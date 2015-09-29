Клуб Директа

Клуб Директа

Клик Бот

Кто пользовался? что можете сказать о работспособности, стоит ли брать? 
Встретился с их менеджером, показал мне в течении 10 минут что цену за клик можно снизить более чем в 5 раз, думал что яндекс как то фильтрует их клики, но мне продемонстрировали что яндекс ни как не может отличить их от реальных людей. 
По цене вроде не сильно много просят, но всё же есть сомнения, кто пользовался - отпишитесь. 
Ну и очень интересно чем же сам Яндекс может ответить на такой робот?

79 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Наталья
27 января 2016, 22:25
Мы распознаем практически все накрутки в рекламе и не списываем средства за недобросовестные клики.  Каждый клик по объявлению в режиме реального времени анализируется автоматическими фильтрами, которые учитывают более двух десятков параметров с разными коэффициентами влияния. И при каждом новом клике все параметры пересчитываются.

Кликеры  пытаются обходить фильтры, но у Яндекса —  обучаемая система антифрода. Она постоянно анализирует новые случаи недобросовестных кликов и настраивается под них. А если кто-то прицельно атакует конкурента, мы разрабатываем для рекламодателей индивидуальные решения защиты от склика. 

Во многих случаях снизить стоимость клика можно, работая над качеством рекламы, делая её более релевантной для пользователей. Мы всегда готовы подсказать, как это можно сделать в каждом конкретном случае — задавайте вопросы в клубе)
chaikatp
2 июня 2016, 16:46
Наталья,
, Вас как представителя компании Яндекс. Прошу прокомментировать ответ пользователя workingdirect.
Волнительно за бюджет после отказа сотрудничать с компанией скликивателей, а читая комментарии создается впечатление что Яндекс просто плюсует себе прибыль, без возмещения убытков рекламодателей.
workingdirect
15 марта 2017, 02:40
Наталья,
ваша функция только в том, чтобы переписывать нужный текст с бумажки? Я так подозреваю, что вы ничего не анализируете и у вас нет полномочий принимать решение о возврате денег. Вы только можете оставить заявку, верно?


Я скликал сам себя и оставил 4 заявки на склик (инструкцию по склику, кстати, нашёл в поисковой выдаче яндекса), мне не вернули ни копейки и уверили, что это настоящие посетители, а еще тонко намекнули, что я дилетант и идиот.


"А если кто-то прицельно атакует конкурента, мы разрабатываем для рекламодателей индивидуальные решения защиты от склика" – невменяемое враньё. Байка для новичков и лохов.
Антон Зуенко
29 ноября 2017, 14:14
workingdirect,
поддерживаю
workingdirect
27 марта 2016, 13:08
Предлагали то же самое. Было интересно послушать этих мошенников. Слушал их и улыбался – ведь яндекс заверял, что это невозможно, а если у кого-то получится, то достаточно написать, и всё это прекратится. Отказался.

Через пару недель начали скликивать меня, видимо конкурент не отказался. Большинство кликов засчитывается, скликивается 60-70% бюджета. На мои письма техподдержка отвечает через 3-4 недели, что я неправильно составил письмо. А после правильного составления письма раза с четвертого, нужно ждать до 6 недель, и тогда могут возвратить рублей 40.

Боты приходят пачками три раза в день с периодичностью 2-3 минуты по 0 сек, у многих из них количество визитов перевалило за 200. Система их конечно фильтрует, но все-таки подавляющее большинство скликов засчитаны. Утверждать, что это не склик – абсурдно. Но техподдержка всё же утверждает.

Кроме того, CTR у конкурента вдруг стал запредельно высоким. На странице "Все объявления" он находится на восьмом месте, а на выдаче – всегда на первом. Работа кликбота очевидна, яндекс ничего с этим не делает, и, мне кажется, не собирается ничего делать. Если поменять домен в моем объявлении на домен конкурента, то ставка падает в 3-4 раза.

Зря отказался.

Раз уж яндекс установил такие правила, то срочно ищу любые способы накрутки и скликивания, иначе моя зарплата – 0р. Но это не мой выбор.
Наталья
31 августа 2016, 14:52
workingdirect,
Здравствуйте! Простите, что только сейчас отвечаем — были технические неурядицы.


