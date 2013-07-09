Клуб Директа

Клуб Директа

Самые частые вопросы Начинающих

В этой теме хочу собрать основные моменты, которые регулярно вызывают одни и те же вопросы у начинающих Рекламодателей.

 

 Полезные ресурсы

  http://direct.yandex.ru/help/  Помощь по Яндекс.Директ
  http://help.yandex.ru/direct-light/   Помощь Light (Легкий интерфейс)
  http://legal.yandex.ru/direct_display_rules/    Правила показа
  http://legal.yandex.ru/oferta_direct/   Оферта (договор на оказание услуг)
  http://wordstat.yandex.ru/   Сервис "Подбор слов"
  http://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=ForecastByWords   Сервис "Прогноз бюджета"
  http://help.yandex.ru/direct/?id=926173   Контакты Службы поддержки
  http://feedback2.yandex.ru/direct/   Обратная связь
  http://DirectFAQ.ru   Мой сайт с развернутыми ответами по частым вопросам

 

Выбор: Легкий интерфейс vs. Профессиональный интерфейс

Легкий интерфейс - полезен тем, кто не хочет или не может разбираться во всех деталях и тонкостях рекламы. Здесь доступны только самые общие настройки, вроде размера бюджета, характера привлечения посетителей, приоритетов по отдельным ключевым фразам.

Важно: "Лучшие позиции", "Средние позиции" и т.д. - не имеют привязки к конкретным местам показов, они определяются автоматически, насколько позволяет заданный бюджет. Если он слишком мал, то "Лучшие позиции" - это может быть "подвал" внизу страницы, или даже лишь случайное место на 2-й и последующих страницах поисковой выдачи Яндекса.

Профессиональный интерфейс - предоставляет максимальную управляемость и детальную статистику по рекламе. Здесь доступно: управление ставками, продвинутые стратегии показов объявлений, работа с площадками где размещается реклама, возможность создания нескольких рекламных кампаний.

Важно: Переключиться между интерфейсами можно по ссылке: http://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=chooseInterfaceType

С Легкого на Профессиональный - в любой момент без ограничений, с Профессионального на Легкий - только при определенных условиях
(см.обсуждение: http://forum.direct.yandex.ru/?mid=1834909)



Создание новой кампании и нового объявления

Чтобы создать новую кампанию, необходимо в верхнем горизонтальном меню выбрать 2-ю ссылку слева "Дать объявление" и далее выбрать пункт "в новую кампанию". После завершения всех шагов у вас появится новая кампания в списке, и в ней - только что добавленное объявление.

Если же требуется добавить объявление в уже существующую кампанию, можно проделать аналогичные действия, только выбрав нужную кампанию из списка, либо просто войти в кампанию и нажать на кнопку "Добавить еще объявление".

Важно: Разница между этими вариантами в том, что у каждой кампании может быть свой счет, на котором тогда должна быть определенная сумма денег. Без осознанной необходимости бюджет лучше не делить!

P.S. Также можно подключить общий счет на весь аккаунт!



Проблемы при модерации

После того, как вы создали новое объявление, или изменили старое, оно отправляется на проверку модератору. При этом продолжаются показы прошлой версии (если она была). И тут важно, чтобы в случае отклонения объявления не забыть, что там показывается устаревший материал!

Модерация осуществляется в 2 режимах: ручном и автоматическом с последующей ручной перепроверкой. Автомодератор может "проверить" и допустить объявление за считанные минуты. Длительность ручной модерации зависит от количества заявок в очереди, и может достигать нескольких часов. Автомодератор иногда может прикреплять к объявлениям странные с точки зрения здравого смысла надписи и предупреждения, либо стабильно отклонять объявления. В этом случае необходимо обратиться в Службу поддержки. Также можно попросить, чтобы ваша кампания модерировалась только людьми.

Некоторые сферы деятельности требуют предоставления лицензий, сертификатов, гарантийных писем. Без них реклама либо не допускается вообще, либо каждое изменение в объявлениях приходится согласовывать длительной перепиской со Службой поддержки.

Частые причины несоответствия рекламной политике и другим пунктам:

* Превосходные степени (лучший, самый) - требуют обязательного подтверждения на сайте сторонним авторитетным источником

* Дистанционная торговля - необходимо указать реквизиты юр.лица (часто на сайте только номер мобильного телефона)

* Только форма подписки/регистрации - необходимо также указать полные данные владельца сайта и политику конфиденциальности (как и для чего будут использоваться собранные контакты)

* Система редиректов - особенно в случае попытки обмана модераторов

* Зараженный вирусом сайт - когда происходит перенаправление посетителей с рекламы на сайт злоумышленника

* Выборочная недоступность сайта - хостинг-провайдер может блокировать часть подсетей Яндекса

* Набившие оскомину вещи - ягоды годжи, зеленый кофе (их массово пытались рекламировать, как чудодейственные медицинские средства, хотя их эффективность не подтверждена научно. Это привело к тому, что теперь любое их упоминание в объявлениях рефлекторно приводит к отклонению на модерации).



Способы оплаты рекламы

Все способы оплаты перечислены здесь: http://direct.yandex.ru/help/?id=1126104
К этому моменту кампания должна быть одобрена модератором, в случае отклонения могут быть доступны только Яндекс.Деньги
Возможности оплаты физ. и юр.лиц, а также резидентов и нерезидентов РФ весьма существенно отличаются!

Минимальный платеж - 300 рублей.
Платеж всегда зачисляется на счет той кампании, на которую был выписан счет (или на общий счет аккаунту).
Зачисление происходит в валюте аккаунта с учетом ее текущего курса (лишь 1 у.е. = 30 рублей уже многие годы)!

Время зачисления зависит от способа оплаты, и варьируется от нескольких секунд до нескольких банковских дней.
Каждый счет необходимо оплачивать полностью, зачисление частями не производится.
Если счет был выставлен с ошибкой, можно не оплачивать его, а выставить правильный новый, либо обратиться в Службу поддержки для исправления ошибки.

Если по каким-то причинам необходимо осуществить возврат средств, то необходимо связаться с группой по работе с платежами.



Сколько стоит 1 клик

Цена клика зависит от стратегии, текущей ставки, площадки, эффективности рекламы и мгновенной ценовой ситуации (аукциона с конкурентами).
Ставка определяется самим рекламодателем в диапазоне от 30 копеек до 2500 рублей (см. другие валюты).
Задавать ставки явно можно в Профессиональном интерфейсе при стратегии с ручным управлением.
Неявно ставками управляет робот в Легком интерфейсе и в Профессиональном при автоматической стратегии.
Подробнее о стратегиях >>>



Как подбирать и уточнять ключевые фразы

Чаще всего рекламодателями используется сервис "Подбор слов"

Чтобы по-возможности отсечь показы нецелевой аудитории, в языке запросов предусмотрены специальные уточняющие конструкции: операторы ! + "". Позднее был добавлен оператор [] (см. подробное описание).

Пример уточнения запроса (для повышения CTR)



Кто может помочь с рекламой

Услуга от Яндекса "Первая помощь" - оказывается "относительно новому" самостоятельному рекламодателю после рассмотрения его заявки (может занять время, может быть отказ).

Услуга от Яндекса "Персональный менеджер" - оказывается прикрепленным специалистом Яндекса. Рекламодатель должен удовлетворять требованиям по бюджету и срокам размещения рекламы.

Рекомендация Яндекса "Сертифицированные агентства" - возможность выбрать посредника - рекламное агентство.


+ Обучение от Яндекса:

Клиентские конференции и семинары

Школа контекстной рекламы для новичков


+ Мой скромный вклад:

Горячая линия - возможность задать вопрос непосредственно мне (бесплатные консультации).

