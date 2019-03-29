Школа Алисы. Как создать навык без программирования?

А вот и новый урок от Школы Алисы: Вера Александровская расскажет о том, какие конструкторы навыков сейчас существуют на рынке и как выбрать лучший:

И, как обещали, примеры таких конструкторов под видео:

Aimylogic: https://aimylogic.com/

Verter: https://verter.online/

Alfabot: http://alfa.bot/ru/

Dialogflower: https://dialogflower.com/

Pipe.bot: https://ru.pipe.bot/

Aimytellme: https://aimytellme.com/

Alicebot.pro https://alicebot.pro/

Алиса и команда Диалогов

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