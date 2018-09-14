сентябрь 2018
Рейтинги навыков в каталоге Алисы
14 сентября 2018, 12:30
Мы продолжаем серию планомерных улучшений в каталоге навыков Алисы. В этот раз хотим вам представить систему рейтингов: теперь каждый пользователь сможет оценить навык, которым воспользовался.
Обновлённая модерация чатов
25 сентября 2018, 16:09
Чтобы сделать общение через чаты в Поиске и Алисе ещё более комфортными, мы обновили правила модерации исходя из обратной связи наших пользователей.
Пожалуйста, проверьте, что ваши чаты соответствуют этим правилам.