Серии обучающих семинаров в Москве - подробности будут известны в ближайшие месяцы.

Индивидуальное дистанционное обучение - для опытных рекламодателей.



Почему не видно рекламы

Причины могут быть весьма различными: от медленного запуска рекламной кампании до серьезных проблем с ее настройкой.
См. Обсуждения в соседней теме Клуба, а также мой Список наиболее частых причин.



Несколько фактов о CTR

Формула: CTR = Количество кликов / Количество показов * 100%
(за конкретный период по конкретным рекламным блокам или площадкам)

CTR есть у ключевой фразы, рекламируемого домена и конкретной площадки. Все остальное (объявления, кампании, аккаунт) получается суммированием и усреднением, уже ни на что не влияя.

CTR ключевой фразы, влияющий на цену клика, определяется за последние 28 дней работы, как бы они не были раскиданы по календарю.

CTR считается раздельно для Спецразмещения и Гарантии.

CTR существует всегда! Пока набрано мало статистики (или не набрано совсем), частично используется Прогноз, составляемый на основе данных по конкурентам.

CTR действительно может быть высоким и низким. Но это определяется не абсолютными числами (20%, 30%, 40%, 50%, ...), а всегда в сравнении со средним по конкурентам. И это среднее может меняться со временем!

Важно: CTR влияет на цену клика далеко не всегда, а только при определенных условиях.



Перенос денег между кампаниями

Если все кампании находятся в одном аккаунте, то деньги между ними можно переносить самостоятельно с помощью ссылки "Перенос средств с кампании на кампанию", которая расположена внизу страницы, под списком всех рекламных кампаний.

Ограничения при переносе:

* сумма к переносу не менее 10 у.е.

* остаток на кампании после переноса не менее 10 у.е.

* если кампания остановлена, то с нее можно перенести все без остатка

* остановка кампании может занимать до нескольких часов


Если кампании находятся на разных аккаунтах, то перенос возможен только через обращение в Службу поддержки или к Персональному менеджеру.



Перенос объявлений между кампаниями

Важно: Объявления и кампании не переносятся физически. Старые остаются на прежних местах, а на новых создаются их копии.

Доступны следующие способы:

1) Вручную через интерфейс

2) Через Эксель (теряются списки минус-слов на уровнях кампании и объявлений) *

3) Через Коммандер (требует установки специального ПО на компьютер) *

4) Кампанию целиком может скопировать Персональный менеджер (сохранив CTR)

* Расходуются баллы аккаунта, суточного количества которых может и не хватить



Как удалить ненужные объявления и кампании

Объявления и кампании, уже имеющие накопленную статистику показов, удалить невозможно. Их можно только остановить, и, при необходимости, заархивировать. В остальных случаях ссылка "Удалить" обычно располагается под кампанией или объявлением в общем списке.



Непонятное в статистике

При просмотре статистики у начинающих часто возникают вопросы, т.к. в разных отчетах приводятся разные цифры.

Итак, рядом с названием кампании всегда показывается общее количество кликов с момента ее запуска.

Сумма показов и кликов по всем фразам всех объявлений почти никогда не совпадет с цифрой по кампании, а также с отчетом статистики. Напротив фраз показаны данные за последние 28 дней работы только на поиске Яндекса - они могут влиять на цену клика на поиске. Все прочее - это показы и клики на сторонних площадках.

В отчете статистики по-умолчанию открываются данные за последние 8 дней. При желании можно задать иной интервал в форме над статистикой. Посмотреть более детально срезы статистики можно в соседних 5 вкладках.

Если реклама работает менее 28 (или 8) дней, то этот срок полностью укладывается в требуемые рамки, и будут использованы или отображены все накопленные данные полностью.

Иногда в статистике могут наблюдаться странные провалы или всплески. Обычно это связано с сезонностью, естественными циклами, иногда носит событийных характер (анонс в СМИ). Но иногда возникает подозрение в их искусственном характере. В этом случае лучше обратиться в Поддержку, указать временной период и №№ кампаний и объявлений, где замечена данная аномалия. Есть шанс, что после проверки часть статистики (споказы, склики) будет аннулирована.

Важно: Встроенная система Антисклика работает в реальном времени и признает недействительными порядка 20-22% недоброкачественных кликов. Какой процент подделок все же преодолевает данный барьер - определить невозможно.



Действительно ли по рекламе кликают посетители

Лучшее подтверждение, это конечно же - звонки и отклики посетителей с сайта.
Но можно не ждать их, а регулярно проводить мониторинг самостоятельно, используя системы Статистики:

LiveInternet.ru - позволяет быстро увидеть точные запросы пользователей, а при желании - отследить их IP и пути по сайту за последние 24 часа.

Яндекс.Метрика - "родная"система статистики для Яндекс.Директ, предоставляет очень много данных о посетителях сайта, позволяет строить продвинутые отчеты. Особого вниманию заслуживают сервисы Целевой звонок и Вебвизор!

Google Analytics - "родная"система статистики для Google Adwords. Имеет весьма продвинутые возможности, требует существенной квалификации рекламодателя.



Дополнительные возможности

Виртуальная визитка - позволяет рекламироваться даже без сайта. Заполнив предлагаемые поля, можно достаточно ёмко изложить всю необходимую потенциальному клиенту информацию. Но если клиент хочет предварительно посмотреть фото товаров, выбирать, сравнивать - без сайта уже не обойтись! Можно использовать ее, как дополнение к сайту - тогда рядом с объявлением могут появиться элементы "Адрес и телефон" и "Станция метро".

Быстрые ссылки - при показе объявления вверху или внизу страницы можно разместить 1-4 дополнительные ссылки на полезные разделы сайта - попытаться дополнительно привлечь посетителя чем-то интересным ему.

Объявления с картинками - эта возможность сработает только на Тематических площадках РСЯ. При обычном поиске рядом с объявлением может отобразиться только иконка сайта (favicon.ico)

Мастер отчетов - это особый раздел статистика кампании (6-я вкладка), который позволяет строить очень детальные срезы - вы сами решаете, какие параметры необходимы, и ставите напротив них галочки.

Дополнительные релевантные фразы - автоматически составляемый список запросов, которые теоретически могут набрать ваши потенциальные клиенты.

Шаблоны - чтобы не создавать множество однотипных объявлений, можно сгруппировать в одном сразу несколько фраз, каждая из которых в нужный момент будет подставляться в текст объявления.

Представители - если требуется помощь или совет стороннего человека, можно настроить ему доступ только к Директу, минуя Почту, Деньги, Мой круг и все другие сервисы вашего аккаунта.

Управление кампаниями с помощью xls-файлов - кампанию целиком можно выгрузить в файл для внесения правок, и затем загрузить обратно.

Управление кампаниями с помощью Коммандера - это программа, которая устанавливается на ваш компьютер и получает доступ к аккаунту для работы с ним.

Мониторинг доступности сайта - автоматически останавливает рекламу, когда сайт по какой-то причине недоступен, и возобновляет, когда сайт снова работоспособен (требует установки на сайт кода счетчика Яндекс.Метрики)



Что делать, если нет заказов?

Подобная ситуация, это сбой цепочки: реклама - сайт - товар - продавец - продажа
Причем он может находиться как на отдельном узле, так и на нескольких сразу.

В первую очередь принято грешить на рекламу - мол, обман, не эффективно, скликивают конкуренты.
Этот пункт проверяется простым просмотром списка запросов пришедших посетителей, много ли там мусора.

Совершив клик по объявлению (где ему что-то пообещали), посетитель попадает на сайт (некоторые умудряются неделями приземлять посетителей аккурат на страницу 404-й ошибки). Уже на нем пытается сориентироваться, туда ли он попал. Не находит обещанного - огорчается. Не нравится дизайн - тоже огорчается. Не может разобраться в навигации - может сразу же уйти. Репутация и Usability немного помогут очаровать его!

