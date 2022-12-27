Премия Алисы: победители зимнего этапа

Подводим итоги последней премии Алисы в этом году.

2022 год подарил нам множество отличных навыков — спасибо вам, что помогаете нам становиться лучше!

А лучшими навыками этой зимы стали:

Первое место — 150000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы

Викторина про мультфильмы

Второе место — 65000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы

Викторина про песни

Третье место — 41000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы

Битва с монстром

Четвертое место — 39000 рублей

Викторина про фильмы

Пятое место — 35000 рублей

Викторина про пословицы

Шестое место — 32000 рублей

Детская викторина

Седьмое место — 32000 рублей

Игра лото

Восьмое место — 24500 рублей

Герои Щенячьего Патруля

Девятое место — 16000 рублей

Какие витамины

Десятое место — 15500 рублей

ГЕО Викторина

Поздравляем победителей и встретимся в новом году!

Отправить заявку на следующую премию можно тут.

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