Клуб Директа

Клуб Директа

Кликов много - заявок мало

Всем здравствуйте!

3-ий месяц бьюсь над рекламной кампанией, вроде все сделано по всем правилам, но результат не удовлетворяет. 

 

Сайт вот этот http://rus-media-lift.ru/

Ситуация следующая:

- количество ключей 400

- под каждый ключ создано своё объявление

- в объявлении прописана цена (причем она ниже конкурентов), преимущество, призыв к действию, дублируется и в заголовке и в тексте ключевая фраза

- позиция - вход в спецпредложение

- ключи: реклама в лифтах, реклама в домах, реклама и т.п.

- гео таргетинг Ростов-на-Дону

- объявления только в поиске

- на целевой странице есть информация, которая указана в объявлении

- анализ вебвизора показал, что посетители изучают страницу, смотрят на все формы, но заявку не делают

- в конце октября - начале ноября была ситуация приемлемая, где-то 3 заявки в день и 3 звонка, но сейчас все резко упало: 2-3 заявки в неделю и 1-2 звонка в неделю. Это очень большой спад, но координальных изменений в кампанию не было внесено.

- завтраты 10 000 в месяц, средняя цена клика от 20 до 30

 

Сейчас пытаюсь оптимизировать, чтобы вернуть позиции: сравниваю в объявлениями конкурентов и редактирую объявления, внесли доп формы в продающую страницу, количество кликов увеличивается, расход на рекламную кампанию увеличивается, а заявок и звонков нет.

 

Что случилось не понимаю, может кто-то подскажет. Заметит недочеты целеыой страницы. 

 

Заранее благодарна!

18 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
alin.ryabuhina
27 января 2016, 22:43

Здравствуйте. 
Я сама не гуру в Директе, но мне кажется, что если клики по объявлениям идут, CTR хороший - значит, проблема в сайте, то есть лиды сливаются на этапе заполнения формы, или им кажется, что сайт не соответствует тематике.
Почитайте, как нужно оформлять продающий сайт + анализируйте на основе данных из вебвизора, почему уходят посетители.
А еще может быть, у вас широкое соответсвие ключевых слов? попробуйте поставить фразовое (оператор кавычки). 

olegovscky-oleg2013
27 января 2016, 22:43

По Ростову РК на 400 ключей по теме рекламы в лифтах очень вряд ли может быть с широким соответствием))

Мне даже очень интересно стало, что там можно было насобирать, с уникальными объявлениями. Хотя, может в Ростове эта тема настолько развита, что я не в теме. 

 

Демонтаж Санкт
1 апреля 2018, 14:25
olegovscky-oleg2013,
+
alin.ryabuhina
27 января 2016, 22:43

Посмотрела сайт, вроде продающий...
Действительно, загадка. Как решите проблему, напишите, интересно в чем проблема. 

discravis
27 января 2016, 22:43

Директ и объявления тут не причем.

Играют два фактора: общий спад у ваших потенциальных клиентов и завершение периода новизны вашего предложения.

Я бы немного переделал сайт, отойдя от концепции  сверхпродающего сайта и добавил бы отзывов от клиентов с указанием их успехов.

 

Марина
27 января 2016, 22:43

Интересно, почему отказались от РСЯ?

Alex_soldier
27 января 2016, 22:43

Заметил, что телефон вверху и внизу страницы сайта очень по-разному записан.

Vodogrey-92
27 января 2016, 22:43

Возможно конкуренты "кликают"

slimsale.ru
27 января 2016, 22:43

Кнопку [Оставить заявку] на сайте очень плохо видно. Потому что 

1) Очень много крупных ярких стрелок

2) Сама кнопка относительно этих элементов меньше и мало заметна

3) Она редко встречается на странице. В идеале она должна быть все время на виду. Сделайте плавающую шапку с телефоном и кнопкой или форму заявки через каждые 500-600px

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 22:43

Добрый день.

Администрация и Участники Клуба поддерживают деловой и доброжелательный стиль общения, и приветствуют аргументированную логику. Ваш комментарий не содержит в себе никаких объяснений касательно выдвинутой в нем теории. В связи с этим комментарий будет удален.

Если Вы готовы написать автору сообщения более развернутый комментарий, предложить определенные действия, создайте, пожалуйста, еще один комментарий.

