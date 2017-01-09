Клуб Директа

Клуб Директа

1 ключ 1 объявление устарело?

Когда-то раньше, я делал 1 ключ 1 объявление + так же собирал НЧ запросы и был этому рад, вопросов у меня почему-то не возникало, но вот прошли года и мне почему-то этот способ показался странным. И вот почему:


-Анализировать рекламные кампании по такому принципу сложно. "Исходя из 5 кликов в месяц, сложно принять решение" особенно когда так вся кампаниям настроена.
-Проводить а/б тест невозможно, т.к требуется огромная выборка для них.
-Очень высокие трудозатраты на такую кампанию

Сейчас я буду излагать свои мыслы по этому поводу и попрошу поделится вашими.


Буду приводить примеры, чтобы не возникало вопросов.


Я создал 2 Рекламных кампании, одну по принципу 1к1, другую 1 ко многим. Текст объявления одинаковый, заголовки разные.

Вот примеры ключевых фраз.
[цена] - значит объвление составленно по принципу 1к1.

{цена} - 1 ко многим

малиновое варенье                            [11.60] {11,60}

малиновое варенье купить            [24,10] {27,00}

малиновое варенье купить спб   [12,12] {12,70}

малиновое варенье купить цена  [10,10] {16,70}

Заголовок 1 ко многим: Малиновое Варенье. Заказывайте!
Текст общий для всех: от 350 руб/400 мл! 100% натуральное. Домашнее малиновое варенье. СПБ!

Как вы видите, цены на объявления составленные 1к1 ниже, чем 1 ко многим, скорее это вызванно прогнозным CTR, который определяет цену по ключевым словам в заголовке и тексте, что может отличатся от реального CTR.

НЧ запрос с 1 показом в месяц, никогда не наберёт фактический CTR, у него будет всегда прогнозный CTR (если я не прав тут поправьте ссылкой на пруф)

Что если дать рекламу по кл. фразе "малиновое варенье" (без кавычек) и предварительно заминусовать все ненужные кл. фразы (типа: рецепты, фото и.т.п), + добавить несколько групп объявлений, где нужно уточнить, например: "малиновое варенье в Москве" тогда можно написать отдельное объявление для таких кл. фраз.

Что мы получаем при таком подходе Плюсы:
1. Реальный CTR наберается по вложенным запросам, соответственно понижается стоимость клика для всех вложенных запросов в материнскую фразу
2. Сбор кл. фраз, написание объявлений, группировка, кросс минусовка намного меньше занимаете времени, чем при подходе 1к1, примерно на 70%.
3. Мы будем видеть на более мелких отрезках времени факторы рещающие о целесобразности рекламирования по данной фразе, при работе с НЧ фразами, это невозможно

Минусы: 
1. Мы получим более низкий прогнозный CTR на начале рекламной кампании, значит и цена клика будет ниже, хотя и не всегда
2. В заголовок будут попадать не все ключевые фразы, т.е. объявление будет менее релевантнее, чем 1 к 1, но оно будет полность отвечать на его запрос.

Сразу приведу пример по релевантности:

Ключ 1- купить айфон 6 москва 16  Цена: 181 руб - (180 запрос по Москве)

Ключ 2  айфон 6 москва 16  Цена: 128,80 (1731 запросов по Москве)

Кстате по этим фразам все запросы чистые, без мусора.

Заголовок ключа 1: Купить Айфон - 16 ГБ в Москве (30 символов) 1 к1

Заголовок ключа 2: Айфон 6  - 16 ГБ В Москве  (26 символов)  1 ко многим

Чем второе объявление хуже, настолько, чтобы потратить хренову тучу времени, на составления однообразных объявлений и лишится аналитики на маленьких отрезках времени? Кстати, отчет по конверсиям можно посмотреть и если фраза "купить айфон 6 16 гб" конвертит намного лучше, чем все выше по уровню фразы, то на неё можно будет написать своё объявление и заминусовать в материнской фразе слово -купить

P.S. Как мне кажется это дебильное правило 1к1, перекачевали из эпохи когда небыло групп объявлений в директе, когда метрика была в зачаточном состоянии.

Тут немного я смешал понятия 1 к1 и сбор НЧ фраз, но думаю одно из другого вытекает.

Так же важно услышать мнение о гугл адводрс, принцип же одинаковый, а настраивают по разному.

