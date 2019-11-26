В Яндекс.Диалогах появятся донаты для разработчиков голосовых приложений Алисы

Яндекс начал открытое тестирование монетизации голосовых приложений Алисы через донаты от пользователей. Донаты позволят всем желающим поддержать разработчиков и их проекты — переводить денежные средства через специальную форму, расположенную на странице навыка в каталоге Алисы. Тестирование донатов проводится для разработчиков как обычных голосовых приложений Алисы, так и для навыков «умного дома».

Чтобы принять участие в открытом тестировании необходимо подать заявку. Далее, чтобы подключить донаты, разработчику необходимо открыть кошелек в Яндекс.Деньгах, а затем в своем личном кабинете Диалогов указать его номер. В поле «Сумма для подсказки» можно вписать предлагаемую сумму доната, которую увидит пользователь, однако, в конечном итоге, отправитель сам решает, сколько денег перевести на счет разработчика.

Пользователь может перевести денежные средства со своей банковской карты или счета в Яндекс.Деньгах. При этом комиссия с отправителя при переводе не взымается. Разработчик будет получать средства на свой кошелек в Яндекс.Деньгах. Если перевод разработчику осуществлен пользователем из своего электронного кошелька, с суммы перевода будет удерживаться 0,5%. А с банковской карты — 2%.

На сегодняшний день 45 миллионов пользователей задают Алисе более миллиарда запросов в месяц. Голосовые приложения от сторонних разработчиков составляют значительную часть возможностей Алисы. На платформе Яндекс.Диалоги разработчиками создано уже более 2 тысяч таких приложений и донаты будут способствовать росту их количества.

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