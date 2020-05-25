Воркшоп по созданию навыков Алисы с нуля

20 июня 2020 года разработчик Яндекса Виталий Потапов проведёт онлайн-воркшоп по созданию навыков Алисы.

Алисой пользуется 45 миллионов человек в месяц, и в этом большая заслуга разработчиков, которые создали более трёх тысяч навыков Алисы. Навыки можно монетизировать — разрабатывать их на заказ или же размещать встраиваемую рекламу.

Хотите научиться создавать навыки самостоятельно и попробовать себя в области разработки голосовых приложений? Ведуший воркшопа Виталий Потапов разработал один из самых популярных навыков Алисы — «Закончи пословицу» (23 тысячи оценок). Под руководством Виталия участники создадут с нуля свой первый навык «Учитель по математике», который предлагает задачки и проверяет решения, а также протестируют его, получат советы и смогут задать вопросы.

Мы ждём начинающих и опытных разработчиков. Навыки можно писать на любом удобном языке, но на воркшопе будут показаны примеры кода на Node.js.

Участие бесплатное, но нужно заранее зарегистрироваться.

P. S. Подписывайтесь на наши каналы:

Блог Яндекс.Диалогов

YouTube-канал Яндекс.Диалогов

Чат разработчиков навыков в Telegram

Канал в Telegram