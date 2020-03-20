Ускоренная публикация навыков

Создание навыков под Алису — это процесс, состоящий из многих этапов. Некоторые из них очень долгие. Для качественного и востребованного навыка разработчик трудится много и кропотливо.



Только на создание интересной идеи и концепта может уйти от пары часов до нескольких недель. Потом идет этап разработки навыков. Его длительность сложно оценить: кто-то уже опытный и имеет свои наработки, а кто-то еще новичок, и разбирается с каждой функцией долго. Написание кода так же может растянуться на недели. А ведь надо еще протестировать полученный навык, показать его друзьям, собрать отзывы, проанализировать их и внести правки. А потом опять это протестировать. Если все ок, нужно еще пройти через модерацию, а ведь там так же могут возникнуть неожиданные проблемы.



И вроде бы вот оно: идея реализована, навык написан и протестирован, прошел модерацию с первого раза. Разработчик уже в предвкушении первых пользователей и отзывов. А тут надо еще ждать публикацию…



А теперь она занимает всего 5-10 минут вместо нескольких часов!



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