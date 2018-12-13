Яндекс открывает Школу Алисы — учимся создавать навыки

Приглашаем вас заглянуть в Школу Алисы. Она открыта для всех разработчиков навыков нашей умной помощницы, бесплатна и доступна онлайн. Главное — не забудьте зарегистрироваться, чтобы получать оповещения о выходе новых уроков.
Курсы подойдут как опытным, так и начинающим разработчикам. Ведущие специалисты Яндекса и других компаний из разных областей интернет-индустрии поделятся своими знаниями о том, как создавать навыки: с чего начать, как проработать сценарий и развернуть навык на сервере и многое другое. Лайфхаки от победителей Премии Алисы тоже постараемся добавить!
С другими полезными видео по Алисе и навыкам можно ознакомится на нашем канале, подписывайтесь на канал Яндекс Диалоги на YouTube.
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