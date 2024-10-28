Премия Алисы: победители осеннего этапа 2024

Объявляем победителей осенней премии Алисы в 2024 году и подводим итоги голосования разработчиков за выбор лучшего навыка по мнению сообщества Яндекс Диалогов.

Лучшими навыками этой осени стали:

Первое место в категории «Полезные навыки» — 200000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы

Виртуальный дневник

Первое место в категории «Развлекательные навыки» — 200000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы

Кибер пёс

Лучший навык по мнению сообщества разработчиков Яндекс Диалогов — 50000 рублей

Заправка автомобиля



Поздравляем победителей!

Присылайте заявки на участие в следующей премии Алисы через форму.

Ждём ваши новые навыки!

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