Кто пользовался? что можете сказать о работспособности, стоит ли брать?

Встретился с их менеджером, показал мне в течении 10 минут что цену за клик можно снизить более чем в 5 раз, думал что яндекс как то фильтрует их клики, но мне продемонстрировали что яндекс ни как не может отличить их от реальных людей.

По цене вроде не сильно много просят, но всё же есть сомнения, кто пользовался - отпишитесь.

Ну и очень интересно чем же сам Яндекс может ответить на такой робот?