Но пусть даже реклама и сайт идеальны, впереди этап оценки потребительских качеств товара. До вас посетитель мог побывать на нескольких сайтах конкурентов. После вашего тоже еще может продолжить их просмотр. Он ищет, сравнивает, выбирает. И неизвестно, что у него на уме!

Но и на этом злоключения не заканчиваются: история знала случаи, когда на сайте не было указано никаких способов связи с продавцом. Также удивительно регулярно приводится неработающий номер телефона, или форма заказа, отправляющая заявки в никуда!

Под занавес, продажа может сорваться уже на этапе контакта с сотрудником, отвечающим за работу с клиентами. Но система мотивации, деловая этика и техника продаж - уже совсем другая сфера!



Распространенные мифы

Не могу обойти эту тему - совокупный вред, нанесенный ими рекламодателям за все эти годы, поистине колоссален!

1 запрос = 1 Объявление
Разбиение само по себе не дает никаких преимуществ (кроме возможности раздельного управления), а вот работы себе (по созданию и последующему обслуживанию рекламного массива) рекламодатель добавляет изрядно.
Правильная интерпретация: разбивка + тщательная проработка каждого элемента, если позволяют трудовые ресурсы.

Идеальная рекламная кампания состоит из закавыченных фраз с фиксацией словоформ и порядка слов
Простой подсчет показывает, что таким образом обычно теряется 50-95% трафика. Причем это не только мусор, но и приличная масса целевых посетителей, набирающих более точные и редкие запросы!

Чем больше CTR, тем лучше
CTR - лишь формальный промежуточный показатель, который в отдельных случаях влияет на цену клика. Но целью рекламы является привлечение клиентов, а не просто посетителей. Поэтому, написав излишне креативное объявление, велик риск потратить бюджет именно на вторых. Тогда даже при CTR, близком к 100%, рекламодатель может уйти в минус!

Ориентироваться на фиктивные показатели (вроде упраздненного % охвата)
Подобное заблуждение или неверная трактовка источника приводят к тому, что рекламодатель регулярно тратит уйму времени на внесение правок, не оказывающих сколько-нибудь существенного влияния на итоговые показатели рекламной деятельности. См. обсуждение причин и следствий на форуме: http://forum.direct.yandex.ru/?mid=1860650

Избранные знают секрет, как показываться только в Спецразмещении
К сожалению, такого секрета нет. Этого невозможно добиться ни за какие деньги ни внутренними средствами Директа, ни, тем более, никакими внешними системами, где всегда присутствует задержка на мониторинг и активацию внесенных изменений. Возможно лишь разными путями увеличивать долю своего пребывания на желаемой позиции. См. также обсуждение плюсов и минусов внешних систем управления на форуме: http://forum.direct.yandex.ru/?mid=1835584

Существуют "волшебные" сервисы, предоставляющие информацию о конкурентах
Такие сервисы действительно существуют. Они получают информацию из открытых источников. Важно то, что в массе своей она не является ни полной, ни показательной. Полагаясь на нее, можно очень сильно просчитаться в тактическом плане!

Прогноз бюджета предсказывает затраты на рекламу на будущий месяц
Этот аспект обычно вызывает наиболее яркие эмоции, потому что никогда не совпадает с реальностью! По сути, это не "Оракул", а лишь большой калькулятор, который берет текущие цены и усредненную кликабельность по конкурентам, и проецирует это на месяц вперед. Разумеется, в течение этого месяца цены будут меняться не одну сотню раз, а кликабельность именно ваших объявлений никто никогда не предскажет. Поэтому расхождение от нескольких процентов до целого порядка - вполне обыденная ситуация!


Ну что же, я перечислил краткий перечень непростых ситуаций, с которыми так или иначе столкнется каждый начинающий рекламодатель. На следующем уровне и проблемы будут уже совсем иными!

123 комментария
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katylexz
27 января 2016, 23:35

 CTR влияет на цену клика далеко не всегда, а только при определенных условиях. 

При каких условиях ctr влияет на цену клика?

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35
Елена,
это один из центральных вопросов квалификационного теста на уровень Специалиста.
Правильным ответом является целый набор возможных ситуаций.
Чем больше их знает экзаменуемый, тем выше его квалификация!

Поэтому прошу простить - не могу привести их тут :)
katylexz
27 января 2016, 23:35

Получается, что недостаточно знать весь help Директа чтоб пройти тест. Надо обладать еще телепатическими способностями ).

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35
Это элемент практики и упражнений в мышлении.

Не волнуйтесь, в тесте на Сертификацию таких вопросов не встречал
(это вопрос из моего теста :)
ywyrypovyp
27 января 2016, 23:35

Добрый день, подскажите как работает компания настроеная на РСЯ, реклама показывается на сайте партнера когда пользователь вводил в браузере запросы из моей компании? И в метрике "топ 20 поисковых фраз" туда часто попадают совсем не целевые запросы из за чего так бывает и как с этим бороться?

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35

Добрый вечер.

Вот, настройки как-то обсуждались:

http://forum.direct.yandex.ru/?mid=1858984

 

Что касается стрнных фраз в Метрике, то скорее всего они приходят с площадок, где установлены и поисковые, и теиатические блоки Директа, поэтому ничего страшного.

fashion2customer
27 января 2016, 23:35

хочу переключится на профессиональный интерфейс.Кликаю по вашей ссылке-просто перехожу в список своих кампаний.А что дальше делать?Как в итоге перейти на профессиональный интерфейс?

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35
Так список кампаний может быть виден только уже в Профессиональном интерфейсе!
Слева вверху ссылка называется "Мои кампании" или "Мои объявления"?
fashion2customer
27 января 2016, 23:35

есть-мои кампании.Значит я уже там.Т.е. где-то в параметрах это не стоит просто нигде?

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35
Да, вы уже в нем.
Благодаря этому вы можете просматривать кампании списком
(в Легком возможно только сидеть внутри единственной кампании и тасовать объявления).
i.lavrikov2013
27 января 2016, 23:35

Подскажите, как создавать яндекс визитку??

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35
Приветствую.
Про Визитки есть раздел в Хелпе:
http://direct.yandex.ru/help/?id=1108961

Можно пойти 2 путями:
1) Визитка на целую кампанию - зайти в "Параметры", раскрыть опцию "Единый адрес и телефон для всех объявлений" - заполнить форму и сохранить изменения внизу страницы.

2) Заполнять свою форму при редактировании каждого объявления (если визиток требуется несколько разных).
pm-s.by
27 января 2016, 23:35

Ой, мои вы хорошие!
что ж тут раскрывать? где вписывать адрес?
http://clip2net.com/s/5U5KBg

где я раньше ошибся и мучаюсь, подскажите пожалуйста

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35
Судя по скриншоту, у вас клиентский доступ в агентский аккаунт, и не дано полномочий менять что-либо.
Обратитесь к своему менеджеру в агентстве.
Андрей
27 января 2016, 23:35

Здравствуйте.Как можно переключиться на профессиональный интерфейс?

У меня слева вверху ссылка не "Мои компании",а "Мои объявления".

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35
Вот, в статье была ссылка:
http://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=chooseInterfaceType
Андрей
27 января 2016, 23:35

Спасибо,помогли,просто там очень мелким шрифтом написано:-)

Семён
27 января 2016, 23:35

Приветствую!

Как перенести сразу все объявления из одной кампании в другую?

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35
Добрый день.
Способы переноса описаны в статье в разделе Перенос объявлений между кампаниями.
leonowwa85
27 января 2016, 23:35

а где это - в статье в разделе?