33 комментария
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arsharipov3
9 января 2017, 11:38
Привет!
Вообще понятие "1 ключ = 1 объявление" пошло с БМ, и какое-то время это действительно работало привлекая больше внимание.
Сейчас же пользователь также обращает на это больше внимание, но исключительно на 1СР, потому что как и было ранее 1СР остается самым теплым местом кликов по тепловой карте. Если вы не можете позволить себе эту позицию - то и смысла заморачиваться нет.


Я, например, от этого оказался уже давно. Делаю проще - беру маску ключевого запроса и составляю одно объявления на 3-5 ключевых, где есть та самая "жирная" маска. На качестве никак не отражается - времени затрачивается меньше.
Глеб
21 июня 2017, 10:33
arsharipov3,
буду признателен, если новичку покажете конкретный пример принципа работы, описанного в последнем абзаце вашего сообщения.
Reklama-v-direkte
9 января 2017, 12:40
Реально у вас тратится больше времени на настройку 1 к 1? 


Когда начал настраивать, люди делали 1 ко многим (года 2 назад или больше), но потом, начал курсы смотреть (не только БМ но и Горбунова, Царевского и т.д.)  и в курсах действительно делали все 1 к 1. Всегда думал, что дольше и сложнее настраивать 1 ко многим, так как 1 к 1 сел и написал много объявлений, а 1 ко многим нужно группы проставлять к ключевикам, что дольше .
Александр Копанец
11 января 2017, 10:03
1 ключ - 1 объявление настраивается очень быстро... Потом еще немного времени допилить все объявления - это пожеланию (с умом тоже делается быстро) и получаются хорошие качественные объявления...
webium-ru-igor
11 января 2017, 10:21
Не устарело однозначно. Использование одной ключевой фразы в группе позволяет сделать более релевантные объявления, что в свою очередь прямо влияет на показатель кликабельности и коэффициент качества, а это существенно снижает порог входа на позиции и, стало быть, увеличивает количество трафика. Многолетний опыт и тестирования это подтверждают.


Что касается трудоёмкости, то тут кто как делает. Есть достаточное количество инструментов для составления качественных заголовков, начиная от MS Excel и заканчивая самописными приложениями.
Обновлено 11 января 2017, 10:22
pasternackal
30 августа 2018, 15:49
webium-ru-igor,
крассавчик бро))) я с тобой согласен)
remontakppvtule
вчера, 10:07
webium-ru-igor,
Вообще не согласен, сейчас почти 2020 год, это вообще не актуально. Причинно следственную связь лучше доказывать справкой Яндекса, а не «личным опытом» и ссылкой на авторитеты. Критическое мышление в студиию
granit1090
12 января 2017, 16:13
1 ключ 1 объявление для сектантов каких то курсов или агентств, которые зарабатывают больше делая больше ненужной работы за большие деньги. Любой спец который никогда не смотре реальный директ и тому подобное не будет настраивать 1 ключ 1 объявление, т.к. в 95% рекламодателя это не нужно.
webium-ru-igor
12 января 2017, 16:45
granit1090,
А при чём здесь какие-то курсы вообще? Такое правило выработано на практике, прежде всего.
Каждый исходит из целесообразности той или иной методологии в каждом конкретном случае. Преследуя, при этом разные цели.


Как правило, использование одной ключевой фразы и нескольких объявлений в одной группе показывает бОльшую эффективность. И касается это, прежде всего, высоко- и среднечастотных фраз.
gust2007
12 января 2017, 19:23
granit1090,
Согласен.
Reklama-v-direkte
13 января 2017, 09:54
granit1090,
как определяете, нужно это правило или не нужно? Как вы определяете, спеца от сектанта? Если специалист настроил много прибыльных проектов, после этого посмотрел какой-то курс, сразу становится сектантом, или как? Сами то много проектов настроили, если не секрет?

gust2007
12 января 2017, 19:18
>>> P.S. Как мне кажется это дебильное правило 1к1, перекачевали из эпохи когда небыло  групп объявлений в директе, когда метрика была в зачаточном состоянии.


Фишка появилась, когда в директ пришли люди, которые хотели из трёхсот рублей высосать состояние ;-)


yagoda1090, трезво мыслишь.

Если фраза изо дня в день даёт трафик, то добросовестный сделает 1 к 1 (одну фразу и несколько объявлений)

Правильный чувак, стремиться уменьшить количество элементов в кампании, ибо управлять ей легче, т.е. одной ключевой фразой пытается накрыть множество нужных запросов, так чтобы трафик по ней с минимумом мусора и по приемлемой цене был изо в день. Если же у него не выходит, то увеличивает количество слов в кейворде (опускается на уровень ниже по частотности).

