Самые частые вопросы Начинающих

Выбор: Легкий интерфейс vs. Профессиональный интерфейс



Легкий интерфейс - полезен тем, кто не хочет или не может разбираться во всех деталях и тонкостях рекламы. Здесь доступны только самые общие настройки, вроде размера бюджета, характера привлечения посетителей, приоритетов по отдельным ключевым фразам.



Важно: "Лучшие позиции", "Средние позиции" и т.д. - не имеют привязки к конкретным местам показов, они определяются автоматически, насколько позволяет заданный бюджет. Если он слишком мал, то "Лучшие позиции" - это может быть "подвал" внизу страницы, или даже лишь случайное место на 2-й и последующих страницах поисковой выдачи Яндекса.



Профессиональный интерфейс - предоставляет максимальную управляемость и детальную статистику по рекламе. Здесь доступно: управление ставками, продвинутые стратегии показов объявлений, работа с площадками где размещается реклама, возможность создания нескольких рекламных кампаний.



Важно: Переключиться между интерфейсами можно по ссылке: http://direct.yandex.ru/r egistered/main.pl?cmd=cho oseInterfaceType



С Легкого на Профессиональный - в любой момент без ограничений, с Профессионального на Легкий - только при определенных условиях

(см.обсуждение: http://forum.direct.yandex.ru/?mid=1834909)







Создание новой кампании и нового объявления



Чтобы создать новую кампанию, необходимо в верхнем горизонтальном меню выбрать 2-ю ссылку слева "Дать объявление" и далее выбрать пункт "в новую кампанию". После завершения всех шагов у вас появится новая кампания в списке, и в ней - только что добавленное объявление.



Если же требуется добавить объявление в уже существующую кампанию, можно проделать аналогичные действия, только выбрав нужную кампанию из списка, либо просто войти в кампанию и нажать на кнопку "Добавить еще объявление".



Важно: Разница между этими вариантами в том, что у каждой кампании может быть свой счет, на котором тогда должна быть определенная сумма денег. Без осознанной необходимости бюджет лучше не делить!



P.S. Также можно подключить общий счет на весь аккаунт!







Проблемы при модерации



После того, как вы создали новое объявление, или изменили старое, оно отправляется на проверку модератору. При этом продолжаются показы прошлой версии (если она была). И тут важно, чтобы в случае отклонения объявления не забыть, что там показывается устаревший материал!



Модерация осуществляется в 2 режимах: ручном и автоматическом с последующей ручной перепроверкой. Автомодератор может "проверить" и допустить объявление за считанные минуты. Длительность ручной модерации зависит от количества заявок в очереди, и может достигать нескольких часов. Автомодератор иногда может прикреплять к объявлениям странные с точки зрения здравого смысла надписи и предупреждения, либо стабильно отклонять объявления. В этом случае необходимо обратиться в Службу поддержки. Также можно попросить, чтобы ваша кампания модерировалась только людьми.



Некоторые сферы деятельности требуют предоставления лицензий, сертификатов, гарантийных писем. Без них реклама либо не допускается вообще, либо каждое изменение в объявлениях приходится согласовывать длительной перепиской со Службой поддержки.



Частые причины несоответствия рекламной политике и другим пунктам:



* Превосходные степени (лучший, самый) - требуют обязательного подтверждения на сайте сторонним авторитетным источником



* Дистанционная торговля - необходимо указать реквизиты юр.лица (часто на сайте только номер мобильного телефона)



* Только форма подписки/регистрации - необходимо также указать полные данные владельца сайта и политику конфиденциальности (как и для чего будут использоваться собранные контакты)



* Система редиректов - особенно в случае попытки обмана модераторов



* Зараженный вирусом сайт - когда происходит перенаправление посетителей с рекламы на сайт злоумышленника



* Выборочная недоступность сайта - хостинг-провайдер может блокировать часть подсетей Яндекса



* Набившие оскомину вещи - ягоды годжи, зеленый кофе (их массово пытались рекламировать, как чудодейственные медицинские средства, хотя их эффективность не подтверждена научно. Это привело к тому, что теперь любое их упоминание в объявлениях рефлекторно приводит к отклонению на модерации).







Способы оплаты рекламы



Все способы оплаты перечислены здесь: http://direct.yandex.ru/help/?id=1126104

К этому моменту кампания должна быть одобрена модератором, в случае отклонения могут быть доступны только Яндекс.Деньги

Возможности оплаты физ. и юр.лиц, а также резидентов и нерезидентов РФ весьма существенно отличаются!



Минимальный платеж - 300 рублей.

Платеж всегда зачисляется на счет той кампании, на которую был выписан счет (или на общий счет аккаунту).

Зачисление происходит в валюте аккаунта с учетом ее текущего курса (лишь 1 у.е. = 30 рублей уже многие годы)!



