Виджет с чатом Яндекса теперь и для вашего сайта

Через Яндекс.Диалоги уже год можно подключать чаты с вашим бизнесом к Поиску, Алисе и Директу. С сегодняшнего дня виджет с таким чатом можно будет добавить и на ваш сайт. Благодаря этому у пользователя появится единое место для хранения истории переписки, а у бизнеса — возможность оповестить пользователя об ответе даже если он уже ушёл с сайта: используя сервисы Яндекса для уведомления об этом.

Для того чтобы скопировать код виджета для вашего сайта, перейдите в одноименный раздел настроек вашего чата в Яндекс.Диалогах.

Подробнее о том, как подключить виджет к вашему сайту, читайте в нашей Помощи.

Команда Яндекса

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