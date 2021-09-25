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июль 2021
Конкурс навыков для тематической подборки ко Дню головоломок
2 июля, 15:00

Чтобы отпраздновать День головоломок (он же день рождения Эрнё Рубика), мы решили собрать тематическую подборку лучших головоломок от Алисы.

Яндекс.Станция Лайт: маленькая и яркая
7 июля, 13:00

Яндекс.Станция Лайт — это яркая и компактная умная колонка. Она здорово украсит интерьер и сможет развлечь ребенка: матовый корпус приятно держать в руках, а расцветка порадует глаз.

Лучший навык для тематической подборки: результаты конкурса ко Дню гармонии
9 июля, 10:00

Пока подборка навыков ко Дню головоломок ещё собирается, делимся результатами конкурса ко Дню гармонии.

Выбираем лучший навык для тематической подборки ко Дню головоломок
12 июля, 16:00

47 лет назад Эрнё Рубик изобрёл одну из самых популярных головоломок в мире — кубик Рубика. Ко дню рождения изобретателя мы собрали самые головоломные навыки Алисы.

Лучший навык для тематической подборки: результаты конкурса ко Дню головоломок
20 июля, 18:00

Делимся результатами конкурса на лучший навык ко Дню головоломок.

Программа поощрения лучших навыков: итоги июля
23 июля, 12:30

Подводим итоги первого месяца программы поощрения лучших навыков.