Подскажите, пожалуйста, номера кампаний, с которыми вышла беда — и желательно даты. Ещё раз всё перепроверим. 
smailene
13 июля 2017, 17:38
workingdirect,
, мы нашли решение. Есть способ показывать контекстную рекламу людям и не показывать ботам. Обращайтесь: http://nebula.ru/
Саша Козинец
21 апреля 2016, 14:52
Система работает однозначно! Спорить с этим безсмысленно - минус только в том, что защиты от нее ни какой нет!
workingdirect
14 февраля 2017, 14:36
Саша Козинец,
Некоторая защита не так давно появилась в инструментах директа, вроде выделения посетителей-скликивальщиков по некоторым схожим параметрам в один сегмент и запрещение показа объявлений этому сегменту посетителей. Но эта распиаренная функция не работает))) Всё равно скликивают.
smailene
13 июля 2017, 17:37
Саша Козинец,
, мы нашли решение. Есть способ показывать контекстную рекламу людям и не показывать ботам. Обращайтесь: http://nebula.ru/
someone661
27 апреля 2016, 23:43
Последние посты явно рекламные. Сталкивался с этой системой года три назад - никаких результатов не получил, только деньги на ветер. Для накрутки своего CTR предлагали накликивать свое объявление по запросу с искривленными окончаниями и минусами. Я думаю тут  и дурак поймет, что запрос !дешевому !стеклопакетом -москва -бесплатно -установить (частотность которого скорее всего равна 0),   по которому выдается только одно объявление, которое в итоге получает 100% CTR, явно не набран с целью покупки пластиковых окон. Так же предлагали для уменьшения CTR конкурентов "пустые" показы, исключая свои объявления с помощью минус слов. Ну и склик бюджетов. Его я решил проверить и на своих кампаниях, чтобы убедится в работоспособности данной системы. В итоге максимум что было списано  с кампании это стоимость 2! кликов, хотя у "Кликбота" в их интерфейсе было написано что прошло 300! кликов. Вот и верьте им. Вывод: работайте честно, создавайте качественные кампании и ведите их на продуманные посадочные страницы, тогда у вас все будет работать. И не ведитесь на уловки таких мошенников.
workingdirect
6 мая 2016, 20:19
someone661,
Ну и где ссылка в моем посту на рекламируемый объект? Или ты хочешь сказать, что я тупо создаю спрос на услуги? Какой резон мне это делать? Как я на этом заработаю? Я уверен, что на рынке огромное количество скликивальщиков. К какому из них люди пойдут, прочитав мой пост? Какая-то волонтёрская реклама получается. Тем более, я не думаю, что основная целевая аудитория этих мошенников тут тусуется.
HKG
7 июня 2016, 18:01
Приходят ко мне вот уже второй год. Звонят с периодичностью раз в 3 месяца. Каждый раз после отказа от их услуг устраивают "темную" моим рекламным кампаниям.
Как правило хватает их на день-два потом успокаиваются.
Стоит несколько систем анти-склика и одна система подглядывания за конкурентами.
Смысла пользоваться из услугами не вижу, считаю что бизнес надо вести честно основываясь на опыте, профессионализме, наблюдательности и строгом расчете. 
photocollegepro13
13 июля 2016, 18:55
HKG,
А можно поподробнее про системы анти-клика? Нам тоже периодически звонят и предлагают свои услуги, но я тоже придерживаюсь философии экологичной конкуренции и не собираюсь опускаться на дно. 
smailene
13 июля 2017, 17:37
HKG,
, мы нашли решение. Есть способ показывать контекстную рекламу людям и не показывать ботам. Обращайтесь: http://nebula.ru/
HKG
16 июля 2017, 02:23
smailene,
 попахивает рекламой "Стражей галактики".
a.e.baev
25 июня 2016, 12:32
Имеем  сезонный бизнес. На яндекс маркете , при среднем расходе в день 50 уе, в один момент скликивают до минус 500 уе. Соответственно, кампания останавливается. Хотя деньги и возвращаются, но это происходит в течение суток, что полностью параллизовывает работу магазина на Я. Маркете. Поддержка яндекса НИЧЕМ ПОМОЧЬ НЕ МОЖЕТ. Деньги возвращаются? Да. Вот и ждите.
o.antimonova
12 июля 2016, 12:22
a.e.baev,
есть такая проблема, когда отказались от их услуг, цена лида выросла почти в два раза и только через пару недель, яндекс вернул часть денег, но как то маловато.
Наталья
31 августа 2016, 15:00
a.e.baev,
Здравствуйте! Простите, что так долго пришлось ждать нашего ответа. 


