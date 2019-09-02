Блог Яндекс Диалогов

август 2019
Больше времени на ответ: time-out = 3 секунды
1 августа, 09:00

У нас для вас есть небольшая, но очень приятная новость.
Мы увеличили тайм-аут для ответа навыка до 3 секунд, включая сетевое время.

Школа Алисы. Сводка за месяц
2 августа, 17:00

По техническим причинам нам пришлось на месяц прервать выпуск публикаций с описанием новых выпусков Школы Алисы, хотя мы продолжали их открывать на YouTube. Сейчас мы возобновляем эту рубрику! 

Так же мы хотим провести опрос, чтобы лучше понять, в каком направлении нам двигаться дальше, получить от вас обратную связь. 

Хакатон Алисы на фестивале Chaos Constructions
8 августа, 11:39

Музей Яндекса примет участие в компьютерном фестивале Chaos Constructions, который пройдёт в Санкт-Петербурге 24–25 августа. Мы организуем хакатон «Игры вслух» и приглашаем разработчиков, интересующихся написанием навыков для Алисы — нашего голосового помощника.

Внешние навыки появились в приветственных рекомендациях Алисы!
8 августа, 13:20

Мы продолжаем работать над привлечением аудитории в навыки Алисы. Рады сообщить, что в приветственные рекомендации Алисы теперь попадают и внешние навыки! 

Школа Алисы. Как обрабатывать голосовые команды в математическом навыке?
10 августа, 12:00

В этом видео мы разберем, как правильно обрабатывать голосовые команды в математическом навыке. Кудрявцев Антон, независимый разработчик, даст советы всем, кто хочет работать с математикой исходя из своего опыта.

Поделитесь с нами опытом создания навыков в платформе Яндекс.Диалоги
12 августа, 12:00

Мы продолжаем активно работать над развитием Яндекс.Диалогов для разработчиков. Нам важно, насколько вам удобно создавать и публиковать навыки в платформе.

Новое слово в активации навыков
12 августа, 15:49

Как вы могли заметить, мы обновили функциональность настройки активационного имени исходя из тех вопросов, которые поступали к нам в поддержку.

Школа Алисы. Как продвигать навыки в Дзене и Вконтакте для получения обратной связи?
19 августа, 12:40

Мы выпустили уже много уроков о том, как сделать качественный навык. А как же его раскрутить и получить комментарии по нему? На эти вопросы ответит Анна Савинкова в нашем новом ролике.

Кабинет оператора в чатах для бизнеса стал гораздо удобнее!
21 августа, 11:36

В апреле этого года  Яндекс запустил собственную чат-платформу — и мы не останавливаемся на достигнутом. Мы рады представить вам обновлённый интерфейс кабинета оператора с усовершенствованными функциями! Теперь в кабинете оператор может:

Итоги Хакатона Алисы
26 августа, 17:17

В это воскресенье прошел первый Хакатон Алисы «Игры вслух» на фестивале Chaos Constructions. С чем мы ее и поздравляем!

На мероприятии приняло участие 6 команд со своими навыками:

Музыкальный зоопарк:
Навык помогает узнать новое о животных в формате музыкальной игры для детей.

Игра в слова:
Это командная игра в слова с разными заданиями — объяснить и отгадать слова разными способами.

Киборги: воля и справедливость, эпизод первый:
Интерактивный квест в сеттинге «мир будущего», принимайте решения и выбирайте два совершенно разных пути развития сюжета.

Угадай мультик или фильм:
Навык — викторина, проверьте, как хорошо вы знаете мультики или фильмы.

Ассоциации на время:
Игроки отгадывают слова, которые Алиса загадывает с помощью ассоциаций. У вас будет 1 минута и вся ваша сообразительность, чтобы разгадать как можно больше слов.

Послание в бутылке:
Вы когда-нибудь вылавливали бутылку с посланием? Ну, тогда стоит порыбачить. Вам точно повезет! Вы сможете прослушать послание из бутылки или записать свое для будущих поколений. И если Ваше послание будет интересное, то вы станете знаменитостью!

Участники подготовились хорошо, поэтому борьба была напряженная и разница между 1,2 и 3 местами очень незначительная.
Вот несколько комментариев:
Виталий: «Всем спасибо за крутой эвент! 😊»
Дарья: «Плюсую! Было супер, большое спасибо!»
Максим: «Полностью согласен, хочется больше чего-то подобного, спасибо за присутствие и отзывы»

Премия Алисы: лучшие навыки за август
30 августа, 18:45

Продолжаем ежемесячную премию Алисы. Мы рады, что кол-во и качество навыков постепенно растет от месяца к месяцу, а значит мы на верном пути.
Перейдем к победителям:

Связка аккаунтов в Диалогах: Алиса может распознавать пользователей ваших навыков!
30 августа, 19:40

Теперь вы можете связать два аккаунта пользователя навыков в Диалогах: на Яндексе и в вашем сервисе. После связки ваш навык Алисы сумеет идентифицировать пользователя сервиса. Даже если авторизованный клиент пользуется вашим навыком с разных поверхностей, например, со смартфона и Станции, Алиса поймёт, что это один человек.