Создайте навык Алисы 💡

Голосовой помощник Алиса умеет ставить музыку, сообщать погоду, говорить шёпотом и даже заказывать продукты из магазина. Ежедневно у неё появляются новые навыки. Их придумывают не только разработчики Яндекса, но и все желающие — вы тоже можете попробовать.

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