Подскажите, пожалуйста, ID магазина и примерные даты, когда фиксировался склик — перепроверим, что там творилось. 
www3w3
12 июля 2016, 11:38
"Скликивание", т.е. воровство денег у конкурента, посредством мошенничества — это явно подпадает под действие УК. Никто этим просто не занимался ещё. Пока не занимался:) 
workingdirect
14 февраля 2017, 13:42
www3w3,
А вот я ради хохмы даже заявление писал на этих скликивальщиков. Но я всего лишь просил, чтобы суд распорядился заблокировать домен clickbot.ru, коммерческое предложение которого, на мой взгляд, является мошеннической схемой. 
Начальник управления К передал заявление в отдел по борьбе с мошенничеством уголовного розыска, они меня опросили и передали заявление обратно в управление К. Эти два перевода заявления длились больше года. А за такое затягивание их очень,так сказать, ругают.
В итоге меня вызвали в управление К, где завели в кабинет и прямым текстом сказали, что они занимаются по большей части только лайками и репостами. "Со всеми этими вашими интернет-игрушками разбирайтесь сами."
Вот такие дела.
kochet-tatyana
16 августа 2017, 13:22
workingdirect,
узнаю нашу полицию
dobrovolexiy
25 июля 2018, 20:55
workingdirect,
любые санкции против clickbot.ru возможны только после официального признания Яндексом скликивания... что конечно же он никогда не сделает! Так что расслабьтесь и примите как данность. Clickbot - инструмент для серьезных людей с амбициями на долю своего рынка! А весь плач он от бедных... и не компетентных людей!

workingdirect
25 июля 2018, 21:12
dobrovolexiy,
никакое признание яндексом чего угодно не может являться доказательством совершения преступления. Яндекс здесь бы выступал третьей заинтересованной стороной (если бы, конечно, на наших землях существовало государство). Так что прибереги свою печальную байку "а-ля безысходность" для бедных и некомпетентных людей.
gia karangy
27 июля 2016, 16:17
Добрый день! Хотелось бы получить комментарии от Яндекса. Как-то подозрительно, что последние сообщения не комментируют - в них изложены достаточно подробные сведения о бездействии тех. поддержки и частичных возвратах, что противоречит ответу Натальи (Яндекс) от 29 сентября 2015 г. 
Наталья
31 августа 2016, 12:14
gia karangy,
Здравствуйте! Это исключительно технические проблемы — переезжали на новую блог-платформу, и какое-то время не прилетали отбивки о новых комментариях. А сейчас вот вышли на этот тред поиском.

