Школа Алисы. Как создать навык без программирования?

А вот и новый урок от Школы Алисы: Вера Александровская расскажет о том, какие конструкторы навыков сейчас существуют на рынке и как выбрать лучший:
И, как обещали, примеры таких конструкторов под видео:
Aimylogic: https://aimylogic.com/
Verter: https://verter.online/
Alfabot: http://alfa.bot/ru/
Dialogflower: https://dialogflower.com/
Pipe.bot: https://ru.pipe.bot/
Aimytellme: https://aimytellme.com/
Alicebot.pro https://alicebot.pro/
Алиса и команда Диалогов
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