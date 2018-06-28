В Яндекс.Диалогах появилась возможность создавать приватные навыки, то есть навыки, которые после публикации не отображаются в Каталоге. Запустить такой навык можно только по активационной фразе, которую знает его создатель.







Таким образом, теперь можно легко тестировать готовый навык в реальной среде перед тем, как открыть доступ к нему для всех. Эта же доработка позволяет значительно расширить возможности в разработке частных навыков, которые должны работать только для тех, кто знает активационную фразу. Например, удобнее станет взаимодействовать с умными домами, писать квесты для друзей и многое, многое другое.



Команда Яндекс.Диалогов

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