Спасибо за понимание.

olegovscky-oleg2013
27 января 2016, 22:43

Не переживайте)

Комментарий от discravis верный, в целом.

Сейчас на рекламном, да и не только, рынке, четкая позиция примерно 70% новых клиентов такова:
клиенты начинают проедать накопленный финансовый жирок на поддержание основных бизнес-процессов. О рекламе, при этом, часто забывают. Тут все зависит от уровня и бизнес хватки, но очень многие делают так (я в Москве и мои клиенты тоже, в основном).
Еще есть такой момент, что при работе над улучшением кампании вопрос реальных ожиданий возможных клиентов задвигается на второй план) Это ошибка "узких профи".

Есть несколько вопросов к вам:

-  как давно занимаетесь контекстом? Мониторили ли раньше скачки в сезонности, особенно перед Новым Годом?

- лендинг, по честноку, не самый лучший. Не забывайте, что лендинг на отдельном домене - не всегда лучшее решение, если не считать прибыль разработчиков лендингов и "гуру" из БМ)). Пробовали ли давать рекламу на основной домен и сравнивать эффективность?
- в портфолио не лучшие образцы, потому что:

1) человек проезжает этаж за две-три секунды. Пока он вошел и нажал кнопку, пока покрутил головой, пока заметил объявление, проходит время. Для жителей нижних этажей при лифтовой рекламе конверсия стремится к нулю (часть из них вообще пешком поднимается).

2) На образцах в портфолио на каждом модуле сетка от 8 до 13 объявлений. Итого, житель среднего или верхнего этажа должен увидеть какое-то яркое объявление, которое он успеет прочитать, пока не доехал до своего этажа.

3) Все объявления одинаково прямоугольные, они сливаются. Они визуально сливаются в один блок с разными заголовками и цветами.

Вот вы сами такую рекламу читаете внимательно, только честно? А если вспомнить, что из печатной рекламы больше привлекало внимание, какие фишки вспомните? 

Вы приводите потенциального клиента на сайт и нужно думать о нем не только на этапе создания кампании в контексте. Намного и гораздо важнее продумать его пожелания, когда он находится на самом сайте/лендинге) 

Есть ли варианты для портфолио с минимум рекламы в лифтовом модуле? Или нестандартными форматами самой листовки? Если да, используйте их. 

Я каждый день вижу их в своем лифте но точно помню, какие "зацепили")

Я не помню ни одного объявления из стандартных блоков, они для меня все как еще одно бессмысленное и безынтересное рекламное пятно. Зато запоминаю и читаю клевые, необычные или большие объявления.

Занимаетесь ли вы только контекстом в компании или на фрилансе или и вопросами печати/дизайна? Есть ли возможность использования нестандартных макетов?

- если сами себя поставите на место клиента (вспомните, на каких сайтах покупаете и какие зоны внимания важны для вас), то какие недостатки нашли бы на лендинге?

P.S. рекламой в лифтах никогда не занимался и ничего в этом не понимаю, я работаю в SEO больше. Просто представил, что бы я подумал, если бы был заказчиком, перешедшим на http://rus-media-lift.ru/ в период надвигающегося кризиса) 

Скиньте кампанию посмотреть на мейл, интересно стало.

lionblack
27 января 2016, 22:43

очень долго открываются картинки на сайте

poh144
27 января 2016, 22:43

Вы не звонки считайте и не среднюю цену клика. Вы считайте среднюю себестоимость 1 РЕАЛЬНОГО клиента.

 

vallerka119
21 марта 2016, 14:17
Анализируйте конкурентов - atrends.ru
zakaz@labirintooo.ru
28 января 2017, 00:18
Сайт еле еле открывается, не адаптивный, мелкий шрифт, меня выкинуло из него 
masterhoum
6 марта 2018, 18:47
Перегружен информационно сайт
alenaajimuratova
20 марта, 21:45
Здравствуйте у меня контекстная реклама на поиске в кюгугл и янлексе рса В рса 50 кликов звонков нет В гугле 25 кликов заявок нет в чем проблема http://vikup-avto365.ru
mikon35.ru
20 марта, 22:10
Реклама в лифтах ,на мой взгляд ,не интересный и не пользующийся спросом продукт,это уже прошлый век . В этом вся проблема. Очень насыщенный  сайт,посетители больше сайт рассматривают,а продукт им не нужен.