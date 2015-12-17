Клуб Директа

Клуб Директа

Как тестировать объявления в Яндекс Директ? Какие есть способы?

Всем привет.

Хочу начать тестировать объявления в рекламных кампаниях Яндекс Директ.

Но стоит вопрос, как это делать технически.

 

Я узнал про такой способ.

Есть рекламная кампания:

- на 1 ключевую фразу 1 объявление

- заголовки повторяют ключевые фразы

- 1 текст на все объявления

 

Создается 5 копий это рекламной кампании. Для каждой такой рекламной кампании пишется свой текст (также 1 вариант текста на все объявления) и заливается на аккаунт. После проводится анализ, какая из кампаний лучше сработала.

 

С какими трудностями я сталкиваюсь в этом способе.

У меня есть рекламная кампания:

- 1000 ключей / 1000 объявлений.

- на 1 ключевую фразу 1 объявление

- 1 текст на все объявления

 

На новом аккаунте Директ Командер по количеству баллов позволяет заливать только одну такую кампанию в сутки.

Поэтому приходится 5 дней заливать 5 кампаний (т.е. каждую с отдельным текстом).

Это очень долго. Какие могут быть решения, чтобы сделать это быстрее?

 

Можете посоветовать как доработать эту технологию или другие технологии тестирования объявлений в Яндекс Директ?

 

6 комментариев
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Promoshift
27 января 2016, 22:19

Привет! Группы объявлений же :)

https://yandex.ru/support/direct/features/ad-groups.xml

 

И еще, раз уж разговор об этом зашел: а какой смысл вообще делать 1000 объявлений на 1000 ключей, если Заголовок=Ключ, а текст одинаковый у всех объявлений?

Бучаков Алексей
27 января 2016, 22:19

Так заголовки-то разные, от них прогнозный CTR пляшет (а значит и ставки на старте). А плюс деления в том, что проще управлять компанией потом. Из этих 1000 у него по каким-то будет хорошая эффективность, а по каким-то шлак. И это сразу видно, и можно быстро доминусовать, либо отключить нафиг.

Promoshift
27 января 2016, 22:19

Для решения этой задачи вполне хватит #Шаблонов#.

Но мы обычно рекомендуем группировать по смыслу - так можно еще и текст нормально адаптировать и под ключи, и под реальные потребности.

k.bichutskiy-sa
27 января 2016, 22:19

Сначала делаешь кампанию с группой объявлений на один или несколько популярных ключевиков.

Неколько доп объявлений с одним заголовком и различными текстами, которые будут тестироваться.

Проходит несколько дней, становится понятно у какого текста ctr выше, 

После этого берем этот хорошо кликабельный текст и вставляем в остальные 1000 ключей.

Бучаков Алексей
27 января 2016, 22:19

Маленькое изобретение. Я тексты вообще в майтаргете тестирую. Там дешевле, проще и быстрее. А потом перепроверяю в диеркте - да, создав по жирному ключу 10 объяв в группе. И потом уже найденный текст тиражирую по аналогичным предложениям.

Александр Шабанов
вчера, 17:52
Здравствуйте! Сделал несколько обьявлений в яндекс директ на свой сайт https://freeforce-official.ru/ . Но не знаю где можно просмотреть у какого обьявления выше ctr. Подскажите пожалуйста