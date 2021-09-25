Команда Диалогов определила список навыков-номинантов летнего этапа премии.
Пора выбрать лучшие навыки для тематической подборки к 1 июня — Дню защиты детей. Участники конкурса — игровые, развлекательные и образовательные навыки.
Пока заявки на конкурс ко Дню гармонии ещё собираются, делимся результатами конкурса ко Дню защиты детей.
21 и 22 июня в Санкт-Петербурге — живьем и онлайн! — пройдет Conversations V, конференция по разговорному AI для бизнеса и разработчиков! В Technology Day, 22 июня, на Conversations пройдут две секции с участием Яндекса!
Выбираем лучшее для тематической подборки ко Дню гармонии (18 июня).
Теперь каждый месяц разработчики 50 лучших навыков будут получать выплаты от Яндекс.Диалогов. До конца года мы выплатим более 3 миллионов рублей!
25 июня мы подводим итоги главного конкурса для разработчиков голосовых навыков Алисы.