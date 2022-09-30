Премия Алисы: победители осеннего этапа

Подводим итоги осеннего этапа премии Алисы в 2022 году.
Напоминаем, что распределение призового фонда зависит от успеха навыка, а тройка лидеров получает в дополнение к денежным призам проморазмещение в каталоге навыков Алисы на один месяц.
Лучшими навыками этой осени становятся:
Первое место — 150000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы
Второе место — 51500 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы
Третье место — 49000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы
Четвертое место — 38000 рублей
Пятое место — 35500 рублей
Шестое место — 33000 рублей
Седьмое место — 32000 рублей
Восьмое место — 22500 рублей
Девятое место — 22000 рублей
Десятое место — 16500 рублей
Премия Алисы продолжится зимой!
Заявки принимаются через специальную форму. Ждем ваши новые навыки!
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