Клуб Директа

Клуб Директа

Ошибка при загрузке exel файла.

Я загружаю, а он пишет.

 

  • Объявление М-221584771: Значения в поля 'Заголовок' отличаются в строках 112, 41, 87, 82, 148, 42, 153, 121, 124, 56, 168. Указанные поля должны быть одинаковыми для одного и того же объявления.
  • Объявление М-221584771: Значения в поля 'Текст' отличаются в строках 41, 40, 129, 49, 149, 166, 11, 75, 15, 156, 80. Указанные поля должны быть одинаковыми для одного и того же объявления.
  • Объявление М-221584771: Значения в поля 'Ссылка' отличаются в строках 10, 17, 13, 65, 68, 18, 11, 105, 34, 24, 31. Указанные поля должны быть одинаковыми для одного и того же объявления.

 

Почему?

Вот ссылка на файл: http://yadi.sk/d/S1MV3wNhAuVpH

23 комментария
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ag-grishin-01
27 января 2016, 23:25

Добрый день, sir.kodoloff!

 

В Вашем файле столбец "Номер объявления" заполнен "1", а "ID объявления" имеет один уникальный номер. При этом тексты и ссылки различаются. Очевидно, что за базу в этих столбцах взяты данные из одного объявления, и просто скопированны на другие строки.

Если удалите содержимое столбцов "Номер объявления" и "ID объявления", то автоматически будет создано 161 уникальное объявление.


Удачи.  

sir.kodoloff
27 января 2016, 23:25

Большое спасибо, все заработало, но принцип я не понял. Ссылки должны быть одинаковыми, если номер объявления один? Одно объявление - одна ссылка?

 

И что это такое:

Добавлено161 объявление, 162 фразы

Будет потрачено 2256 баллов из 40481 имеющегося.

 

Что это за баллы? Откуда они?

Alex_soldier
27 января 2016, 23:25
В пределах одного объявления должны совпадать все поля, кроме относящихся непосредственно к фразе:
* ID фразы
* Фраза (с минус-словами)
* Ставка
* Ставка на тематич. пл.
* Статус фразы
* Параметр 1
* Параметр 2

Баллы - это мера количества массовых изменений в аккаунте. Вручную через интерфейс вы можете править кампании, объявления и фразы практически без ограничений. При массовых загрузках через Эксель, API, Коммандер количество лимитировано запасом баллов на аккаунте. Он возобновляется в начале каждых суток и варьируется от состояния аккаунта.
sdngroup
27 января 2016, 23:25

Раз уж Вы пользуетесь загрузкой кампаний с помощью xls-файлов, не поленитесь почитайте раздел Помощи, посвящённый этому: Управление кампаниями с помощью xls-файлов 

 

Добавлено 161 объявление, 162 фразы 

 означает, что 2 из 162 фраз слились в дружном порыве в одно объявление.

За добавление нового объявления начисляется 12 баллов
За добавление новой фразы - 2 балла
Итого имеем: 12*161+2*162=2256

Лимит в 40481 баллов означает, что ваша кампания котируется у Яндекса и он ежедневно увеличивает количество имеющихся для использования баллов.
Абсолютно новой кампании даётся 3200 баллов (в моих кампаниях было именно такое количество баллов). Не сложно посчитать, что 3200 балов хватает на загрузку за сутки максимум 3200/14=228 новых объявлений.

ligat.metrika
27 января 2016, 23:25

Подскажите, чем может быть вызвана такая ошибка при загрузке из xls:

  • Объявление M-257608905: Строка 11: В тексте рекламного сообщения можно использовать только буквы латинского, турецкого, русского, украинского или казахского алфавита, знаки пунктуации
  • Объявление M-257608910: Строка 16: В тексте рекламного сообщения можно использовать только буквы латинского, турецкого, русского, украинского или казахского алфавита, знаки пунктуации

    Я уже все глаза проглядел - у каких-то объявлений выскакивает, а у каких-то все нормально (нигде нет никаких "левых" символов, естественно)

 

sdngroup
27 января 2016, 23:25

Исключите такие объявления из загружаемого файла и попробуйте создать их через интерфейс Директа. Есть вероятность, что так Вы сможете обнаружить ошибки, из-за которых они не пропускаются.

akra.partners
27 января 2016, 23:25

Столкнулся с аналогичной проблемой.Подскажите, как Вам удалось ее решить?!

ligat.metrika
27 января 2016, 23:25

Пока что опытным путем дошел только до того, что если скачать девственный шаблон из директа, и копировать из вашего шаблона в новый все данные (используя при этом функцию экселя "вставить значения"), то часть ошибок исчезает.

