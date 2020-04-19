Весеннее обновление платформы Диалогов

Сегодня измерять метрики мобильных приложений — стандартная практика, поэтому нашей первоочередной задачей было создать похожие инструменты и для навыков. Ведь навыки — это такие же приложения, только голосовые.

У Яндекса есть инструмент для аналитики мобильных приложений — AppMetrica. Команда Диалогов развила это решение. Теперь вы можете смотреть подробную статистику навыков. Зарегистрируйте навык в AppMetrica и укажите ключ в консоли разработчика. После этого вы узнаете, как пользователи взаимодействуют с навыком. Можно увидеть количество сессий и агрегированные данные о пользователях (пол, возраст и город), а также применить retention-анализ и когортный анализ без сложных дополнительных настроек.

Указывайте уникальный ключ для каждого навыка: так вы сможете отслеживать их эффективность отдельно. Подробнее о том, как включить статистику, читайте в нашей документации

Навыки — особенно у начинающих разработчиков — порой нестабильны. Поэтому мы создали в Диалогах раздел, посвящённый техническим метрикам. В нём вы найдёте информацию о количестве запросов к навыку, скорости ответа сервера, ошибках и других показателях.

Подключать тут ничего дополнительно не нужно: всё уже работает в настройках навыка. Напомним лишь, что из-за частых или долгих неответов мы можем снять навык с публикации. Поэтому рекомендуем вам подписаться на сервисные уведомления. А если хотите узнавать об обновлениях сервиса, подпишитесь на новости сервиса или на наш блог.

Интент — это намерение пользователя. Инструмент для работы с интентами в Диалогах позволяет быстро и просто собрать воедино все маркеры, позволяющие понять интент. Например, описать множество фраз с похожим смыслом или сущности, важные для понимания запроса. Мы постарались сделать инструмент максимально удобным и разработали механизм, похожий на язык регулярных выражений. Фразы-составляющие таких регулярных выражений можно переиспользовать и комбинировать. Кроме того, настройки грамматики нечувствительны к морфологии, а значит, вам достаточно ввести только один вариант слова — а все формы будут учтены автоматически. Например, при вводе слова «кухня» будут учитываться «кухни», «кухню», «кухне» и т. д. Инструмент позволяет обрабатывать интенты, гибко учитывая последовательность слов в запросе пользователя, или не учитывая ее вовсе. А чтобы всё вышеописанное работало ещё лучше, при разборе интента мы применяем анализ на основе машинного обучения. Он сам определяет и исключает из фразы незначимые слова, не охваченные грамматикой, что повышает полноту срабатывания команд.

Подробнее о том, как работать с интентами, читайте в нашей документации.