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35

CTRL-F в данной теме.

s-skazkin
27 января 2016, 23:35

Почему минус-слова не сохраняются при добавлении и уходе со страницы?нажимаю"дальше " при следующем заходе на страницу минус слова к фразам не сохраняются. Как быть?

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35
Если вы добавляете их во всплывающем окне, нажимая на фразу, то после нажатия в нем кнопки "Ок" фраза выделяется жирным.
Это означает, что в нее вносились изменения, и они еще не отправлены на сервер - находятся только у вас в браузере.

Чтобы не потерять сделанные на странице изменения, нужно нажать кнопки "Сохранить" внизу экрана слева.
После этого жирный шрифт исчезнет.

Аналогично нужно сохранять и измененные ставки.

Если вы вносите минус-слова в списки на уровне объявления или кампании, то они сохраняются сразу после нажатия кнопки "Сохранить" всплывающего окна.
anastasia.sweet-home
27 января 2016, 23:35

как узнать попала компания уже на страницы поиска или нет и какое место занимает моя реклама?

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35
Обычно вскоре после начала показов среди ссылок для этой кампании появляется новая - "Статистика"/"Посмотреть статистику".
Место определяется ставкой, CTR и стратегией - как в настройках кампании, так и у конкурентов.
Можно конечно набрать свой запрос и посмотреть, но злоупотреблять этим не рекомендуется.
Zugin2009
27 января 2016, 23:35

Как изменить валюту рубли на доллары?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:35
Здравствуйте.
Если Вы уже выбрали страну своего логина при создании рекламной кампании, изменить не получится.
Тропникова Виктория
27 января 2016, 23:35

Ксения, здравствуйте.  Есть специальные программы, которые блокируют всплывающие окна (н/р адблокер). И, на мой взгляд, этими программами пользуются не многие, но все же пользуются. Эти программы также блокируют рекламу яндекс директа. Проверяла не однократно :(. Что можно сделать в таком случае?

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35
Проще всего считать, что эти пользователи не являются целевой аудиторией.
KSoltano
27 января 2016, 23:35

Добрый день! Помогите, пожалуйста:

Делаю выгрузку в ексель.

Какие нужно удалить колонки, а какие нельзя трогать - чтобы объявления не повторялись, и на каждый ключевик приходилось по одному, а не по несколько, как левая нога Директа захочет?

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35
Здравствуйте, KSoltano.
При выгрузке кампании Директ формирует Эксель файл автоматически как надо.
Если хотите далее отредактировать его, например, чтобы разбить фразы по отдельным объявлениям, то нужно очистить столбцы "ID фразы" и "ID объявления".
Столбец "Номер объявления" нужно заполнить порядковыми числами.
Плюс нужно убедиться, что у всех смежных строк
набор из столбцов "Заголовок", "Текст" и "Ссылка" хоть чем-то отличается от соседа, иначе все фразы снова слипнутся в объявлениях.
shaparey2013
27 января 2016, 23:35

Здравствуйте, скажите, если стоят минус слова для все кампании, но я хочу еще отминусовать отдельную фразу, можно не повторять те минус слова которые стоят для всей компании?
Например для всей кампании стоит -скачать -бесплатно

Для отдельного ключа мне нужно еще отминусовать -быстро

Как будет выглядеть запрос купить енота?

1. купить енота -скачать -бесплатно -быстро

или

2. купить енота -быстро 

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35
Второй вариант. Список кампании сработает автоматически.
KSoltano
27 января 2016, 23:35

Большое спасибо!

 

И еще вопрос - кто знает - если я останавливаю кампанию - мне деньги с ее баланса назад возвращают?

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35
При остановке кампании деньги на балансе сохраняются.
Вы можете запросить возврат средств, если больше не хотите рекламироваться в Директе:
http://direct.yandex.ru/help/?id=1126105#1126117
petrow.igor-petrov
27 января 2016, 23:35

Здравствуйте, не получается зайти в директ командер пишет доступ запрещен, с чем это может быть связано, логин petrow.igor-petrov

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35

Доброй ночи.

Смутно припоминаю, что у логинов с точками и дефисами была какая-то проблема с авторизацией.

Попробуйте оба варианта, какой-то должен сработать:

petrow.igor.petrov

petrow-igor-petrov

romanyukalexey
27 января 2016, 23:35

Извините, но в выгрузке нет такого поля "Номер объявления". Как его получить? Нужен ли он сейчас (2015-08)?

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35

Да, теперь вместо объявления употребляется название группа.

mehanikapola
27 января 2016, 23:35

имеют ли приоритет более расскрытые ключевые слова? к примеру у меня есть компания в контексте по паркету. у меня есть ключевик: паркет дуб белый. у конкурента предположим паркет дуб или паркет белый, в которые он вложил высокую цену за клик. плюс у него высокий CTR. Человек, интересующийся паркетом, забивает в поисковике полный ключ: паркет дуб белый. Если обе компании направленны на спецразмещение, имею ли я приоритет и буду ли выше на позиции?

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35
Нет, система оценивает CTR и Ставки.
v.kalashnikov2015
27 января 2016, 23:35

подскажите!  у меня конверт от альфа банка с призовым кодом в 9000 рублей на первую рекламу! я создал компанию и отправил на модерацию а куда про код вводить?

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35
Промокод нужно вводить при выписке первого счета.
Обязательно его же и нужно оплачивать.
Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:35

 

Уважаемый пользователь.

Ваше сообщение противоречит нескольким правилам данного Клуба.

"В клубе запрещено:

  • Размещать рекламу (даже в качестве совета).
  • Размещать записи, не соответствующие теме клуба.
  • Рамещать комментарии, не соответствующие теме сообщения."

По данной причине сообщение будет удалено.

При очередном размещении сообщения или комментария, противоречащего правилам Клуба, будут приняты карательные меры.

andrey.hav
27 января 2016, 23:35

Добрый день! Первый раз создаю кампанию. Подскажите пожалуйста, существует ли на сегодняшний день стратегия "Наивысшая доступная позиция"? При создании кампании у меня только 3 вида стратегий: "Заданное число посетителей", "Бытрое привлечение посетителей" и "Распределенный недельный бюджет". Заранее спасибо за оперативный ответ.

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35
Добрый вечер!
Да, стратегии никуда не пропадают.
Вы сейчас в Легком интерфейсе, там доступны 3 стратегии:
http://help.yandex.ru/direct-light/strategies.xml

Переключившись в профессиональный, станут доступны 7:
http://direct.yandex.ru/help/?id=1112270

Ссылка на смену интерфейса приводилась выше.
andrey.hav
27 января 2016, 23:35

Большое спасибо! Еще 2 вопроса:

1. Каким образом можно посмотреть статистику ключевых слов по региону в worldstat? При выборе "по словам" показывает общее количество запросов, при выборе "по региону" показывает общее количество запросов в этом регионе. А меня интересует вся статистика ключевых слов по определенному региону. Например на запрос "крепеж" хочу посмотреть все ключевые фразы по региону: "крепеж купить", " крепеж оптом" и т.д.

2. Почему у меня, при заполнении кампании, отсутствует раздел "Рубрика каталога"?

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35
1) Нужно вместо "Все регионы" справа на форме выбрать нужные регионы.

2) Рубрики каталога с 14 ноября являются обычной площадкой РСЯ:
http://help.yandex.ru/direct-news/n-2013-11-18.xml
logicface
27 января 2016, 23:35

Вопрос от новичка, который новичка уже замучал:

 

Имеем:

Оценка месячного бюджета и настройка цен:

Берем пример из головы, допустим поисковое сочитаение - купить слона.

