Блог Яндекс Диалогов

июнь 2021
Июньский шорт-лист номинантов на Премию Алисы
1 июня, 13:30

Команда Диалогов определила список навыков-номинантов летнего этапа премии.

Лучший навык для тематической подборки ко Дню защиты детей
1 июня, 19:00

Пора выбрать лучшие навыки для тематической подборки к 1 июня — Дню защиты детей. Участники конкурса — игровые, развлекательные и образовательные навыки. 

Лучший навык для тематической подборки: результаты конкурса детских навыков и новая подборка ко Дню гармонии
8 июня, 16:00

Пока заявки на конкурс ко Дню гармонии ещё собираются, делимся результатами конкурса ко Дню защиты детей.

Спецпроекты с Алисой: возможности для бизнеса и разработчиков – на Conversations V
17 июня, 12:30

21 и 22 июня в Санкт-Петербурге — живьем и онлайн! — пройдет Conversations V, конференция по разговорному AI для бизнеса и разработчиков! В Technology Day, 22 июня, на Conversations пройдут две секции с участием Яндекса!

Лучший навык для тематической подборки ко Дню гармонии
18 июня, 14:15

Выбираем лучшее для тематической подборки ко Дню гармонии (18 июня).

Дополнительные источники дохода для разработчиков навыков
22 июня, 15:53

Теперь каждый месяц разработчики 50 лучших навыков будут получать выплаты от Яндекс.Диалогов. До конца года мы выплатим более 3 миллионов рублей!

Победители летнего этапа премии Алисы
25 июня, 16:30

25 июня мы подводим итоги главного конкурса для разработчиков голосовых навыков Алисы.