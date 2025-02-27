Программа поощрения лучших навыков: февраль 2025

Напоминаем, что в программе участвуют навыки из топ-50 навыков на Станциях.

Разработчики могут отслеживать положение своих навыков на динамическом чарте, место в котором зависит от количества запросов и timespent (времени, которое пользователи проводят в навыке) и определяет размер выплаты пропорционально доле от общих метрик качества.

Для участия в конкурсе нужно опубликовать свой навык в публичном доступе в Каталоге Алисы и подать заявку. Писать код с нуля необязательно: можно прислать на конкурс уже опубликованный навык.

Количество побед никак не ограничено. Если ваш навык будет входить в топ-50 каждый месяц, вы будете получать вознаграждение каждый месяц.

Встречаем победителей февраля:

Придумывайте сценарии, создавайте новые навыки и улучшайте готовые, подавайте заявку — и зарабатывайте!

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