Допустим оно имеет такие суммы:

Цена первого размещения 4$

Вход в спец. размещение 3$

Цена первого места 2$

Вход в гарантию 1$

То есть, как мой мозг мне подсказывает, если обьявление покажеться во входе в гарантию и кто то на него нажмет - я долже буду заплатить доллар. То есть доллар - это минимальная цена клика. Если я поставлю минимальну цену ниже доллара, то мое обьявление по идее не должно будет показываться или с ним будут проиходить какие то страныне метомарфозы, которые я отказываюсь воспринимать.

Все хорошо если бы это было так.

Но блин, что за цена клика на поиске? Откуда она вообще береться и почему она всегда ниже всех сумм? Почему она увеличиваеться если я вручную задаю максимальные ставки? Что это за значение.

Хорошо, мозг думает, ладно, фиг с ними с этими суммами размещений, наверное цена клика на поиске - это минимальаня цена (тогда что за цены в суммах размещения?) при которой обьявление может быть показанно. Но нет же блин.

Выбираем стратегию - показ в блоке по минимальной цене к примеру.

Теперь мы можем задавать максимальные цены на клик. И что мы видим? Меняя максимальную цену меняеться и цена клика на поиске.

Короче, я уже жалею что вообще с этим директом связался...

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35

Приветствую,

 

Если речь про ту "цену клика на поиске", которая пишется справа от окна ввода ставки, то это сумма, которая спишется, если клик произойдет на первой странице Яндекса прямо сейчас при текущем размещении.

На нее влияют Автоброкер (снижает до нижнего конкурента + 0.01, либо до порога входа в блок),

стратегия, конкуренты со всех задействованных гео-регионах и их характеистики, настройки в Параметрах рекламной кампании (понижение ставки по часам, неучет "спящих" конкурентов).

 

В любом случае, это пишется минимальная цена для текущей желаемой позиции.

С учетом запаздывания сохраненных значений, изменений со стороны конкурентов, и показа рекламы на других возможных площадках, сумма списаний будет постоянно пересчитываться и не совпадать с текущей.

logicface
27 января 2016, 23:35

Да, я про ту цену. А как мне узнать порог входа в блок? Как вообще узнать сколько будет примерно кликов за ту или иную цену как в adwords?

Допустим я могу сейчас просто поставить - тратить 10$ получать максимум кликов. У фразы купи слона появиться цена клика на поиске к примеру 0.50$.

Но я же могу поставить - тратить 10$ с максимальной ценой клика в 0.25$. Что тогда будет с этим слоном? Я же могу поставить минимальную цену и 0.15 и 0.10.

Адвордс мне бы внятно обьяснил, мол - товарищь, ставочка у тебя низкая, в день ты по такой ставочке будешь получать 0,25 клика (то есть 1 клик в 4 дня). А в директе ничего не понятно, хочешь ставить 100 долларов максимум хочешь 1, ничего не понятно.)

 

И зачем тогда эти цифры около размещений про каторые я говорил?

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35

Цена входа в блок пишется на каждой четной позиции (2-й и 4-й).

В примере выше это 3$ и 1$.

 

Количество кликов за какую-либо цену нельзя узнать ни в Директе, ни в Адвордс - везде используются исключительно предположения.

 

Цены в Директе позволяют весьма точно управлять позицией показа, Адвордс же будет показывать объявлений где захочет и когда захочет.

Соответственно, количество кликов будет являться случайной величиной, зависящей от конкурентов, от содержания объявления и еще множества различных факторов.

 

Для определения примерных показателей есть сервис "Прогноз бюджета":

https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=ForecastByWords

logicface
27 января 2016, 23:35

Ладно, все равно не понятно. Понял только что если я ставлю ограничение скажем 1 доллар на цену поиска, а из-за конкурентов там как бы 2 доллара, то мое обьявление покажеться только тогда когда цены упадут до 1 доллара, как то так. Буду дальше недельный бюджет использовать с небольшим ограничением.=))

Но у меня есть еще 1 - последний вопрос.

Допустим я хочу что бы мое обьявдение показывалось только тогда когда пользователь введет - купить синего слона. Я не хочу что бы мое обьявление было в поиске по запросу - купить слона. Мне нужен именно синий, так как люди которые ищут просто слона - попусту тратят мои деньги своими кликами.

И это только пол беды, мой синий слон, выходит, повышает цену клика обычному слону, а обычный слон, в свое время, повышает мне цену клика и выходит конкуренция никому не нужная.

И еще ретаргетинг, мне больше он напоминает высасывание денег, чем полезную вещь.=) Хотелось бы ввести в него функцию: Если человек посмотрел 5 страниц моего сайта и ничего не купил, то обявления этому человеку не показывать больше вообще.)

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35

Вам нужно использовать ключевую фразу про синих слонов.

Обычным слонам она не повредит, они будут конкурировать только на пересечении, т.е. на поле синих слонов, где преимущество не на их стороне.

Собственно, так происходит в любых системах контектной рекламы.

 

Ретаргетинг на то и ретаргетинг, чтобы рекламодатель мог сам задать его условия показа.Так что просто задайте его.

logicface
27 января 2016, 23:35

Спасибо вам большое. Единственно, вроде же в ретаргетинге нельзя так делать, можно только показать другое обьявление, а запретить показ всех обьявлений нельзя.

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35

В смысле "другое" и "всех объявлений"?

На каждое объявление могут накладываться группы условий.

Вот и задайте, какие цели должны быть выполнены, а какие - нет.

В итоге получится показ именно желанной аудитории.

logicface
27 января 2016, 23:35

У меня возник еще один вопрос:

Почему в моей компании не обновлються показы и клики, хотя в статисткие они присутствуют. Так же дата обновления компании страше чем дата кликов и показов в статисткике?

Кроме этого, почему в статистике кнопка "средний приоритет" есть только для одной фразы а для других нету?

Вот ссылки на скриншоты (что бы было понятнее):

 Статистика 

 Компания 

Спасибо за внимание.

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35
Скорее всего показы и клики происходили на площадках.
В кампании показывается только то, что было на поиске Яндекса.
Прпоритет может зависеть от настроек. Попробуйте поредактировать это объявление.
logicface
27 января 2016, 23:35

А вот еще странная вещь:

Отсутствует цена клика на поиске, обьявление не показываеться. Мол там цена выше, но где она выше если она такая же как у верхней фразы? И тем более стоит недельный бюджет без ограничения... Вот вам и директ.)

Скриншот:

 Цена на поиске 

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35

У этой фразы цена входа в Гарантию = 0.02

Это же и является порогом входа на Поиск (на основе Коэффициента качества).

Средний приоритет, подозреваю, сделал ставку 0.01.

logicface
27 января 2016, 23:35

Так это же неправильно? Выходит робот отключил мне фразу, у меня стоит ограничение на макимальную ставку на клик 0.2. Почему приоритет сделал ставку 0.01 если он может сделать 0.02?

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35

Почему неправильно?

Робот по своему усмотрению меняет ставку в диапазоне 0.01 ... 0.20

Если хотите задавать ставки самостоятельно - переключайтесь на ручное управление, там не будет таких сюрпризов (но будут другие :) )

logicface
27 января 2016, 23:35

Хорошо, но почему робот сделал ставку ниже минимальной? Он же мне обьявление отключил выходит, или я не так понимаю?) Кстати а обьявление с картинкой будет показываться если я например выберу не недельный бюджет а показ в блоке по минимальной цене и сам устанавлю ставки. Сколько тогда я буду платить за клик, если человек его сделает не на поиске а на одном из партнерских сайтов?

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35

Вы наделили его полномочиями, а он решил, что так будет наилучшим образом: ему ведь нужно не только не превышать цену отдельных кликов, но и растянуть бюджет на неделю.

 

Показ или непоказ не зависит от способа управления.

