Премия Алисы: победители летнего этапа 2024

Объявляем победителей летней премии Алисы в 2024 году и подводим итоги голосования разработчиков за выбор лучшего навыка по мнению сообщества Яндекс Диалогов.
Лучшими навыками этого лета стали:
Первое место в категории «Полезные навыки» — 200000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы
Первое место в категории «Развлекательные навыки» — 200000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы
Лучший навык по мнению сообщества разработчиков Яндекс Диалогов — 50000 рублей
Поздравляем победителей!
Присылайте заявки на участие в следующей премии Алисы через форму.
Ждём ваши новые навыки!
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