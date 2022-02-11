Премия Алисы в 2022 году: этапы конкурса

Премия Алисы для разработчиков навыков продолжается! Объявляем новые сроки в 2022 году:
Весенний этап
Сбор заявок: до 21 февраля
Тестирование в каталоге: 1–22 марта
Объявление победителей: 25 марта
Летний этап
Сбор заявок: до 23 мая
Тестирование в каталоге: 1–22 июня
Объявление победителей: 25 июня
Осенний этап
Сбор заявок: до 22 августа
Тестирование в каталоге: 1–22 сентября
Объявление победителей: 26 сентября
Зимний этап
Сбор заявок: до 25 ноября
Тестирование в каталоге: 1–22 декабря
Объявление победителей: 26 декабря
Правила всё те же:
- Продумайте сценарий навыка и запрограммируйте его.
- Опубликуйте в открытом доступе в каталоге навыков Алисы.
- Подайте заявку на участие в конкурсе.
Мы оцениваем стабильность работы навыка, его востребованность, удобство использования голосового интерфейса, оригинальность и актуальность идеи.
Определяем победителей и призеров раз в три месяца. Победители получат по 150 000 рублей. Еще 300 000 ₽ распределяем между девятью призерами каждого этапа. Для 1-3 места есть дополнительная награда: их приложения попадут в раздел «Победители премии Алисы» в каталоге навыков и получат дополнительное проморазмещение, а разработчикам мы подарим уникальные брендированные Станции с Алисой.
Больше информации — в разделе о премии Алисы.
Подробные правила конкурса — в положении о нем.
P. S. Подписывайтесь на наши каналы:
Блог Яндекс.Диалогов
YouTube-канал Яндекс.Диалогов
Чат разработчиков навыков в Telegram
Канал в Telegram