Условия одни и те же, аукцион один и тот же: http://direct.yandex.ru/help/text.xml?id=1127401

Просто робот управляет ставкой почти в реальном времени, и непредсказуемо.

logicface
27 января 2016, 23:35

Во, спасибо уже что то проясняеться. На счет растягивание бюджета на неделю, у меня редко бывает хотя бы 2 клика в день если честно.=) То есть как я понял, все же лучше самому расставлять ставки, там ведь тоже есть автоброкер который будет стараться понижать цену и выше моей цены не даст клику произойти. Но вы говорили что таам какие то "свои" проблемы. Не расскажите?)

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35

Пока у робота мало данных, он опирается на прогноз.

А последний может сильно разниться с динамикой каждого отдельного рекламодателя.

Поэтому робот более-менее обучится лишь через какое-то время, не меньше 1 недельного цикла.

Все это время рекламу может "колбасить" :)

 

Автоброкер всегда включен по-умолчанию.

Он сбрасывает цену вниз, насколько возможно внутри занимаемой позиции.

 

Не проблемы, а сюрпризы.

Например, колебания показов, кликов и расхода (конкуренты могут менять ставки активно, а робота, который бы присматривал за ситуацией, уже нет),

всплески на отдельных площадках РСЯ (могли быть и раньше, но как раз могли "гаситься" роботом).

 

avbuhgalteriya
27 января 2016, 23:35

Добрый день.

 Пытаюсь подобрать ключевые фразы при подаче объявления. Но после теста нескольких, порядка 10 фраз. Все виснет. Пробовал на работе то же самое.

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35
Приветствую.
Непонятно значение слова "тест".
Но видимо это какие-то проблемы технического плана.
Попробуйте связаться с Поддержкой:
https://feedback2.yandex.ru/direct/wordstat/

или https://feedback2.yandex.ru/direct/other/
maxi.top
27 января 2016, 23:35

вот объясните мне, у меня есть определенный запрос, не особенно высокой частотности. когда я рассчитываю бюджет кампании, в уточнении к этой фразе я вижу только точно эту же фразу. и когда я ее закавычиваю просмотры и цена уменьшаются. вопрос: почему? догадываюсь что слова в этой фразе не будут склоняться и поэтому меньше? как тогда узнать все склоняемые варианты этой фразы?

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35

Закавычивание не запрещает склоняться, для этого нужен оператор восклицательный знак.

 

При закавычивании фразы отсекаются все запросы из большего количества слов, что приводит с сокращению прогноза показов.

Что касается всех остальных показателей, то возможно, учитывается различие в составе конкурентов

(кто-то может рекламироваться только по точной фразе, а кто-то - по Широкому соответствию).

os.lilit
27 января 2016, 23:35

Вы можете мне помочь ?

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35

Могу попробовать.

maxi.top
27 января 2016, 23:35

но ведь в уточнении показывались бы все те запросы которые отсекутся закавычиванием, а их там нет! следовательно, и отсекать нечего, но цена все равно уменьшается. вот у меня сейчас наоборот очень дорогой запрос и такая же ситуация, и я не знаю то ли закавычивать его то ли нет, чуть ли не половина бюджета компании от этого зависит.

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35

"В уточнении" - имете в виду wordstat?

Он показывает только те варианты, по которым есть достаточный спрос в точном соответствии.

По данной фразе видимо очень разношерстная семантика, и она не отображается в виде более точных подгрупп.

SOgn-noite
27 января 2016, 23:35

Добрый день!

Я заказала рекламу на яндекс.директе, оплата прошла, статус "идут показы", но в реальности она почему-то не показывается...
После некоторого времени я отредактировала сообщение, решив, что просто неверно заданы настройки, но с прошлого четверга так ничего и не изменилось, новое объявление не прошло модерацию.

Прошу помочь с запуском рекламы. Спасибо.

 № заказа: 9082329
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:35

Здравствуйте.

Для такого рода вопросов мы специально создали отдельный раздел: Почему моя реклама не показывается? 

Задайте, пожалуйста, свой вопрос там, и мы обязательно Вам ответим.

Metelmen
27 января 2016, 23:35

Здраствуйте,

возможно ли получить отчет по проведенной рекламе деталей трубопроводов, если компанию вел наемный человек, который пропал?

Alex_soldier
4 июня 2016, 14:16
Здравствуйте.
Можно восстановить контроль над счетчиком Яндекс.Метрики, и смотреть в ней, что там происходило с рекламой (по каким запросам были переходы, с каких площадок, регионов, по каким часам - т.е. все что касается поведения и эффективности).


А вот стоимостные данные находятся в аккаунте Директа.
Теоретически, если аккаунт создавался отдельно для вашей рекламы и теперь брошен, запросить доступ к нему можно по официальному обращению в Яндекс.
Процедура непростая.
ООО "ПРОМИКС" Рекламное агентство
27 января 2016, 23:35

Добрый день!

Только начинаю общаться с директом, и, естественно, есть ряд вопросов.

Если кто-то сможет ответить на них, буду очень признательна.

Итак:

Вопрос 1. Так как опыта общения с директом нет, решила выбрать автоматическую стратегию. Почему-то на день создания рекламной кампании мне показалось, что "Недельный бюджет" - самое то, потому как у меня была определенная, небольшая сумма денег, и надо было "размазать" на три недели. Сейчас засомневалась. Может, стоило выбрать "Средняя цена клика", опять-таки ограничив недельный бюджет?

Вопрос 2. Какой СТР считается хорошим для директа? Тут, думаю, будет несколько неоднозначно, потому что будет зависеть от текста объявления и от ключевых фраз по показам. Например, продаются квартиры в ЖК А, расположенном в городе В. Есть объявление непосредственно на сам ЖК, но есть и общее, типа "Новостройки в городе В". Соотвественно, с одной стороны нам нужно показать наше объявление всем, кто ищет квартиру не только в данном районе, а и в округе, но тогда падает СТР. Если мы будем сужать круг показа и показывать только лицам, кто интересуется непосредственно данным ЖК, СТР должен быть выше, но те, кто ищут квартиру в районе в целом, могут не узнать о нашем существовании. Но все равно есть какой-то порог СТР, к которому я должна стремиться.

Вопрос 3. Количество показов в разные дни очень разнится. В один день может быть под 6 тыс показов, в другой меньше 1 тыс. Есть предположения, что, так как выбрана автостратегия, то в понедельник-вторник робот дает выкупить, сколько влезет, в среду, если перевалили за половину недельного бюджета, ограничивается количество показов. Если это не так, подскажите тогда, в чем тогда дело.

Заранее благодарю!

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35

Приветствую.

 

1) "Размазать" с нуля весьма проблематично - неизвестно, насколько интенсивно будут кликать.

В принципе, этого можно достичь и при ручном управлении, но придется "ловить" нужную стоимость клика.

Автоматическим же стратегиям как правило нужно время, чтобы адаптироваться, но и потом нет гарантий равномерности.

 

2) Хороший CTR - это когда цены за позиции начинают снижаться по сравнению с "близнецом", у которого нет статистики.

При этом меньшее значение по одной фразе может оказаться "более хорошим", чем большее по другой.

Есть порог 0,5% на Поиске Яндекса для домена, ниже которого начинает расти минимальная цена для всех объявлений, ведущих на этот сайт.


3) Возможно, это Тематические площадки РСЯ так плавают.

ООО "ПРОМИКС" Рекламное агентство
27 января 2016, 23:35

Спасибо!

steelbear2007
27 января 2016, 23:35

Здравствуйте!

Отправляю кампанию чепез Коммандер на сервер - половина объявлений ушла, половина нет.

