Программа поощрения лучших навыков на Станциях: этапы конкурса в 2023 году

Программа поощрения лучших навыков Алисы продолжится в 2023 году.
Правила прежние: каждый месяц мы будем распределять между разработчиками лучших навыков на Станциях призовой фонд в 500 000 рублей.
Даты подведения итогов программы поощрения:
- Первый этап: «10» февраля 2023 года,
- Второй этап: «24» февраля 2023 года,
- Третий этап: «24» марта 2023 года,
- Четвертый этап: «24» апреля 2023 года,
- Пятый этап: «22» мая 2023 года,
- Шестой этап: «24» июня 2023 года,
- Седьмой этап: «24» июля 2023 года,
- Восьмой этап: «22» августа 2023 года,
- Девятый этап: «22» сентября 2023 года,
- Десятый этап: «22» октября 2023 года,
- Одиннадцатый этап: «24» ноября 2023 года,
- Двенадцатый этап: «22» декабря 2023 года.
Размер выплаты, как и в прошлом году, зависит от количества запросов и timespent (времени, которое пользователи проводят в навыке). Количество побед не ограничено. Если ваш навык войдет в топ-50 в каждом месяце, вы получите вознаграждение 12 раз. Чтобы разработчики могли отследить, как изменились позиции их навыков за последние сутки, мы опубликовали специальный динамический чарт.
Для участия в конкурсе опубликуйте свой навык в публичном доступе в Каталоге Алисы и подайте заявку. Писать код с нуля необязательно: можно прислать на конкурс уже опубликованный навык.
Встречаем лучшие навыки января:
Создавайте навыки, улучшайте их — и зарабатывайте!
P. S. Подписывайтесь на наши каналы:
Блог Яндекс Диалогов
YouTube-канал Яндекс Диалогов
Чат разработчиков навыков в Telegram
Канал в Telegram