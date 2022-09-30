Премия Алисы: победители осеннего этапа

Подводим итоги осеннего этапа премии Алисы в 2022 году.

Напоминаем, что распределение призового фонда зависит от успеха навыка, а тройка лидеров получает в дополнение к денежным призам проморазмещение в каталоге навыков Алисы на один месяц.

Лучшими навыками этой осени становятся:

Первое место — 150000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы

Тяжелее легче

Второе место — 51500 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы

Вопрос и наказание

Третье место — 49000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы

Найди цифру❕

Четвертое место — 38000 рублей

Загадка Ребекки

Пятое место — 35500 рублей

Угадай сказку

Шестое место — 33000 рублей

Приключения волшебников

Седьмое место — 32000 рублей

Монстрик Тоша

Восьмое место — 22500 рублей

Весёлые Данетки

Девятое место — 22000 рублей

Охота на Вампуса

Десятое место — 16500 рублей

Игра Банк

Премия Алисы продолжится зимой!

Заявки принимаются через специальную форму. Ждем ваши новые навыки!

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