Простите за такую чехарду. Сейчас будем разбираться.
smailene
13 июля 2017, 17:36
gia karangy,
, мы нашли решение. Есть способ показывать контекстную рекламу людям и не показывать ботам. Обращайтесь: http://nebula.ru/
newtronic
21 декабря 2016, 18:02
Клик боты вполне реально существуют и это целая проблема. чтобы понять что реально бороться с этим практически невозможно, нужно понимать сам принцип работы хорошего бота - во первых бот не просто заходит на сайт - он эмитирует работу через веб-браузер, тем самым он уже равен человеку! Никакая система не поймет кто двигает мышкой, более того перед скликиванием бот обязательно посещает какие-то сайты, набирает историю и спокойно отдает эту информацию поисковику, он кушает все куки с сайтов, он даже авторизуется под каким-нибудь логином как в соц сети, так и на сайте поисковика, но самое интересное не в этом - боты могут листать страницы сайтов, переходить по ссылкам, и даже делать заказы на обратные звонки! но самое интересное не в этом, а втом что он постоянно меныяет свой айпи адрес - ведь прокси-серверов просто куча. таким образом Яндекс и Гугл могут банить и банить, а толку ноль - они не способны полноценно бороться с этим. По некоторым сведения больше половины кликов делают боты или конкуренты. И это проблема с которой можно бороться только низкими ставками и большим набором низкочастотных ключевых запросов по которым боты прост оне будут ходить. Кстати, вот Вам небольшой пример из практики - обратите внимание, что по высокочастотникам показатель РОИ значительно ниже, чем по низкочастотникам. Правильно, Вы угадали - потому что по ним работают боты.
monono
21 декабря 2016, 18:15
newtronic,
+1
cherubic1
15 мая 2017, 23:13
newtronic,
Вот слова не мальчика, но мужа! Хоть что-то полезное узнал, спасибо!
smailene
13 июля 2017, 17:36
newtronic,
, мы нашли решение. Есть способ показывать контекстную рекламу людям и не показывать ботам. Обращайтесь: http://nebula.ru/
Администратор
11 января 2017, 17:54
За последние 3 месяца клик бот нас беспокоил 3 раза с предложениями об сотрудничестве.Наблюдение показало что после их звонка в среднем 10-14 дней идет "обострение" кликов,после наблюдается спад.Большая половина кликов не засчитывается системой Яндекса,частично пропускается.Что делать ?Улучшаем свои кампании,запасаемся деньгами ,пишем жалобы техподдержке.Похоже больше мы ничего сделать не можем.Есть плохой пример сотрудничества с клик ботом у моих конкурентов -их сайты (3 штуки) забанил Яндекс по нескольким причинам.Выводили из под бана больше года...
clid0107-1
13 января 2017, 12:00
Администратор,
Вы в Яндексе работаете?
Администратор
13 января 2017, 12:48
clid0107-1,
Я работаю слава Богу на себя .
workingdirect
14 февраля 2017, 14:24
Администратор,
По поводу улучшения своих кампаний полностью согласен. Но в моём случае склик производился в промышленных масштабах.
В этих условиях стоимость лида В ДВА РАЗА превысила выручку от одного лида. Именно выручку, не говорю уже о чистой прибыли.
Нишу пришлось бросить.
Бывает и такое.
virtualreality2015
6 марта 2017, 19:33
Я как рассуждаю, варианты реализации этого склика:


1. Ботнет - сеть из реальных, заражённых устройств. Тогда ip разных диапазонов ни проблема. В этом случае неизвестно как у них реализован механизм получения команды на выполнения задания и значит график его исполнения. Возможно только устройства онлайн в реальном времени выполняют.


2. Сервера с кучей или виртуальных машин или иным способом реализованные "куча устройств" от айфона до компа и выход в интернет


а) мобильные модемы с динамическим ip
б) провайдер с динамическим ip в) прокси


В этом случае теоретически не проблема с графиком работы скликивания - растягивай на целый день и ip не большая проблема - сложно вычислить.


Этот вариант почти не реально победить


Это не мое, это с форума Серч, где обсуждается тема скликивания, но я согласен с этим текстом - http://searchengines.guru/showthread.php?t=957810