Время зачисления зависит от способа оплаты, и варьируется от нескольких секунд до нескольких банковских дней.

Каждый счет необходимо оплачивать полностью, зачисление частями не производится.

Если счет был выставлен с ошибкой, можно не оплачивать его, а выставить правильный новый, либо обратиться в Службу поддержки для исправления ошибки.



Если по каким-то причинам необходимо осуществить возврат средств, то необходимо связаться с группой по работе с платежами.







Сколько стоит 1 клик



Цена клика зависит от стратегии, текущей ставки, площадки, эффективности рекламы и мгновенной ценовой ситуации (аукциона с конкурентами).

Ставка определяется самим рекламодателем в диапазоне от 30 копеек до 2500 рублей (см. другие валюты).

Задавать ставки явно можно в Профессиональном интерфейсе при стратегии с ручным управлением.

Неявно ставками управляет робот в Легком интерфейсе и в Профессиональном при автоматической стратегии.

Подробнее о стратегиях >>>







Как подбирать и уточнять ключевые фразы



Чаще всего рекламодателями используется сервис "Подбор слов"



Чтобы по-возможности отсечь показы нецелевой аудитории, в языке запросов предусмотрены специальные уточняющие конструкции: операторы ! + "". Позднее был добавлен оператор [] (см. подробное описание).



Пример уточнения запроса (для повышения CTR)







Кто может помочь с рекламой



Услуга от Яндекса "Первая помощь" - оказывается "относительно новому" самостоятельному рекламодателю после рассмотрения его заявки (может занять время, может быть отказ).



Услуга от Яндекса "Персональный менеджер" - оказывается прикрепленным специалистом Яндекса. Рекламодатель должен удовлетворять требованиям по бюджету и срокам размещения рекламы.



Рекомендация Яндекса "Сертифицированные агентства" - возможность выбрать посредника - рекламное агентство.





+ Обучение от Яндекса:



Клиентские конференции и семинары



Школа контекстной рекламы для новичков





+ Мой скромный вклад:



Горячая линия - возможность задать вопрос непосредственно мне (бесплатные консультации).



Серии обучающих семинаров в Москве - подробности будут известны в ближайшие месяцы.



Индивидуальное дистанционное обучение - для опытных рекламодателей.







Почему не видно рекламы



Причины могут быть весьма различными: от медленного запуска рекламной кампании до серьезных проблем с ее настройкой.

См. Обсуждения в соседней теме Клуба, а также мой Список наиболее частых причин.







Несколько фактов о CTR



Формула: CTR = Количество кликов / Количество показов * 100%

(за конкретный период по конкретным рекламным блокам или площадкам)



CTR есть у ключевой фразы, рекламируемого домена и конкретной площадки. Все остальное (объявления, кампании, аккаунт) получается суммированием и усреднением, уже ни на что не влияя.



CTR ключевой фразы, влияющий на цену клика, определяется за последние 28 дней работы, как бы они не были раскиданы по календарю.



CTR считается раздельно для Спецразмещения и Гарантии.



CTR существует всегда! Пока набрано мало статистики (или не набрано совсем), частично используется Прогноз, составляемый на основе данных по конкурентам.



CTR действительно может быть высоким и низким. Но это определяется не абсолютными числами (20%, 30%, 40%, 50%, ...), а всегда в сравнении со средним по конкурентам. И это среднее может меняться со временем!



Важно: CTR влияет на цену клика далеко не всегда, а только при определенных условиях.







Перенос денег между кампаниями



Если все кампании находятся в одном аккаунте, то деньги между ними можно переносить самостоятельно с помощью ссылки "Перенос средств с кампании на кампанию", которая расположена внизу страницы, под списком всех рекламных кампаний.



Ограничения при переносе:



* сумма к переносу не менее 10 у.е.



* остаток на кампании после переноса не менее 10 у.е.



* если кампания остановлена, то с нее можно перенести все без остатка



* остановка кампании может занимать до нескольких часов





Если кампании находятся на разных аккаунтах, то перенос возможен только через обращение в Службу поддержки или к Персональному менеджеру.







Перенос объявлений между кампаниями



Важно: Объявления и кампании не переносятся физически. Старые остаются на прежних местах, а на новых создаются их копии.



Доступны следующие способы:



1) Вручную через интерфейс



2) Через Эксель (теряются списки минус-слов на уровнях кампании и объявлений) *



3) Через Коммандер (требует установки специального ПО на компьютер) *



4) Кампанию целиком может скопировать Персональный менеджер (сохранив CTR)



* Расходуются баллы аккаунта, суточного количества которых может и не хватить







Как удалить ненужные объявления и кампании



Объявления и кампании, уже имеющие накопленную статистику показов, удалить невозможно. Их можно только остановить, и, при необходимости, заархивировать. В остальных случаях ссылка "Удалить" обычно располагается под кампанией или объявлением в общем списке.







