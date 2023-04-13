Премия Алисы: победители весеннего этапа

Объявляем победителей весенней премии Алисы в 2023 году и начинаем голосование разработчиков за выбор лучшего навыка по мнению сообщества Яндекс Диалогов.
Лучшими навыками этой весны стали:
Первое место в категории «Полезные навыки» — 200000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы
Первое место в категории «Развлекательные навыки» — 200000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы
Поздравляем победителей!
Теперь расскажем про выбор лучшего навыка по мнению сообщества.
Как проголосовать за лучший навык
Для голосования нужно подписаться на рекламные и сервисные рассылки от Яндекс Диалогов. Сделать это можно на странице настроек в консоли Диалогов:
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Всем подписчикам на почту придет письмо со ссылкой на закрытую форму голосования. К участию принимаются только почты, с которых были созданы и опубликованы навыки в Яндекс Диалогах.
Голосование пройдет с 17 по 21 апреля 2023 года. К голосованию будут приглашены подписавшиеся до 17 апреля 2023. Голосующим предстоит выбрать, кто из номинантов весеннего этапа премии Алисы больше заслуживает приз.
Желаем удачи номинантам!
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