smailene
13 июля 2017, 17:35
virtualreality2015,
, мы нашли решение. Есть способ показывать контекстную рекламу людям и не показывать ботам. Обращайтесь: http://nebula.ru/
salt-air1
9 марта 2017, 12:19
Добрый день, сегодня позвонили предприимчивые молодые люди и предложили услуги по скликиванию объявлений конкурентов. Совершенно нагло и безцеремонно. Я давно замечаю, что объявления скликиваются, но что бы на это работала отдельная компания, представить себе не могла, те это поставленно на поток и сделать с этим никто ничего не может. Так в чем смысл тогда рекламы в Директ, бюджеты сливать? Я думаю, что подобные боты очень выгодны Яндексу, поэтому они ничего с ними и не могут сделать. Расскажите, как вы боретесь с этим?
Александра (Яндекс)
17 марта 2017, 18:21
salt-air1,
здравствуйте! Мы боремся с этим вот так: https://yandex.ru/adv/materials/antifrod
smailene
13 июля 2017, 17:35
salt-air1,
, мы нашли решение. Есть способ показывать контекстную рекламу людям и не показывать ботам. Обращайтесь: http://nebula.ru/
i@gid35.ru
23 марта 2017, 14:58
В целом данная система будет жить в противовес самой рекламной площадке, любой рекламной площадке которая продает спец-места за клик. По некоторым запросам 1 клик стоит от 1500 р. С другой стороны Яндексу данная ситуация выгодна тем, что бюджеты компаний быстро сливаются, а это доходы Яндекса. В случае с жалобами - их будут удовлетворять, но есть многие кто не жалуются - и это факт. Самый разумный вариант с которым Яндекс никаким программным кодом и специалистами не справится это штат школьников на удаленной подработке - который по заданию (домену по запросам) будет находить рекламу конкурента - переходить на сайт и ползать по нему. И что то мне подсказывает - что это куда проще и честнее. А главное эффективнее.
Александр Ф.
26 апреля 2017, 12:14
КликБот работает однозначно! С нашими рекламными кампаниями происходит то же самое: бюджет сливается меньше чем за день, притом что раньше хватало на 2-3 дня! При этом эффекта ноль, отслеживаем посетителей. В Яндекс написали претензию - будем ждать ответа.
Комментарий удалён
monono
16 мая 2017, 15:59
admin@killbot.ru,
Вашими алгоритмами можно проверить только склик в сетях или на поиске тоже?
admin@killbot.ru
17 мая 2017, 04:27
monono,
Склик на поиске тоже можно проверить. Источник не играет роли, бот выявляется при заходе на сайт.
valkapro.top
17 мая 2017, 14:20
admin@killbot.ru,
Насколько безопасен ваш сервис ?
admin@killbot.ru
18 мая 2017, 06:10
valkapro.top,
А в каком смысле безопасен? Наш сервис это просто система аналитики, основной функционал которой это выявление ботов. Принцип как у тех же счетчиков посещений от  liveinternet, метрики и др. Никакой опасности нет.
Обновлено 18 мая 2017, 06:10
outsourcetrans
9 июня 2017, 09:50
Позвонили сегодня с утра, предложили скликать конкурентов. Сразу понял, чем может обернуться отказ, попросил выслать на почту материалы. А сам бегом останавливать компанию, т.к. вчера было много кликов и ни одного звонка, теперь я понял почему - была артподготовка. Какой смысл тогда в директе?....видимо только SEO остается. Очевидно что антифрод в Директе не работает. По скликанным объявлениям куда писать?
outsourcetrans
9 июня 2017, 10:41
outsourcetrans,
https://geektimes.ru/post/242072/ прочитал статью. проверил метрику и о ужас....те переходы которые нельзя просмотреть в вебвизоре и есть боты. т.е. все клики - боты.
Обновлено 9 июня 2017, 10:41
galina.no-login
13 июля 2017, 16:51
outsourcetrans,
, спасибо за идею! Обзвоню конкурентов, предложу скликивание. Вдруг они тоже испугаются и кампании остановят. И останусь я в директе совсем одна. И буду в первом спецразмещении за дёшево стоять. Отличная идея!


А если серьезно — весь этот кликбот мошенничество.  Зачем им кого-то реально скликивать? Кто-нибудь испугается и заплатит, чтоб его не скликавали.  И, судя, по комментариям, таких людей достаточно, чтобы подобный вид развода процветал. Скликивать кого-то совсем необязательно.
smailene
13 июля 2017, 17:34
outsourcetrans,
, мы нашли решение. Есть способ показывать контекстную рекламу людям и не показывать ботам. Обращайтесь: http://nebula.ru/
monono
18 июля 2017, 17:41
О проблеме склика контекстной рекламы в медицинской тематике в моем коротком докладе на рабочей группе "Медицинский data-driven маркетинг" 15 июня в НИУ ВШЭ.
https://youtu.be/pMV7O1n1Xak
Обновлено 18 июля 2017, 17:42
andrei.piderkin
19 июля 2017, 15:20
Снижать цену за клик таким способом не имеет смысла. За эти же деньги лучше нанять специалиста (фрилансера или агентство) по контекстной рекламе. При грамотном ведении снижение цены за клик будет побочным эффектом грамотной настройки кампании.


Что касается скликавания конкурентов, то все случаи якобы «склика», с которыми мне приходилось разбираться, на самом деле были просто ошибками в настройке рекламы. Чаще всего, люди просто забывают сделать список минус-фраз, или вообще добавляют нецелевые фразы (из вордстата копируют всё подряд не думая).


