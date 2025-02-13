Премия Алисы в 2025 году: этапы конкурса

Премия Алисы продолжится в 2025 году!

1 место в категории «Игровой навык» — 200000 ₽

В эту категорию войдут детские и игровые навыки, помогающие детям и их родителям весело провести свободное время.

1 место в категории «Полезный навык» — 200000 ₽

В эту категорию войдут образовательные и общественно полезные навыки.

Еще 50000 ₽ получит победитель голосования в сообществе разработчиков навыков Алисы.

Помимо этого, победители в обеих категориях получат промо-размещение в каталоге навыков Алисы и брендированную Яндекс Станцию.

Этапы конкурса в 2025 году:

Весенний этап

Сбор заявок: до 13 марта

Тестирование в каталоге: 16 марта — 7 апреля

Объявление победителей: 7 апреля

Летний этап

Сбор заявок: до 29 мая

Тестирование в каталоге: 5 — 29 июля

Объявление победителей: 29 июля

Осенний этап

Сбор заявок: до 28 августа

Тестирование в каталоге: 4 — 28 октября

Объявление победителей: 28 октября

Зимний этап

Сбор заявок: до 27 ноября

Тестирование в каталоге: 4 — 26 декабря

Объявление победителей: 26 декабря

Все заявки, поданные с 25 ноября 2024 года, автоматически участвуют в весеннем этапе.

Как участвовать в Премии:

Мы оцениваем стабильность работы навыка, его востребованность, удобство использования голосового интерфейса, оригинальность и актуальность идеи.

Больше информации — в разделе о премии Алисы.

Подробные правила конкурса — в положении о нем.

Ждем ваши навыки!

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