Сообщнние:

Кампания не отправлена из-за ошибки:
Параметры запроса указаны неверно
In banner[0] Параметр "AdGroupName" должен содержать не пустую строку либо NULL

Помогите, пожалуйста, понять, в чём дело?

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35

Не пользуюсь Коммандером.

Вероятно, в аккаунте включено использование групп объявлений, а в файле не указаны их уникальные имена.

tzatzenko.elena
27 января 2016, 23:35

Добрый день! От чего зависит цена клика? Обратила внимание, что клик стоит то 2р, то 24р. почему такая разница? Кампания N9226939

boxrin
27 января 2016, 23:35

Мастер цен

Назначить цену 1-го спецразмещения

+30% от цены


вопрос, почему именно +30%, а не +0.01$ или +1%?

где можно почитать про это?

спасибо

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35

Это значение, выбранное по-умолчанию:

http://forum.direct.yandex.ru/?mid=1318448

alla.lady-angel
27 января 2016, 23:35

Здравствуйте, возник вот такой вопрос: что такое активный числовой код?

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35

Здравствуйте.

Все что угодно - зависит исключительно от фантазии автора термина.

florisiana
27 января 2016, 23:35

Так как не сумел прикрепить скрин, пришлось кинуть ссылку:
https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=showCamp&cid=14304477&ulogin=
Справа есть 4 столбца чисел (третьий изменяемый)
С третьим и четвертым все ясно. А чем отличаются первый и второй?
Речь идет о "Наивысшей позиции"
Особенно (в моем случае) интересует четвертая строка " купить корзину цветов". Тут если я задаю ставку в "своём" (третьем) столбце ВЫШЕ,причем намного (например, 105 против 95) чем в первом, то в четвертом (крайнем справа) появляется число, НИЖЕ, чем в первом столбце, но намного выше, чем "цена 1-го спецразмещения".
Второй вопрос: что это означает и почему так? 

samomotivacia
27 января 2016, 23:35

Не корректно отображаются конверсии в статистике  директа, подскажите как исправить? (Цели настроены, в метрике отображаются нормально)

Alex_soldier
27 января 2016, 23:35

Что понимается под некорректно?

helyx.ru-olympx
29 февраля 2016, 11:05
Здравствуйте, помогите понять в чем дело?

Создал РСЯ, закинул в него вч , сч и нч с разбивкой 1ключ х 1объявление.

Отметил галочку (предпочтения пользователей не учитываются)

Почему даже по вч ключам очень мало показов?

Какой принцип работы?
Alex_soldier
4 июня 2016, 14:30
Здравствуйте.


Охват зависит от CTR*Ставку+Качество и т.д.
Пока мало своей статистики, доминируют прогнозные значения, которые поначалу назначаются с осторожностью.
На "разгон" требуется некоторое время, от дней до недель.


Отключение Поведенческого таргетинга ограничивает показы только текстовым содержимым сайтов, подходящих страниц может оказаться не так много, конкуренция на них - выше.
y2150
21 апреля 2016, 19:41
Можно ли заранее где то посмотреть как конкретно будет выглядеть мое объвление на поиске?
чтобы добиться нужного визуального мне результата придется часто делать поправки, а это может снизить качество моего аккаунта...
Alex_soldier
4 июня 2016, 14:35
Качество аккаунт ни на что не влияет.


Превью есть на странице кампании со списком групп объявлений(правый верхний угол рамки, обрамляющей группу объявлений - где написано, сколько их в данной группе, во всплывающем окне есть кнопки "Базовый вид", "На поиске" и в нем даже "На устройстве")


и на 1-м шаге редактирования группы (справа от каждого текста - кнопки "Базовый вид", "На поиске" и 2 иконки устройств).
a331773
29 апреля 2016, 10:40
"Позднее был добавлен оператор []" - битая ссылка.
Alex_soldier
4 июня 2016, 14:38
Проверил, сейчас все работает.
Возможно появились нестыковки при смене платформы Клуба.
Прямая ссылка теперь такая: https://yandex.ru/blog/direct/10185


Спасибо за бдительность!
erus44
29 апреля 2016, 15:54
Добрый день!
Я отключил рекламу на тематических площадках, но через определённое время (более 10 мин) были показы и клики на тематических площадках (за что конечно же сняли деньги).
Почему так произошло?
Как убедится в том, что я действительно отключил рекламу на тематических площадках?
erus44
29 апреля 2016, 15:56
времени прошло даже больше 40 мин
Alex_soldier
4 июня 2016, 14:40
Здравствуйте.
На подобные изменения может потребоваться до 3 часов.
apkorotkova
3 мая 2016, 01:33
Настраивала Яндекс директ. Много времени ушло на изучение. Очень много времени ушло потом на введение объявлений. При сохранении, из 20 сохранилось 2. Восстановила в очередные 10 часов. Но при повторном сохранении опять из 20 сохранилось уже 6 объявлений. Восстанавливать не возможно ни назад стрелочкой ни вперед. Вы специально это делаете? Зла просто не хватает. Почему объявление не считается сохранённым после его ввода?? Вы представляете сколько информации (особенно в быстрых ссылках) и сил в топку??? Как восстанавливать опять? 
Alex_soldier
4 июня 2016, 14:47
"Белый экран смерти" - самая страшная вещь в Директе!
Попробуйте, в некоторых браузерах может помочь обновление страницы (кнопка F5) - он спросит, отправить ли повторно данные формы, надо ответить - Да.


Вообще, очень рекомендую сначала готовить материалы у себя на компьютере в файликах (текстовых), а потом только переносить в Директ.
Если что случится онлайн - резервная копия всегда под рукой.


Вносите объявления малыми порциями.
Если робот капризничает и неадекватно оценивает доступность сайта, то чем больше у него претендентов, тем вероятнее, что где-то что-то не понравится.
(много лет назад я потерял 42 объявления, теперь осторожничаю :) )


Можно использовать страховочные инструменты: файл Эксель или Директ.Коммандер.
Смысл тот же - сперва реклама создается в них, а потом отправляется на сервер.
Опасность отторжения сервером остается, но зато материалы все сохранны, и можно пробовать скармливать их серверу по частям.
ALEXANDER478999
2 июня 2016, 18:40
Здравствуйте.
Влияют ли позиции отдельных страниц сайта при органической выдаче на показы объявлений в директе? Иными словами, если по какому-то ключу наш сайт находится не в топе выдачи, может ли это повлиять на показы соответствующего объявления (включающего данный ключ) в директе? И может ли это повысить стоимость за клик?
Alex_soldier
4 июня 2016, 14:53
Здравствуйте.
SEO и Директ никак не связаны.
Единственная точка соприкосновения появилась совсем недавно - возможность отобразить описания к четырем быстрым ссылкам по навигационным запросам, если сайт в выдаче на 1-м места, а в Диретке - на 1-м Спецразмещении:
https://yandex.ru/support/direct/efficiency/navigational-query.xml


Reklama-v-direkte
6 июля 2016, 11:40
Добрый день. Нужно удалить дубли ключевиков между рекламными кампаниями. Одна кампания прошла уже модерацию, но показов еще не было, другая кампания еще черновик, но уже с написанными объявлениями.


Почему-то в директ.коммандере 2.24.9 не проходит удаление дублей между этими кампаниями. С одной кампании получил ставки,цены,статистику и продуктивность и т.д., а в другая черновик. Вроде на предыдущих кампаниях делал, всё работало...