Так что платить кому-либо за скликавание конкурентов не имеет смысла. 
prodriver90
15 декабря 2017, 23:29
andrei.piderkin,
 Вы наверное недавно контекстом занялись? У меня рк настроено 5 и все равно скликивают. Яндекс отсеивает часть но часть остается. Стоит кликфрог, да выявляют каждый день, но что толку если IP динамические. 
monono
16 декабря 2017, 00:43
prodriver90,
По ip бота нельзя отсечь. Вот сюда напишите — nebula.ru
dobrovolexiy
25 июля 2018, 20:46
andrei.piderkin,
Почему никто не думает о том, что благодаря скликиванию конкурентов цена на клик перестает расти. В тематиках где цена сейчас 2500р за клик когда было и 100 и 300 и 500р за клик. Это намного важнее, чем снизить цену... и в итоге сохранить для себя директ как канал продаж. Я уже не говорю о дурных рекламодателях, которым во что бы то ни стало надо держать первое спецразмещение, не смотря на стоимость лида. Вот против них то как раз кликбот и нужен в первую очередь!
WarlockSoft
26 октября 2017, 10:14
Я тоже столкнулся с этим. Позвонили, предложили. Отказался. Очень вежливо отказался. Через неделю бюджет на директе испарился. До этого полгода работало по 300-400 рублей в день, а тут за один день ушло 2000 рублей. В яндексе сказали, что это естественный рост был. Просто на каком-то сайте вдруг меня стали показывать больше, чем раньше. Денег возвращать отказались. Пришлось ковыряться в стате и искать где скликивали мое объявление. Оказалось что на сайте Авито. Запретил показ моей рекламы на этом сайте и скликивания прекратились. Номер чудиков этих записал и больше просто трубку не брал :-)
Hayk8877
26 октября 2017, 17:48
WarlockSoft,
Самый простой способ:


Кто то из спецов яндекса  заказывает скликивание рекламы изучает алгоритм действий бота и под это пишется отдельный фильтр, все !


Думаете что такая крупная кампания как Яндекс не может отследить мошенников ?
Я надеюсь вы шутите или не представляйте себе ресурсы и  всю мощь ЯНДЕКСА !!!


