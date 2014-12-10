Кликов много - заявок мало

Всем здравствуйте!
3-ий месяц бьюсь над рекламной кампанией, вроде все сделано по всем правилам, но результат не удовлетворяет.
Сайт вот этот http://rus-media-lift.ru/
Ситуация следующая:
- количество ключей 400
- под каждый ключ создано своё объявление
- в объявлении прописана цена (причем она ниже конкурентов), преимущество, призыв к действию, дублируется и в заголовке и в тексте ключевая фраза
- позиция - вход в спецпредложение
- ключи: реклама в лифтах, реклама в домах, реклама и т.п.
- гео таргетинг Ростов-на-Дону
- объявления только в поиске
- на целевой странице есть информация, которая указана в объявлении
- анализ вебвизора показал, что посетители изучают страницу, смотрят на все формы, но заявку не делают
- в конце октября - начале ноября была ситуация приемлемая, где-то 3 заявки в день и 3 звонка, но сейчас все резко упало: 2-3 заявки в неделю и 1-2 звонка в неделю. Это очень большой спад, но координальных изменений в кампанию не было внесено.
- завтраты 10 000 в месяц, средняя цена клика от 20 до 30
Сейчас пытаюсь оптимизировать, чтобы вернуть позиции: сравниваю в объявлениями конкурентов и редактирую объявления, внесли доп формы в продающую страницу, количество кликов увеличивается, расход на рекламную кампанию увеличивается, а заявок и звонков нет.
Что случилось не понимаю, может кто-то подскажет. Заметит недочеты целеыой страницы.
Заранее благодарна!