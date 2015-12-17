Как тестировать объявления в Яндекс Директ? Какие есть способы?

Всем привет.

Хочу начать тестировать объявления в рекламных кампаниях Яндекс Директ.

Но стоит вопрос, как это делать технически.

Я узнал про такой способ.

Есть рекламная кампания:

- на 1 ключевую фразу 1 объявление

- заголовки повторяют ключевые фразы

- 1 текст на все объявления

Создается 5 копий это рекламной кампании. Для каждой такой рекламной кампании пишется свой текст (также 1 вариант текста на все объявления) и заливается на аккаунт. После проводится анализ, какая из кампаний лучше сработала.

С какими трудностями я сталкиваюсь в этом способе.

У меня есть рекламная кампания:

- 1000 ключей / 1000 объявлений.

- на 1 ключевую фразу 1 объявление

- 1 текст на все объявления

На новом аккаунте Директ Командер по количеству баллов позволяет заливать только одну такую кампанию в сутки.

Поэтому приходится 5 дней заливать 5 кампаний (т.е. каждую с отдельным текстом).

Это очень долго. Какие могут быть решения, чтобы сделать это быстрее?

Можете посоветовать как доработать эту технологию или другие технологии тестирования объявлений в Яндекс Директ?