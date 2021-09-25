июль 2021
Чтобы отпраздновать День головоломок (он же день рождения Эрнё Рубика), мы решили собрать тематическую подборку лучших головоломок от Алисы.
Яндекс.Станция Лайт: маленькая и яркая
7 июля, 13:00
Яндекс.Станция Лайт — это яркая и компактная умная колонка. Она здорово украсит интерьер и сможет развлечь ребенка: матовый корпус приятно держать в руках, а расцветка порадует глаз.
Пока подборка навыков ко Дню головоломок ещё собирается, делимся результатами конкурса ко Дню гармонии.
47 лет назад Эрнё Рубик изобрёл одну из самых популярных головоломок в мире — кубик Рубика. Ко дню рождения изобретателя мы собрали самые головоломные навыки Алисы.
Делимся результатами конкурса на лучший навык ко Дню головоломок.
Программа поощрения лучших навыков: итоги июля
23 июля, 12:30
Подводим итоги первого месяца программы поощрения лучших навыков.