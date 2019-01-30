Яндекс.Облако выдаёт гранты разработчикам Диалогов

Как и обещали, Яндекс.Облако стало выдавать гранты разработчикам навыков для Алисы.
Если ваш навык будет размещен в Яндекс.Облаке, вы можете запросить грант для Облака на 3000 ₽ на 12 месяцев. Грант перестанет действовать, когда вы потратите всю сумму гранта, или по истечении 365 дней — в зависимости от того, что наступит раньше. В среднем его хватает примерно на год активной жизни навыка в Облаке.
Для получения гранта воспользуйтесь следующей инструкцией:
1) Откройте новый или существующий навык в консоли разработчика.
2) Перейдите на вкладку Настройки.
3) Заполняя настройки, обратите внимание на следующие поля:
- в поле Webhook URL укажите URL навыка, связанный с виртуальной машиной в Яндекс.Облаке.
- в поле Яндекс.Облако отметьте опцию Нужен грант на Яндекс.Облако
4) Отправьте навык на модерацию и дождитесь её успешного прохождения.
5) Проверьте, что грант был начислен. Для этого перейдите в раздел биллинга в консоли управления Облака. Внимание: для начисления гранта может потребоваться около трёх дней с момента прохождения модерации.
Подробнее о том, как воспользоваться грантом, рассказано в нашей документации.
Обратите внимание, что на каждый платежный аккаунт Облака и на каждый навык Диалогов может быть получен только один грант.
Команда Яндекс.Облака и Диалогов
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