Если трудозатраты на создание или ведение кампании соизмеримы или превышают месячный бюджет, то явно что-то не так.

Стартовать со списком в 3000 нч и делать 1к1 со ставкой в надцать копеек - это как-то не серьёзно.
Обновлено 12 января 2017, 19:20
gust2007
12 января 2017, 19:30
Ключ 1- купить айфон 6 москва 16 Цена: 181 руб - (180 запрос по Москве)
Ключ 2 айфон 6 москва 16 Цена: 128,80 (1731 запросов по Москве)
Кстате по этим фразам все запросы чистые, без мусора.
Чем второе объявление хуже ... ?

Дело не в объявлениях. Запросы разные. Разные люди их набирают.


Так же важно услышать мнение о гугл адводрс, принцип же одинаковый, а настраивают по разному.

Потому что системы разные, от слова совсем.
Обновлено 12 января 2017, 19:32
Aurim
15 января 2017, 21:00
Правило 1 к 1 преследует цель "высокая релевантность и высокий CTR", но управлять и анализировать такие кампании крайне неудобно, особенно если нужно сравнить CTR и конверсии с разных вариантов текстов объявлений. Ведь разный текст притягивает разных клиентов.


У меня правило простое - в группе объявлений должно быть достаточно запросов и трафика, чтобы за месяц протестировать 3-5 вариантов объявлений.


Я просто разбиваю СЯ на тематические группы (например с разными названиями товара или проблемы), в текстах объявлений использую эти тематические слова, а в заголовках- "#Шаблоны #" для подстановки поисковых запросов. И ещё сами запросы нужно превратить в грамотные предложения-заголвоки.   Таким образом достигается релевантность заголовка. А дальше уже идет тестирование разных текстов, и работа над повышением CTR и конверсионности. 
Reklama-v-direkte
17 января 2017, 12:15
Aurim,
подскажите, что значит  "сами запросы нужно превратить в грамотные предложения-заголовки"? При составлении СЯ и запросов не используете софт и в ручную собираете? 
Aurim
17 января 2017, 16:40
Reklama-v-direkte,
Например, запрос в Вордстате был "натяжные потолки обои стены" => стало "Натяжные потолки и обои на стену", приемлемый текст для подстановки в заголовок.
 
Запросы собираю и обрабатываю с помощью: 
- Вордстат + Yandex Wordstat Assistant – сбор запросов и поисковых масок 
- Direct Commander – отсеивание семантических дублей, генерирование запросов по формулам вида (а|б|в) (|г|д|е)  
- KeyKollector  – сбор статистики и отсеивание неупотребимых и малопопулярных  запросов


И да, много ручной работы. Чтоб её сократить, довольно часто я не использую запросы длиннее 33 символов, то есть только для заголовков.   


При ручной работе в Excel тексты объявлений могли бы быть и лучше.
 
Но мне кажется, что #шаблоны# Директа - это более приемлемый и эффективный вариант, с точки зрения экономии усилий.   
skvortsov28
26 мая 2017, 15:19
Aurim,
а как вы поступаете с запросами типа "натяжные потолка цена" +сколько стоит и т.д.?
Aurim
26 мая 2017, 15:29
skvortsov28,
Например, можно преобразовать так - "Натяжные потоки по цене", "Натяжные потоки стоят", "Цена на натяжные потолки".  И для запросов с запросом цены (стоимость, стоит, за кв метр и т.д. ) делаю отдельную группу, для которой текст объявления должен отвечать на вопрос, то есть указываю в тексте цену.  
Обновлено 26 мая 2017, 15:30
Глеб
22 июня 2017, 11:57
Aurim,
1. - Вордстат + Yandex Wordstat Assistant – сбор запросов и поисковых масок - подскажите, что в данном случае подразумеваете под "Поисковыми масками"?
2. генерирование запросов по формулам вида (а|б|в) (|г|д|е) - для чего нужны эти формулы? Так понимаю для подстановки городов и тд?
Aurim
22 июня 2017, 17:53
Глеб,
отвечаю. Маска - это ключевая фраза из 2-3-4 слов, которая соответствует множеству поисковых запросов, включающих в себя эти слова в любых грамматических формах.   Например "ремонт санузла" это маска, для которой соответствуют реальные запросы  вида "сделать ремонт санузла", "ремонт санузлов недорого" и т.п.

