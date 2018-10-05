октябрь 2018
NER в навыках Алисы, или как Алиса научилась распознавать именованные сущности за вас
5 октября 2018, 10:00
Теперь Алиса может не просто передавать вам текст, продиктованный пользователем, а выделять из него конкретные сущности с помощью NER (named-entity recognition).
Алиса начинает награждать за лучшие навыки
10 октября 2018, 09:00
Сегодня Алисе исполняется год. В честь первого дня рождения мы запускает «Премию Алисы»: каждый месяц Алиса будет награждать авторов лучших навыков. До конца года она раздаст более миллиона рублей.