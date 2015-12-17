Как тестировать объявления в Яндекс Директ? Какие есть способы?

Всем привет.
Хочу начать тестировать объявления в рекламных кампаниях Яндекс Директ.
Но стоит вопрос, как это делать технически.
Я узнал про такой способ.
Есть рекламная кампания:
- на 1 ключевую фразу 1 объявление
- заголовки повторяют ключевые фразы
- 1 текст на все объявления
Создается 5 копий это рекламной кампании. Для каждой такой рекламной кампании пишется свой текст (также 1 вариант текста на все объявления) и заливается на аккаунт. После проводится анализ, какая из кампаний лучше сработала.
С какими трудностями я сталкиваюсь в этом способе.
У меня есть рекламная кампания:
- 1000 ключей / 1000 объявлений.
- на 1 ключевую фразу 1 объявление
- 1 текст на все объявления
На новом аккаунте Директ Командер по количеству баллов позволяет заливать только одну такую кампанию в сутки.
Поэтому приходится 5 дней заливать 5 кампаний (т.е. каждую с отдельным текстом).
Это очень долго. Какие могут быть решения, чтобы сделать это быстрее?
Можете посоветовать как доработать эту технологию или другие технологии тестирования объявлений в Яндекс Директ?