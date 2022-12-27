Премия Алисы: победители зимнего этапа

Подводим итоги последней премии Алисы в этом году.
2022 год подарил нам множество отличных навыков — спасибо вам, что помогаете нам становиться лучше!
А лучшими навыками этой зимы стали:
Первое место — 150000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы
Второе место — 65000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы
Третье место — 41000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы
Четвертое место — 39000 рублей
Пятое место — 35000 рублей
Шестое место — 32000 рублей
Седьмое место — 32000 рублей
Восьмое место — 24500 рублей
Девятое место — 16000 рублей
Десятое место — 15500 рублей
Поздравляем победителей и встретимся в новом году!
Отправить заявку на следующую премию можно тут.
P. S. Подписывайтесь на наши каналы:
Блог Яндекс Диалогов
YouTube-канал Яндекс Диалогов
Чат разработчиков навыков в Telegram
Канал в Telegram