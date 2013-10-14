Ошибка при загрузке exel файла.

Я загружаю, а он пишет.

Объявление М-221584771: Значения в поля 'Заголовок' отличаются в строках 112, 41, 87, 82, 148, 42, 153, 121, 124, 56, 168. Указанные поля должны быть одинаковыми для одного и того же объявления.

Объявление М-221584771: Значения в поля 'Текст' отличаются в строках 41, 40, 129, 49, 149, 166, 11, 75, 15, 156, 80. Указанные поля должны быть одинаковыми для одного и того же объявления.

Объявление М-221584771: Значения в поля 'Ссылка' отличаются в строках 10, 17, 13, 65, 68, 18, 11, 105, 34, 24, 31. Указанные поля должны быть одинаковыми для одного и того же объявления.

Почему?

Вот ссылка на файл: http://yadi.sk/d/S1MV3wNhAuVpH