А вот почему яндкес не реагирует , это уже совсем другой вопрос :) 
Обновлено 26 октября 2017, 17:50
j.c.k
7 декабря 2017, 16:17
Доброго времени суток.
Получал звонки от КликБотеров с разных номеров (Интерпромоушн, Робоклик), методично заносил в ЧС. В итоге в Я.Метрике увидел 100500 заходов за короткий промежуток времени (раз в 12 - 15 выше среднестатистического) на свой сайт с нулевым временем на сайте, позиции "посыпались".
Сразу скажу, что активных рекламных кампаний в Я.Директе нет. Но и без рекламных кампаний нагадить они могут очень здорово. Позиции до сих пор не восстановились.
Соответственно, вопрос к представителям Яндекса - что в связи с этим делать и как бороться?
Обновлено 7 декабря 2017, 16:21
Владимир Васильев
19 февраля 2018, 18:15
Яндексу самому выгодны эти скликивания. деньги текут рекой. поэтому никого они не отсеивают. им это выгодно. поэтому они подняли потолок клика в спецразмещении с 1500р до 2500р. а все обещания вернуть/не засчитывать клики. это вилами по воде писать.
Bella R.
14 марта 2018, 22:54
А почему вы тупо не закроете недобросовестный сервис? Вот их сайт clickbot.ru, этот сайт доступен любому недобросовестному рекламодателю!!! Даже через суд можно доказать их запрещенную деятельность.
atreg64
16 марта 2018, 14:05
Тема неубиваема. Сегодня за 20 минут скликали 12 тыр. Яндексу пополам на это, предполагаю, что даже на руку. Три коррекции на сумму смешную до невозможного. 
 Даже вычислил заказчика: ребята настолько наивны, что не понимают узости сектора в котором скликали и выскочили в топ выдачи. Ну что тут поделать, только наказывать рублём. Ловятся уже не первый раз, возомнили себя богами бото-войн. 
Думаю в этом месяце придётся или свернуть кампании им или пытаться объяснить гендиру на что уходят деньги в рекламе.(здесь должен быть ржущий смайлик)
three-topol
3 мая 2018, 19:50
Здравствуйте, сегодня позвонили в мою в компанию по тел. 84951555155 из clickbot.ru, бессовестно впаривали программу-робота для скликивания конкурентов. Уважаемая техподдержка яндекса, обратите внимание на данную попытку мошенничества! 
d0mapp
17 августа, 17:39
three-topol,
мне тоже звонили с того же номера, бы у них на презентации и они поработали над моей первой рекламной кампанией. В первый день 30 кликов и 3 заявки, после звонка и подключения бота - 140 скликнутых сообщений, где на вебвизоре четко видно робоклик работников, нажимающих на кнопки без наведения курсора. Яндекс, конечно же, ничего не вернул. Наталья, пришлите, пожалуйста, ваше мнение по данному вопросу. 
dobrovolexiy
25 июля 2018, 21:02
Почему никто не думает о том, что благодаря скликиванию конкурентов цена на клик перестает расти. В тематиках где цена сейчас 2500р за клик когда было и 100 и 300 и 500р за клик. Не дать вырасти намного важнее, чем снизить цену... и в итоге сохранить для себя директ как канал продаж. Я уже не говорю о дурных рекламодателях, которым во что бы то ни стало надо держать первое спецразмещение, не смотря на стоимость лида. Вот против них то как раз кликбот и нужен в первую очередь что бы рынок не испортили! Умные люди при помощи робота выдавливают конкурентов и занимают 2-3 места в спецразмещении!!!
Судницын
4 августа 2018, 22:27
 Интересно, неужели все  привыкли быть терпилами? Кто-то пытался подавать в арбитраж на Яндекс или еще что-то? Если с этими  уродами не бороться, то они будут терроризировать других? Здесь же не нищеброды, где ваша система зашиты? Давайте объединимся и накажем их рублем, а получше посадим на зону, где их реально причешут
malinin.artemcka
5 сентября 2018, 14:08
Те, кто плохо отзываются о робоклике просто не понимают принцип работы программы, и от не знания не верят, что их сайт поднимется в поисковой выдаче, говоря, что там мошенники и лишь бы деньги выкачивать. Сначала тоже скептически к этому относился , но во время одного из звонков их кол центра начал подробнее расспрашивать о нём, попросил выслать коммерческое предложение, и после ознакомления действительно заинтересовался. Для начала попробовал минимальный пакет услуг, чтобы в случае чего не сильно потерять в деньгах, хотя в договоре прописан пункт что если не выполняются условия мне полностью вернут возместят затраты, все равно были опасения. После оплаты мне предоставили доступ к аккаунту через который я мог отслеживать продвижение сайта и скорость накликивания, и вот уже буквально через пару недель сайт вошел уже в топ-10, а ещё недели через 3 поднялся на второе место.  Теперь время от времени пополняю баланс для поддержания сайта в топ 3 и не приходится пополнять его слишком часто, что тоже очень хорошо. 
Я не считаю данный способ продвижения плохим, черным и тому подобное , т.к. сейчас им пользуются многие и довольно таки успешно. За эти же деньги которые уходили на зарплату сеошникам смог продвинуть сайт. Единственное о чем жалею, так это то, что не пользовался раньше, ведь действительно работает. И я после двух лет сотрудничества могу смело рекомендовать компанию ИнтерПромоушен и их продукт  Робоклик. 
Таточка Астахова
5 октября 2018, 09:35
Доброго времени суток. 
 Читаю отзывы пользователей и меня улыбает, то что грамотные люди верят комментариям конкурентов Робоклик. Лично я изучила Внимательно эту систему( потому что были сомнения как и у всех) Иногда может стоить принять информацию, чтобы построить своё мнение. Если у вас крупная компания, то вы не по наслышке знаете , что такое конкуренция и какие методы используют для устранения конкурентов. Они заключают договор где чётко прописано, что в случае невыполнения данных услуг 100% манибек. Так что дело ваше.  Сайты в топе. Я и знакомый довольны их работой.
 Успехов!
Apache
27 декабря 2018, 11:01
Клик бот / Робоклик / Интерпромоушн - развод, лохотрон.


Все комментарии тут оставлены сотрудниками клик бота, нагоняют страха... они не могут скликать ничего! Яндекс даже не засчитает их клики в метрику!