Поскажите, что делать и как быть?
LaGoryana
6 июля 2016, 12:02
Принимает ли Яндекс объявления, ведущие на сайты, оказывающие смс-услуги?
Например, подбор подарков или составление меню на праздник, где для получения ответа нужно послать смс на платный номер.
adv
13 июля 2016, 10:36
LaGoryana,
нет. 
everext
8 июля 2016, 15:18
Добрый день! Подскажите такой вопрос. Задаю max ставку по определенной фразе 30руб, а когда смотрю в статистике - происходит списание 31,50р . Везде написано, что свыше max ставки ден.средства не списываются.Почему так происходит? Возможно что-то в настройках?
adv
13 июля 2016, 10:42
everext,
подскажите, пожалуйста, номер кампании. 
dpn.service
14 июля 2016, 07:49
Добрый день, друзья !


1. Хочу поблагодарить организаторов за данный сервис - очень полезный, спасибо огромное, девушки и парни, в процессе познания.. 
2. Нет времении проанализировать весь материал (изложенные ситуации), может ответ на мой вопрос уже написан, извините, если продублируюсь.

3. Ранее разместил свой свой вопрос в другой ветке, сказали лучше сюда. Собственно сама ситуация и вопрос:


СИТУАЦИЯ: запустил кампанию, сейчас она в процессе оптимальной настройки, разделил на "Поиск" (№ 19731328) и "Тематику" (№ 19938595), выбрал и там и там автоматическую стратегию "Недельный бюджет". Ну и согласно рекомендациям, поставил минимальные ограничения, чтобы у Системы был простор для действий. Опять же, согласно рекомендациям Директа, редактирую, иногда, добавляю более релевантные объявления, работаю над ключевыми запросами, чтобы Системе было из чего выбирать. Так вот эта Система, перед отправкой объявлений на модерацию, почти постоянно, меня с предупреждением спрашивает: "Внимание ! Вами установлено 13 ставок больше 300 руб. Вы уверены, что хотите сохранить ?". Признаться, даже не знаю, что ей ответить, ибо цену ставкам я не назначал. На сколько я понял, Система сама их каким-то чудом высчитала. Я лишь задал один финансовый параметр - сумму недельного бюджета + выставил "средний приоритет" и всё. Да и, честно говоря, по началу был несколько удивлён, когда после модерации в "Тематике" эта же Система выставила всем фразам (абсолютно разной частотности) одинаковую цену клика - 381,30 руб. Ну и добросовестно списала за 4 клика 12.07.2016, около 900 рублей, где-то по 220 руб. за клик. Причём статистика показов у этих ключевых слов очень разная. Справедливости ради, отмечу, что эта же Система в кампании, сориентированной на "Поиск", всё довольно грамотно выстроила - по каждой ключевой фразе понятная и вполне адекватная цена кликов, списываемых средств и стратегия показов. Здесь вопросов нет, более того, жалуется даже, что не может бюджет потратить - буду следовать её рекомендациям. В кампании же, ориентированной на тематические площадки  ("Тематика") наблюдаю какой-то слишком размашистый и непонятный подход - все клики по одной цене (381,30 руб.) вот уже четвёртый день, даже низкочастотные.  Ну и списывает соответственно, если кто кликнул. Когда перепроверял ключевые запросы, я не помню, чтобы там были такие ставки, как минимум в два-три раза меньше. В связи с чем



ВОПРОС: оставить всё как есть, пусть Система настраивается, дать ей время, как рекомендует Директ, или имеет смысл в настройках тематической кампании ограничить стоимость 1 клика, или ещё что-то сделать (например, поработать с настройками или ещё с чем-то) ?



PS: попросили указать общую тематику кампаний: оформление в собственность дополнительных площадей (Москва, Мос. область) только нежилых зданий (в минус словах всё, что связано с жильём) -  надстроек, пристроек, антресольных этажей, чердаков, мансард,технический этажей, техподполий, подвалов и т.д. Более того, прекрасно понимаю, что я ещё пока где-то в чём-то не разобрался и естественно мог что-то не эффективно настроить, тем не менее, хотелось бы понять и разобраться. Спасибо. Хорошего дня )

Alex_soldier
7 августа 2016, 11:41
Добрый вечер.
Да, цену клика стоит ограничивать по соображениям разумной окупаемости.
По исследованиям Яндекса на РСЯ приходится каждая четвертая конверсия,
следовательно цену для начала можно задать как 1/3 от поисковой,
и дальше корректировать, исходя из получаемых конверсий.
everext
18 июля 2016, 13:29
Добрый день! Я задавала вопрос про ставки ( больше списывалось денег).Сама поразбиралась. В настройках с статистике стояла "галочка" с НДС- убрала, теперь все выровнялось.
elama-16075338
22 сентября 2016, 05:29
залил всё правильно идут показы есть клики а звонков нет на сайте обратная связь вся есть сто делать
tatyana.cokova
28 сентября 2016, 12:08
Здравствуйте. После оплаты компании показывает, что идут показы, но объявления не видно и ни одного клика. № 21803979 . Заранее спасибо.
Александра (Яндекс)
28 сентября 2016, 19:34
tatyana.cokova,
попробуйте ввести несколько ключевых слов с высокими ставками в поиск Яндекса и посмотреть результаты. Проверили на своей стороне - всё настроено корректно, показы и клики идут.
otvet.red
30 октября 2016, 01:04
Вопрос у меня новичковый, поэтому я не стал создавать отдельную тему.


Показываю объявления в РСЯ, пытаюсь посмотреть в статистике, с каких площадок идут клики, с каких конверсия (на сайте стоит "Метрика"). С кликами всё в порядке, а вот с конверсией - большой вопрос. Люди совершают целевое действие, это я вижу и на сайте, и в "Яндекс.Метрике". Но вот в статистике кампании, в списке рекламных площадок, показываются далеко не все конверсии, которые определила "Яндекс.Метрика" (и которые были на самом деле). А на "Метрике" я почему-то не могу посмотреть, с каких площадок приходят люди, совершившие эти конверсии - там мне пишут: "Нет данных, соответствующих заданным условиям".


Таким образом, я не могу определить соотношение кликов и конверсий для тех или иных площадок. Что делать?


Cсылки у меня размечены UTM-метками: ...?utm_source=rsy1&utm_medium=cpc&utm_campaign={campaign_id}&utm_content={ad_id}&utm_term={phrase_id}&source={source}
Комментарий удалён
Александра (Яндекс)
30 января 2017, 17:32
Александр,
добрый день! Более точно смогу обозначить причины, если назовете ваш логин в Директе.
dh-stroygaz
1 мая 2017, 09:21
Добрый день!
Подскажите, минус-слова, которые я собрал (на всю РК, на группу, на фразу)  на практике будут блокировать ВСЕ запросы со словоформами отдельного конкретного минус-слова из входящего трафика? Например Минус-слово : амортизация. Оно будет блокировать фразы  содержащие : амортизацией, амортизацию, амАртизация и прочие словоформы...
dh-stroygaz
1 мая 2017, 09:39
Добрый день!
У меня еще нет своего сайта, куда я бы мог повесить Яндекс.Метрику. Подскажите есть ли у вас сервис с некой имитация работы Метрики и Вебвизора на некой рекламной кампании,  чтобы можно было на практике "потыкать" кнопочки на этих инструментах, посмотреть отчеты...Вообщем изучить все возможности данных инструментов на практике
Спасибо!
cool.alik8
28 мая 2018, 18:04
Здравствуйте ! Можно восстановить Мою кампанию после нечайного удаления ?
ytv96
22 августа 2018, 11:23
Здравствуйте. Подскажите как можно посмотреть статистику сколько было всего показов и кликов по каждому отдельному объявлению.
m.misak.a
16 февраля, 09:54
Здравствуйте. Надо ли настроить компанию отдельно для Москвы и отдельно для МО? Как влияет это стоимость клика? Какую сумму будет списываться за клик, если переход был из разных регионов?
Sattafixjodi
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Обновлено сегодня, 10:15