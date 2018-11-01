Алиса готова объявить навыки, которые стали победителями в рамках «Премии Алисы» в октябре. Как и обещали, их пять.
Мы добавили в навыки 4 новых голоса.
Знакомьтесь, к Оксане присоединились: Джейн, Эрмил, Эркан Явас, Захар.
У каждого из этих героев есть своя история. Оксана вам хорошо знакома по старым навыкам, к тому же она — известный голос Яндекс.Навигатора.
А вот Эркан Явас — это голос Яндекс.Новостей, который отлично подходит для чтения длинных текстов.
Теперь любой создатель опубликованного навыка может сгенерировать в Яндекс.Диалогах уникальный бейдж «Алиса это умеет» со ссылкой на свой навык в каталоге.
Для этого нужно перейти в новый раздел в настройках — «Продвижение».
Размещайте бейджи на сайтах, рассказывайте с их помощью о ваших навыках. А для того, чтобы делать это было удобнее, дизайнеры Алисы подготовили специальный гид по использованию бейджа, которым можно вдохновиться при дизайне ваших рекламных материалов.
Мы расширили поле для описания навыка. Теперь у вас есть целых 4 000 символов для того, чтобы описать ваш навык и объяснить пользователю, почему он должен выбрать именно его.
Мы добавили библиотеку из 110 звуков.
Теперь любой разработчик может подобрать звук, которым сможет дополнить свой навык: текущая вода или скачущая лошадь, ликующая толпа или звон монет, — мы постарались предусмотреть всё. Подробнее о работе с библиотекой звуков рассказано в нашей Документации.
В настройках Яндекс.Диалогов появилось удобное разведение навыков по разным поверхностям. Во-первых, появилась возможность выбрать, на каких именно поверхностях будет работать навык.
Обратная связь от пользователей — это то, что помогает делать навыки лучше.
Недавно мы внесли в карточку навыка оценки и отзывы. Теперь мы добавили и полноценный блок обратной связи с разработчиком. В нём можно указать почту для связи и сайт разработчика.
Алиса готова объявить победителей «Премии» за этот месяц.