Пруф - https://yadi.sk/i/DEzGmsAKLjnorg
Обновлено 27 декабря 2018, 11:03
Алексей Демин
3 июля, 18:21
Apache,
пруф? давай ключевики свои и домен, если не боишься...
dezlider
4 января, 22:44
Некто тут, все время - рекламирует свой сайт http://nebula.ru/
И кричит что может помочь от кликов.
Я обратился, спросил адрес и сказал куда мне приехать?
Сказали мне они так, никуда приезжать не нужно, сами все дистанционно сделаем.
Когда я сказал что приезжал к ним по адресу, указанному на сайте http://nebula.ru/ то есть улица Привольная 26, вот ссылка на дом в панораме https://yandex.ru/maps/-/CBRJyAAqoD, и сказал что это частный дом, и там никто не знает никакого агенства небула. То эти выродки просто бросили трубку.
Blitzwing
14 марта, 12:17
Может пора писать коллективную жалобу в Роспотребнадзор или органы? +74951555155 трезвонят всем и мне и знакомым... Представляются теперь Яндекс сервисом!!! Негавных отзывов много https://www.neberitrubku.ru/nomer-telefona/84951555155
Консультант
3 апреля, 13:37
У ребят кто предлагает такие услуги просто сезонное обострение, конечно хочется всем побольше заработать и уехать в теплые края отдыхать. А клики ихние полное г...
Группа компаний "ЭЛКОМ"
19 апреля, 13:30
Обращаюсь уже неделю с одной и той же проблемой. Какой то козёл по два раза в день заходит и прогоняет все фразы с интервалом в две минуты...Яндекс отвечает попугаем одно и тоже, денег возвращать не хотят, говорят, что это разные люди. Пришёл к выводу продвигать поисковик и послать Яндекс. 
Имя Ф.
8 мая, 14:54
Такая проблема есть и сейчас! У нас даже известно кто из конкурентов это делает, сколько это стоит. Они понаделали себе несколько сайтов и сидят в топе. У нас скликивание любого бюджета происходит за 20-30 минут. Это может быть от 3 000 ₽ до 10 000 ₽, на сколько пополнишь столько и скликивают. 

У Яндекса ответ один, увеличивайте бюджет )))

На сколько его увеличивать в день на 50 000 ₽ - 100 000 ₽ ? непонятно, да и неразумно

Яндексу скорее всего не интересно, деньги идут, бюджет пополняется

У кого есть соображения как с эти бороться?
fish9991
17 июня, 20:11
Где честная здоровая конкуренция.Это сервис ублюдский, с конца мая заканчивается дневной бюджет в размере 15000 до обеда, чего в конце апреля хватало до конца дня, лидов нет. И явно видно что все посетители до обеда только реклама, к сравнению ранее было (поиск)60/40(реклама). Только не можем понять кто из конкурентов...
Алексей Демин
3 июля, 18:18
ой, все прекрасно работает, Яндексу толькоо за счастье что вас скликивают, цену еще задирают из-за этого... всем кто хочет наказать конкурентов, пишите, скликаем со скидкой. оставьте только пометку что с яндекс.блог пришли) они даже это сообщение остаявят ))))
Алексей +79022055885 (Телеграм, вотсап, вайбер) или почта a.demin.click@gmail.com
пришлю видео как все прекрасно работает
elama-15919253
26 августа, 08:46
У меня регулярно происходит скликивание с площадок zen.yandex.ru . 
Выключала площадки - падают охваты. 
Включаешь - первое время все ок, потом опять боты. 
В августе их уже 220 шт! 
Вот так они выглядят (всегда легко вычислить их): http://joxi.ru/vAWWke4hgx6o5A - Почему не делаются попытки борьбы с ними? 
Обновлено 26 августа, 08:46
d0mapp
27 августа, 02:22
elama-15919253,
а если на входе простую капчу встроить, поможет доказать яндексу, что боты - это боты? Можно сделать капчу интерактивной, чтобы люди с улыбкой решали. 
admin@killbot.ru
26 августа, 09:00
По zen.yandex.ru -  Поддерживаю  - это ферма ботов. Хотя, возможно, это кликают и реальные пользователи за деньги (средства делятся между владельцем блога и тем кто кликает). Сервисов выполения заданий за деньги сейчас много.
Отличить склик просто - они кликают по разным те тематическим страницам. Например перешел по запросу 'настройка яндекс директ', потом читает пользовательское соглашение, потом  идет на страницу входа на сайт (зачем ему входить, если его там нет), потом заходит на страницу АПИ - а это только для разработчиков.
Пользовательское соглашение, например, читают только заходы с zen.yandex.ru - больше никто его не читает! И ctr без zen.yandex.ru падает до 0.1 , а с zen.yandex.ru - сразу 0.3  - кто то дико зарабатывает.