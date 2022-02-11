Премия Алисы в 2022 году: этапы конкурса

Премия Алисы для разработчиков навыков продолжается! Объявляем новые сроки в 2022 году:

Весенний этап

Сбор заявок: до 21 февраля

Тестирование в каталоге: 1–22 марта

Объявление победителей: 25 марта

Летний этап

Сбор заявок: до 23 мая

Тестирование в каталоге: 1–22 июня

Объявление победителей: 25 июня

Осенний этап

Сбор заявок: до 22 августа

Тестирование в каталоге: 1–22 сентября

Объявление победителей: 26 сентября

Зимний этап

Сбор заявок: до 25 ноября

Тестирование в каталоге: 1–22 декабря

Объявление победителей: 26 декабря

Правила всё те же:

Мы оцениваем стабильность работы навыка, его востребованность, удобство использования голосового интерфейса, оригинальность и актуальность идеи.

Определяем победителей и призеров раз в три месяца. Победители получат по 150 000 рублей. Еще 300 000 ₽ распределяем между девятью призерами каждого этапа. Для 1-3 места есть дополнительная награда: их приложения попадут в раздел «Победители премии Алисы» в каталоге навыков и получат дополнительное проморазмещение, а разработчикам мы подарим уникальные брендированные Станции с Алисой.

Больше информации — в разделе о премии Алисы.

Подробные правила конкурса — в положении о нем.

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