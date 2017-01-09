1 ключ 1 объявление устарело?

Когда-то раньше, я делал 1 ключ 1 объявление + так же собирал НЧ запросы и был этому рад, вопросов у меня почему-то не возникало, но вот прошли года и мне почему-то этот способ показался странным. И вот почему:



-Анализировать рекламные кампании по такому принципу сложно. "Исходя из 5 кликов в месяц, сложно принять решение" особенно когда так вся кампаниям настроена.

-Проводить а/б тест невозможно, т.к требуется огромная выборка для них.

-Очень высокие трудозатраты на такую кампанию

Сейчас я буду излагать свои мыслы по этому поводу и попрошу поделится вашими.



Буду приводить примеры, чтобы не возникало вопросов.



Я создал 2 Рекламных кампании, одну по принципу 1к1, другую 1 ко многим. Текст объявления одинаковый, заголовки разные.

Вот примеры ключевых фраз.

[цена] - значит объвление составленно по принципу 1к1.

{цена} - 1 ко многим

малиновое варенье [11.60] {11,60}

малиновое варенье купить [24,10] {27,00}

малиновое варенье купить спб [12,12] {12,70}

малиновое варенье купить цена [10,10] {16,70}

Заголовок 1 ко многим: Малиновое Варенье. Заказывайте!

Текст общий для всех: от 350 руб/400 мл! 100% натуральное. Домашнее малиновое варенье. СПБ!

Как вы видите, цены на объявления составленные 1к1 ниже, чем 1 ко многим, скорее это вызванно прогнозным CTR, который определяет цену по ключевым словам в заголовке и тексте, что может отличатся от реального CTR.

НЧ запрос с 1 показом в месяц, никогда не наберёт фактический CTR, у него будет всегда прогнозный CTR (если я не прав тут поправьте ссылкой на пруф)

Что если дать рекламу по кл. фразе "малиновое варенье" (без кавычек) и предварительно заминусовать все ненужные кл. фразы (типа: рецепты, фото и.т.п), + добавить несколько групп объявлений, где нужно уточнить, например: "малиновое варенье в Москве" тогда можно написать отдельное объявление для таких кл. фраз.

Что мы получаем при таком подходе Плюсы:

1. Реальный CTR наберается по вложенным запросам, соответственно понижается стоимость клика для всех вложенных запросов в материнскую фразу

2. Сбор кл. фраз, написание объявлений, группировка, кросс минусовка намного меньше занимаете времени, чем при подходе 1к1, примерно на 70%.

3. Мы будем видеть на более мелких отрезках времени факторы рещающие о целесобразности рекламирования по данной фразе, при работе с НЧ фразами, это невозможно

Минусы:

1. Мы получим более низкий прогнозный CTR на начале рекламной кампании, значит и цена клика будет ниже, хотя и не всегда

2. В заголовок будут попадать не все ключевые фразы, т.е. объявление будет менее релевантнее, чем 1 к 1, но оно будет полность отвечать на его запрос.

Сразу приведу пример по релевантности:

Ключ 1- купить айфон 6 москва 16 Цена: 181 руб - (180 запрос по Москве)

Ключ 2 айфон 6 москва 16 Цена: 128,80 (1731 запросов по Москве)

Кстате по этим фразам все запросы чистые, без мусора.

Заголовок ключа 1: Купить Айфон - 16 ГБ в Москве (30 символов) 1 к1

Заголовок ключа 2: Айфон 6 - 16 ГБ В Москве (26 символов) 1 ко многим

Чем второе объявление хуже, настолько, чтобы потратить хренову тучу времени, на составления однообразных объявлений и лишится аналитики на маленьких отрезках времени? Кстати, отчет по конверсиям можно посмотреть и если фраза "купить айфон 6 16 гб" конвертит намного лучше, чем все выше по уровню фразы, то на неё можно будет написать своё объявление и заминусовать в материнской фразе слово -купить

P.S. Как мне кажется это дебильное правило 1к1, перекачевали из эпохи когда небыло групп объявлений в директе, когда метрика была в зачаточном состоянии.

Тут немного я смешал понятия 1 к1 и сбор НЧ фраз, но думаю одно из другого вытекает.

Так же важно услышать мнение о гугл адводрс, принцип же одинаковый, а настраивают по разному.