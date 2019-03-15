Блог Яндекс Диалогов

Блог Яндекс Диалогов

Виджет с чатом Яндекса теперь и для вашего сайта

Через Яндекс.Диалоги уже год можно подключать чаты с вашим бизнесом к Поиску, Алисе и Директу. С сегодняшнего дня виджет с таким чатом можно будет добавить и на ваш сайт. Благодаря этому у пользователя появится единое место для хранения истории переписки, а у бизнеса — возможность оповестить пользователя об ответе даже если он уже ушёл с сайта: используя сервисы Яндекса для уведомления об этом.

Для того чтобы скопировать код виджета для вашего сайта, перейдите в одноименный раздел настроек вашего чата в Яндекс.Диалогах

Подробнее о том, как подключить виджет к вашему сайту, читайте в нашей Помощи.

Команда Яндекса

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11 комментариев
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ufchub
10 июля, 11:38
А почему его местоположение менять нельзя в настройках? я например хочу его сделать с левой стороны сайта. 
Елена Першина
13 августа, 20:22
ufchub,
мы дорабатываем эту функциональность. 
chestniy-remont.com
13 августа, 07:46
Будет ли когда нибудь возможность такого функционала на основе провайдерских чатов? Например, стоить у меня чат Битрикс24 на сайте, подключаем диалоги и вуаля, можно общаться с пользователями в выдаче. Но, если пользователь зашел на сайт, написал в Битрикс-чат, вышел с сайта, то в выдаче мой ответ его уже не догонит. В этом огромное преимущество виджета от Яндекс, но его функционал очень далек от наших потребностей. Было бы очень здорово, если бы тот же чат от Битрикс24 мог догнать своим ответом пользователя в выдаче, если подключен Яндекс Чат
Елена Першина
13 августа, 20:22
chestniy-remont.com,
да, можно выбрать провайдерские чаты уже сейчас, Битрикс тоже там есть (написание латиницей). 
chestniy-remont.com
14 августа, 07:16
Елена Першина,
не совсем понял. То есть если у меня подключен Яндекс Чат через Битрикс, и посетитель зайдет ко мне на сайт и напишет в чат, то сможет получить ответ в поисковой выдаче?
Елена Першина
15 августа, 14:57
chestniy-remont.com,
если установлен виджет чата от Яндекса, то да. Если от Битрикса - то нет. Нам важно, чтобы в нашу систему вопрос прилетал (не важно, через какого провайдера), иначе мы не сможем понять, кого потом ответами догонять. 
vozdux.pro.artena
16 августа, 07:45
Елена Першина,
а в перспективе это возможно будет? Например, добавлять какой-либо скрипт, который будет определять аккаунт Яндекса у того человека, который взаимодействует с чатом, и в дальнейшем в выдаче его находить?
Елена Першина
16 августа, 15:18
vozdux.pro.artena,
мы это и так делаем - мы "догоняем" ответами в чаты тем, кто вам написал. 
vozdux.pro.artena
16 августа, 15:42
Елена Першина,
нет, я не про виджет чата, а, например, если посетитель на сайте напишет в Битрикс, как в примере выше. А "догнать" его ответами уже в выдаче
Елена Першина
16 августа, 16:10
vozdux.pro.artena,
нам нужен наш фронт, чтобы понимать, что за пользователь. 
Евгений Викторов
28 августа, 08:35
Елена Першина,
извините за критику, но виджет Яндекса действительно не самый привлекательный и удобный. Кастомизации нет. Вовлечения в диалог нет. Вердикт: заменить им другие полноценные инструменты явно рано. Но фишка с ответами очень крутая! И вот если бы совместить фишки от лидеров рынка по чатам и эту фишку с "догонами", получился бы очень полезный инструмент.


Попробую пофантазировать. Ставим на сайт Jivosite, прикручиваем какой нибудь скрипт от Яндекса (который, надеюсь, ваша команда сможет изобрести), этот скрипт узнает наших клиентов. Клиент пишет в чат, Яндекс узнает его, и ответ клиенту приходит в сервисах Яндекс. На мой взгляд довольно круто) А реализуемо ли?