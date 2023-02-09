Программа поощрения лучших навыков на Станциях: этапы конкурса в 2023 году

Программа поощрения лучших навыков Алисы продолжится в 2023 году.

Правила прежние: каждый месяц мы будем распределять между разработчиками лучших навыков на Станциях призовой фонд в 500 000 рублей.

Даты подведения итогов программы поощрения:

Первый этап: «10» февраля 2023 года,

Второй этап: «24» февраля 2023 года,

Третий этап: «24» марта 2023 года,

Четвертый этап: «24» апреля 2023 года,

Пятый этап: «22» мая 2023 года,

Шестой этап: «24» июня 2023 года,

Седьмой этап: «24» июля 2023 года,

Восьмой этап: «22» августа 2023 года,

Девятый этап: «22» сентября 2023 года,

Десятый этап: «22» октября 2023 года,

Одиннадцатый этап: «24» ноября 2023 года,

Двенадцатый этап: «22» декабря 2023 года.

Размер выплаты, как и в прошлом году, зависит от количества запросов и timespent (времени, которое пользователи проводят в навыке). Количество побед не ограничено. Если ваш навык войдет в топ-50 в каждом месяце, вы получите вознаграждение 12 раз. Чтобы разработчики могли отследить, как изменились позиции их навыков за последние сутки, мы опубликовали специальный динамический чарт.

Для участия в конкурсе опубликуйте свой навык в публичном доступе в Каталоге Алисы и подайте заявку. Писать код с нуля необязательно: можно прислать на конкурс уже опубликованный навык.

Встречаем лучшие навыки января:

Создавайте навыки, улучшайте их — и зарабатывайте!

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