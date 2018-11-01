Блог Яндекс Диалогов

ноябрь 2018
Премия Алисы: лучшие навыки октября
1 ноября 2018, 13:00

Алиса готова объявить навыки, которые стали победителями в рамках «Премии Алисы» в октябре. Как и обещали, их пять.

Выберите голос для вашего навыка!
6 ноября 2018, 14:00

Мы добавили в навыки 4 новых голоса.
Знакомьтесь, к Оксане присоединились: Джейн, Эрмил, Эркан Явас, Захар.
У каждого из этих героев есть своя история. Оксана вам хорошо знакома по старым навыкам, к тому же она — известный голос Яндекс.Навигатора.
А вот Эркан Явас — это голос Яндекс.Новостей, который отлично подходит для чтения длинных текстов.

У Алисы появился свой бейдж
7 ноября 2018, 16:52

Теперь любой создатель опубликованного навыка может сгенерировать в Яндекс.Диалогах уникальный бейдж «Алиса это умеет» со ссылкой на свой навык в каталоге.



Для этого нужно перейти в новый раздел в настройках — «Продвижение».



Размещайте бейджи на сайтах, рассказывайте с их помощью о ваших навыках. А для того, чтобы делать это было удобнее, дизайнеры Алисы подготовили специальный гид по использованию бейджа, которым можно вдохновиться при дизайне ваших рекламных материалов.

Обновляем описания для навыков
13 ноября 2018, 10:00

Мы расширили поле для описания навыка. Теперь у вас есть целых 4 000 символов для того, чтобы описать ваш навык и объяснить пользователю, почему он должен выбрать именно его. 

Звуки в навыках
14 ноября 2018, 11:55

Мы добавили библиотеку из 110 звуков
Теперь любой разработчик может подобрать звук, которым сможет дополнить свой навык: текущая вода или скачущая лошадь, ликующая толпа или звон монет, — мы постарались предусмотреть всё. Подробнее о работе с библиотекой звуков рассказано в нашей Документации.

Навыки для разных поверхностей
20 ноября 2018, 14:00

В настройках Яндекс.Диалогов появилось удобное разведение навыков по разным поверхностям. Во-первых, появилась возможность выбрать, на каких именно поверхностях будет работать навык.

Обновление карточки навыка: разработчик на связи!
28 ноября 2018, 10:00

Обратная связь от пользователей — это то, что помогает делать навыки лучше. 
Недавно мы внесли в карточку навыка оценки и отзывы.  Теперь мы добавили и полноценный блок обратной связи с разработчиком. В нём можно указать почту для связи и сайт разработчика.

Премия Алисы: лучшие навыки ноября
30 ноября 2018, 14:00

Алиса готова объявить победителей «Премии» за этот месяц.