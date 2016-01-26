Клуб Директа

Клуб Директа

Скликивания

Один и тот же IP 17 раз кликал, не в один день конечно.

Я тут недавно пожаловался на жалкие 2 клика в день по одному и тому же запросу с одного IP.

А сегодня глянул метрику, и "починили", теперь жаловаться не получится: последние 3 цифры IP адреса перестали показываться.

Ай да Яндекс, ай да защитник скликивальщиков!

Почему бы вам не ввести функцию: не показывать одному и тому же пользователю рекламу повторно? Или ввести настраиваемую скидку на такого роды показы? Или автоматически банить на настраиваемый срок пододные показы.

Спорим, что не сделаете? По моиму впечатлению, основные показы - скликивание.

Конечно, мне преслали то же самое письмо, которое вы высылаете и всем другим "жалобщикам", о том, что у вас алгоритмы, и что якобы это не скликивальщики.

Холодное скликивание - когда один и тот же конкурент кликает по объявлению то с телефона, то с планшета, то домашнего, то с рабочего компьютера изо дня в день - реальность.

А запрет на показ полного номера IP - попытка надеть на глаза рекламодателям черную повязку.

То, что вы страдаете от скликивания - просто ложь, иначе за все года не составило бы труда ввести некий аналог предлагаемой мною функции. Разве вы много бы потеряли, если конкуренту показывалась бы только его собственная реклама? Или по такой он не кликает, и это вам не выгодно?

К тому же черный список IP крайне короткий - всего 25. А нужна сотня.

21 комментарий
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Упырёнок
27 января 2016, 22:18

17 кликов с одного IP за несколько дней? Чо, серьёзно?

В Метрике, кажется, уже года два как полные IP не показывают. А откуда тогда знать, что это было с одного IP? Может, из одной сети? В которой 256 адресов. И 17 кликов. Жутенький склик.

farend1
27 января 2016, 22:18

Куда 17 делось ума не приложу.

Но вот если нажать на "год", то максимум у меня с одного IP 12 кликов. Если нажать на квартал - 8.

До моей жалобы на скликивание я в Метрике видел IP полностью.

А про "в один день" я не писал.

У меня переходы на сайт ТОЛЬКО по директу, через поиск в обход директа нет.

Евгений
4 февраля 2016, 18:09
Яндекс.Метрика не показывает полный IP посетителей без малого два года - https://yandex.ru/blog/metrika-club/10888 (с 24 февраля 2014).

Разве что до недавнего времени мы заменяли последний октет на ноль (111.222.333.0), а теперь стали заменять его на "xxx" (111.222.333.xxx). Но "точности" у IP это, разумеется, не добавило и не убавило. Так же, как не изменилась эффективность "забанивания" по такому IP: она в обоих случаях нулевая.
workingdirect
13 марта 2017, 10:33
Евгений,
пара манипуляций – и ip показывается полностью. Это опять тупая отписка яндекса, лишь бы не отвечать на главный вопрос.
Made-Love
29 января 2016, 17:02
забей, всем пофиг
aristotel.kaz
29 января 2016, 19:07
А мой совет, идите в Гугл Адвордс. Там цена упала, хотя высокая, но порядочности больше.
И давайте будем честными, эффект больше.
У вас мало скликивания, обычно кто хорошую сумму ставить. до 100 кликов с одного адреса.
acompik
29 января 2016, 21:36
Это точно, у нас по 100-300 заходов в месяц было с одного IP , пока не блокирнули
Евгений
4 февраля 2016, 18:15
Скажите, вы уверены, что это был не выходной NAT какого-нибудь не очень крупного провайдера или ещё какая-нибудь коллективная точка?

В современном мире "IP=пользователь" уже давно не работает. С одной стороны есть NAT и прокси - когда один IP может представлять многих разных (и совершенно нормальных) пользователей. С другой - повсеместно используемая провайдерами динамическая адресация, когда пользователь регулярно меняет IP, а IP регулярно меняют владельца.
smailene
13 июля 2017, 17:40
acompik,
, мы нашли решение. Есть способ показывать контекстную рекламу людям и не показывать ботам. Обращайтесь: http://nebula.ru/
dzendenis
31 января 2016, 13:54
Полностью согласен
nart@savewood.ru
1 февраля 2016, 18:06
Да, добавьте не 100 ip, а просто возможность ставить диапазон, что бы можно было банить сразу подсети.
smailene
13 июля 2017, 17:39
nart@savewood.ru,
, мы нашли решение. Есть способ показывать контекстную рекламу людям и не показывать ботам. Обращайтесь: http://nebula.ru/
riverparty
12 апреля 2017, 16:35
А воз и ныне там, и всё также скликивают. А подсети банить не дают. В итоге все начинают скликивать друг у друга, а кто выигрывает?...
smailene
13 июля 2017, 17:39
riverparty,
, мы нашли решение. Есть способ показывать контекстную рекламу людям и не показывать ботам. Обращайтесь: http://nebula.ru/
smailene
13 июля 2017, 17:39
Мы нашли решение. Есть способ показывать контекстную рекламу людям и не показывать ботам. Обращайтесь: http://nebula.ru/
soic
1 ноября 2017, 01:33
У меня процентов 50% скликивание и в Яндексе плевать хотят на мои письма, а может это их система заработка. Монополист и преступность в одном лице. Куда бы податься ? В майл и в гугл что ли ?
evgenii.evdokimov1988
6 декабря 2017, 00:12
lol у вас даже здесь все в спаме
connect@clickfilter.io
10 августа 2018, 12:29
РСЯ и КМС, это когда умные веб-мастеры кликают сами на своих сайтах. 
Стоимость анонимного прокси 10р/штука, 100 прокси = 1000р. Посетитель более 20 секунд уже не является отказов, значит белый и пушистый.
 
Чистка cookies, смена useragent пожалуйста, получите распишитесь новый посетитель.... 
Зато вам приходит письмо: Спасибо мы вернули 0,3р за недействительные клики. 

Причем что в вашей сфере клик стоит от 30р до 300р (Мск, СПб).
Метрика перестала показывать IP-адреса посетителей, отличная новость, ведь это поможет распознавать клиентов, поэтому не будем вам показывать.


Устав от этого, мы начали разрабатывать свой алгоритм распознавания кликфрода, скоро откроемся http://clickfilter.io, сохраняйте страницы добавляйте в вк кликфильтр кому интересно, пишите в личку.   Будем автоматически банить подобные площадки и IP, соберем общую большую базу и будем вместе бороться. 
nekhamin
1 октября 2018, 21:03
Тоже столкнулись с проблемой склика бюджета в Директ и AdWords, я описал наш опыт успешной борьбы со скликиванием в статье habr.com/post/423335. За 15 дней она уже вошла в ТОП-1 публикацию по контекстной рекламе 
oknavekabr
3 января, 12:07
Новый год и жестокий склик по компании на 5000 рублей, когда в другие периоды максимум на 1500 рублей кликов выходит. Вот в новый год взяли все 1го числа и на 5ку накликали, ай да яндекс, ай да понятно чей сын. 
e-16531163
вчера, 15:34
Что делать, если меня начали скликивать?