Формулы с операторами вариантов вида (слово1|слово2|слово3)   можно обрабатывать в Директ Коммандере для генерации поисковых запросов. Например, по формуле "(натяжные|глянцевые|матовые|сатиновые) потолки (купить|цена|стоит|стоимость)" можно сгенерировать множество запросов, которые  могут набирать пользователи. Затем через Кей Коллектор можно пробежаться по ним и узнать их реальную популярность, и отобрать только   популярные для рекламных кампаний.
Глеб
24 июня 2017, 13:41
Aurim,
Благодарю!
modoul
14 июля 2018, 20:28
Aurim,
Спасибо. Это Интересно.
webium-ru-igor
17 января 2017, 16:57
Вопрос автора оказался популярным...


В ряде случаев использование шаблонов облегчает работу, упрощает структуру рекламных кампаний и, в общем, имеет неоспоримые преимущества.


Но есть очень высококонкурентные тематики, где разница CTR в 0,1% будет иметь существенное значение для рекламодателя. Есть ниши, которые не пользуются поисковым спросом, то есть размер семантического ядра маленький. В таких и некоторых других случаях будет лучше добавлять в группу по одной ключевой фразе.
Alex_soldier
22 января 2017, 00:34
Добрый вечер.
"1 к 1" является не правилом, а лозунгом - со всей вытекающей оторванностью от конкретики и  реалий.
Историю его возникновения я уже как-то описывал.


Все плюсы и минусы указаны правильно.
Вполне логично, что любое бездумное действие в итоге выходит рекламодателю боком.


В контекстной рекламе нужно следовать правилу достаточного обоснования - любое телодвижение должно быть направлено на гарантированное увеличение пользы. Делать 1 фразу на 1 группу временами бывает полезно, если так диктует ситуация по ней, но если делать так повсеместно на автомате, то выгода приобретает случайный характер, и часто не окупает трудозатрат по созданию + дальнейшему ведению такой рекламы.
В итоге можно затратить десятки человеко-часов ради копеечной экономии бюджета, да еще в нагрузку обеспечить себе пожизненное неудобство в дальнейшей аналитике и управлении.
super.ya-direkt
26 мая 2017, 08:22
1 ко многим - это 1 ключ ко многим объявлениям или одно объявление ко многим ключам?
sancho-armageddon
21 июня 2017, 15:44
Здравствуйте, коллеги!
Посоветуйте, какую лучше выбрать стратегию, если в конкретной нише по продаже товаров насчитывается не более 500 ключей и большая часть из них не превышает 50 запросов в месяц? С одной стороны хочется сделать все объявления максимально релевантными и использовать стратегию 1 объявление = 1 ключ, с другой стороны, даже за год не соберется достаточно данных для оценки эффективности каждого ключа. Значит нужно использовать стратегию 1 ко многим? Но в этом случае вероятно всего падение общей конверсии и менее выигрышные объявления на фоне конкурентов. А времени для теста обоих стратегий просто нет. Вообщем я в раздумьях...
Aurim
22 июня 2017, 17:59
sancho-armageddon,
Расширяйте охват на около тематические запросы, и такие, которые также использует целевая аудитория для решения смежных проблем.  В блоге у сервиса Ягла есть несколько примеров.  
А по целевым запросам, если есть время, делайте максимально релевантные объявления.  Если запросы сходные по словам, то их модно объединять в одну группу. Прогноз по CTR (и снижение ставки) сильно зависит от того, сколько слов из поисковых фраз группы присутствует в тексте объявления. 

sancho-armageddon
22 июня 2017, 20:40
Aurim,
спасибо, я думал в этом направлении как раз
modoul
14 июля 2018, 20:29
Aurim,
Спасибо, эта методика рабочая.
pasternackal
30 августа 2018, 15:54
А что скажете про 1 ключ на 2 объявления?)
pasternackal
30 августа 2018, 15:54
А что скажете про 1 ключ на 2 объявления?)
webium-ru-igor
30 августа 2018, 16:04
pasternackal,
скажу, что если на одну ключевую фразу использовать три десктопных и три мобильных объявления, то это будет неплохо. Но, всегда нужно соотносить затраты труда на такие операции с ожидаемой выгодой.
Kim456Paul
17 марта, 16:22
Всем привет. Я новенький в директе. И мне нужна информация про 1 группу - 3 объявления и как их настраивать. И как они должны выглядеть. 