А если еще пересохранить в xlsx, то иногда и вообще все ошибки пропадают. Но для меня это остается на уровне магии : )

ligat.metrika
27 января 2016, 23:25

Короче говоря, скорее всего вы используете какой-то ексель с формулами подставления текста для ускорения работы с большим количеством ключей (как и я). И в вашем экселе директ считывает эти формулы внутри ячейки.

bars777.vovamail.ru
27 января 2016, 23:25
  • Строка 11: Доп. объявление группы должно иметь значение "+" или "-" вместо "Доп. объявление группы".
  • Строка 12: Доп. объявление группы должно иметь значение "+" или "-" вместо "".
  • Строка 13: Доп. объявление группы должно иметь значение "+" или "-" вместо "Доп. объявление группы".
  • Строка 14: Доп. объявление группы должно иметь значение "+" или "-" вместо "".
  • Строка 15: Доп. объявление группы должно иметь значение "+" или "-" вместо "Доп. объявление группы".
  • Строка 16: Доп. объявление группы должно иметь значение "+" или "-" вместо "".
  •  вот такая  проблема Строка 17: Доп. объявление группы должно иметь значение "+" или "-" вместо "Доп. объявление группы".
  • Строка 18: Доп. объявление группы должно иметь значение "+" или "-" вместо "". что надо сделать?
Ро
27 января 2016, 23:25

как победить эту ошибку? В чем причина?

dimach-87.alexeeff
27 января 2016, 23:25

у меня таже проблема. 

  • Строка 11: Доп. объявление группы должно иметь значение "+" или "-" вместо "".
dimach-87.alexeeff
27 января 2016, 23:25

я удолил столбец  Доп.объявление и все прошло

 

Global-cartridge
27 января 2016, 23:25

Я на доп объявление поставил - ивсе прошло 

Прокатчикоff
27 января 2016, 23:25
  • Строка 12: Доп. объявление группы должно иметь значение "+" или "-" вместо "".
  • Строка 13: Доп. объявление группы должно иметь значение "+" или "-" вместо "".
  • Строка 14: Доп. объявление группы должно иметь значение "+" или "-" вместо "".
  • Строка 15: Доп. объявление группы должно иметь значение "+" или "-" вместо "".
  • Строка 16: Доп. объявление группы должно иметь значение "+" или "-" вместо "".
  • Строка 17: Доп. объявление группы должно иметь значение "+" или "-" вместо "".
  • Строка 18: Доп. объявление группы должно иметь значение "+" или "-" вместо "".
  • Строка 19: Доп. объявление группы должно иметь значение "+" или "-" вместо "".
  • Строка 20: Доп. объявление группы должно иметь значение "+" или "-" вместо "".
  • то же самое, не помогает(((
Юрий Грязнов
27 января 2016, 23:25

ставишь пробел,потом  или - или + без кавычек и др. скобок, чистые   +  -

Tradeservice24
10 февраля 2016, 14:46
Группа объявлений "20":Строка 122: Не указано значение в поле Phrase
Что это такое и как это исправить? Кто знает?
voskresensky.dim
26 ноября 2016, 17:04
Tradeservice24,
разобрался? такая же ошибка

A27777
21 апреля 2016, 19:37
Строка 13: Доп. объявление группы должно иметь значение "+" или "-" вместо "".
что означает данная ошибка?
koliaskirostov
24 августа 2017, 13:12
Строка 16: Номер группы должен быть числом или пустой строкой '4.5'
Что это значит? и как устранить?

tangomagia.ru
вчера, 02:22
koliaskirostov,
 нашли ответ? никакой инфы в интернете не смогла найти... 
tds.ibgroup
17 ноября 2017, 10:16
http://prntscr.com/hbjxss В чем проблема загрузки?
AVOV-GALAKTIKA
25 марта 2018, 00:23
Значения в поле 'Регион' отличаются в строках 20, 12. Указанные поля должны быть одинаковыми для одной и той же группы.

В таблице вообще нет такого поля "регион". Что делать?