 рублей
Шестое место — 34000 рублей
Седьмое место — 30000 рублей
Восьмое место — 23000 рублей
Девятое место — 20000 рублей
Десятое место — 15500 рублей
А мы далеко не уходим: премия Алисы продолжится осенью!
Заявки принимаются через специальную форму. Ждем ваши новые навыки!
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