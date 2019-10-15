Тестируйте навыки умного дома прямо в Яндекс.Диалогах

Мы добавили возможность тестировать навыки умного дома в консоли Яндекс.Диалогов. Ранее разработчику надо было переводить навык в приватный режим и тестировать сценарии прямо на устройствах. Теперь на странице навыка умного дома появилась вкладка «Тестирование». Здесь можно проверить работоспособность связки аккаунтов, прикрепление устройств и изменение состояния устройства (включено/выключено).

На правой панели отображается лог запросов в бэкенд навыка. В логах показывается, какие запросы Диалоги отправляют в провайдер и какие ответы от него приходят. Кроме того, в логах показываются сообщения о событиях, которые происходят на стороне Диалогов.

Тестирование доступно и для черновой версии, и для опубликованного навыка. Подробнее о тестировании читайте в документации Диалогов.