Теперь любой создатель опубликованного навыка может сгенерировать в Яндекс.Диалогах уникальный бейдж «Алиса это умеет» со ссылкой на свой навык в каталоге.







Для этого нужно перейти в новый раздел в настройках — «Продвижение».







Размещайте бейджи на сайтах, рассказывайте с их помощью о ваших навыках. А для того, чтобы делать это было удобнее, дизайнеры Алисы подготовили специальный гид по использованию бейджа, которым можно вдохновиться при дизайне ваших рекламных материалов.