Яндекс запускает собственную чат-платформу

Теперь вы сможете отвечать на сообщения пользователей, приходящие из виджета на вашем сайте, чата на Поиске или Алисы, с помощью чат-платформы от Яндекса. Она проста в использовании, бесплатна, и упрощает подключение чатов к нашим сервисам. Дополнительным преимуществом от использования платформы станет возможность коммуникации с пользователями, даже если они уже покинули чат — Яндекс отправит им уведомление с ответом в приложении или Браузере.

В простоте подключения чат-платформы от Яндекса можно убедиться в несколько кликов:

Если у вас ещё нет чата с оператором, просто перейдите в Яндекс.Диалоги, выберите настройку «Создать диалог» — «Чат для бизнеса», а в качестве провайдера укажите «Яндекс». И, конечно, не забудьте заполнить оставшиеся поля с информацией о вашем сайте и сохранить созданный чат.



Если у вас уже есть чат с оператором в Яндекс.Диалогах, то перейдите в настройку вашего чата в этом сервисе, и в качестве провайдера выберите «Яндекс» из выпадающего списка. Не забудьте сохранить внесенные изменения.

Ваш оператор сможет отвечать на сообщения клиентов через операторский интерфейс, который также появился с сегодняшнего дня в Яндекс.Диалогах и Справочнике: сообщения будут поступать из Поиска, Алисы и из виджета на вашем сайте, главное, не забудьте его установить. Это можно сделать из раздела «Виджет» настроек чата.

Таким образом, компании теперь могут выбрать из девятнадцати официальных чат-платформ, с помощью которых можно создавать чаты в экосистеме Яндекса. Разный набор возможностей провайдеров позволяет определить наиболее подходящего поставщика услуг.

Будем на связи!

Команда Яндекс.Диалогов

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