Один и тот же IP 17 раз кликал, не в один день конечно.

Я тут недавно пожаловался на жалкие 2 клика в день по одному и тому же запросу с одного IP.

А сегодня глянул метрику, и "починили", теперь жаловаться не получится: последние 3 цифры IP адреса перестали показываться.

Ай да Яндекс, ай да защитник скликивальщиков!

Почему бы вам не ввести функцию: не показывать одному и тому же пользователю рекламу повторно? Или ввести настраиваемую скидку на такого роды показы? Или автоматически банить на настраиваемый срок пододные показы.

Спорим, что не сделаете? По моиму впечатлению, основные показы - скликивание.

Конечно, мне преслали то же самое письмо, которое вы высылаете и всем другим "жалобщикам", о том, что у вас алгоритмы, и что якобы это не скликивальщики.

Холодное скликивание - когда один и тот же конкурент кликает по объявлению то с телефона, то с планшета, то домашнего, то с рабочего компьютера изо дня в день - реальность.

А запрет на показ полного номера IP - попытка надеть на глаза рекламодателям черную повязку.

То, что вы страдаете от скликивания - просто ложь, иначе за все года не составило бы труда ввести некий аналог предлагаемой мною функции. Разве вы много бы потеряли, если конкуренту показывалась бы только его собственная реклама? Или по такой он не кликает, и это вам не выгодно?

К тому же черный список IP крайне короткий - всего 25. А нужна сотня.