Непонятное в статистике



При просмотре статистики у начинающих часто возникают вопросы, т.к. в разных отчетах приводятся разные цифры.



Итак, рядом с названием кампании всегда показывается общее количество кликов с момента ее запуска.



Сумма показов и кликов по всем фразам всех объявлений почти никогда не совпадет с цифрой по кампании, а также с отчетом статистики. Напротив фраз показаны данные за последние 28 дней работы только на поиске Яндекса - они могут влиять на цену клика на поиске. Все прочее - это показы и клики на сторонних площадках.



В отчете статистики по-умолчанию открываются данные за последние 8 дней. При желании можно задать иной интервал в форме над статистикой. Посмотреть более детально срезы статистики можно в соседних 5 вкладках.



Если реклама работает менее 28 (или 8) дней, то этот срок полностью укладывается в требуемые рамки, и будут использованы или отображены все накопленные данные полностью.



Иногда в статистике могут наблюдаться странные провалы или всплески. Обычно это связано с сезонностью, естественными циклами, иногда носит событийных характер (анонс в СМИ). Но иногда возникает подозрение в их искусственном характере. В этом случае лучше обратиться в Поддержку, указать временной период и №№ кампаний и объявлений, где замечена данная аномалия. Есть шанс, что после проверки часть статистики (споказы, склики) будет аннулирована.



Важно: Встроенная система Антисклика работает в реальном времени и признает недействительными порядка 20-22% недоброкачественных кликов. Какой процент подделок все же преодолевает данный барьер - определить невозможно.







Действительно ли по рекламе кликают посетители



Лучшее подтверждение, это конечно же - звонки и отклики посетителей с сайта.

Но можно не ждать их, а регулярно проводить мониторинг самостоятельно, используя системы Статистики:



LiveInternet.ru - позволяет быстро увидеть точные запросы пользователей, а при желании - отследить их IP и пути по сайту за последние 24 часа.



Яндекс.Метрика - "родная"система статистики для Яндекс.Директ, предоставляет очень много данных о посетителях сайта, позволяет строить продвинутые отчеты. Особого вниманию заслуживают сервисы Целевой звонок и Вебвизор!



Google Analytics - "родная"система статистики для Google Adwords. Имеет весьма продвинутые возможности, требует существенной квалификации рекламодателя.







Дополнительные возможности



Виртуальная визитка - позволяет рекламироваться даже без сайта. Заполнив предлагаемые поля, можно достаточно ёмко изложить всю необходимую потенциальному клиенту информацию. Но если клиент хочет предварительно посмотреть фото товаров, выбирать, сравнивать - без сайта уже не обойтись! Можно использовать ее, как дополнение к сайту - тогда рядом с объявлением могут появиться элементы "Адрес и телефон" и "Станция метро".



Быстрые ссылки - при показе объявления вверху или внизу страницы можно разместить 1-4 дополнительные ссылки на полезные разделы сайта - попытаться дополнительно привлечь посетителя чем-то интересным ему.



Объявления с картинками - эта возможность сработает только на Тематических площадках РСЯ. При обычном поиске рядом с объявлением может отобразиться только иконка сайта (favicon.ico)



Мастер отчетов - это особый раздел статистика кампании (6-я вкладка), который позволяет строить очень детальные срезы - вы сами решаете, какие параметры необходимы, и ставите напротив них галочки.



Дополнительные релевантные фразы - автоматически составляемый список запросов, которые теоретически могут набрать ваши потенциальные клиенты.



Шаблоны - чтобы не создавать множество однотипных объявлений, можно сгруппировать в одном сразу несколько фраз, каждая из которых в нужный момент будет подставляться в текст объявления.



Представители - если требуется помощь или совет стороннего человека, можно настроить ему доступ только к Директу, минуя Почту, Деньги, Мой круг и все другие сервисы вашего аккаунта.



Управление кампаниями с помощью xls-файлов - кампанию целиком можно выгрузить в файл для внесения правок, и затем загрузить обратно.



Управление кампаниями с помощью Коммандера - это программа, которая устанавливается на ваш компьютер и получает доступ к аккаунту для работы с ним.



Мониторинг доступности сайта - автоматически останавливает рекламу, когда сайт по какой-то причине недоступен, и возобновляет, когда сайт снова работоспособен (требует установки на сайт кода счетчика Яндекс.Метрики)







Что делать, если нет заказов?



Подобная ситуация, это сбой цепочки: реклама - сайт - товар - продавец - продажа

Причем он может находиться как на отдельном узле, так и на нескольких сразу.



В первую очередь принято грешить на рекламу - мол, обман, не эффективно, скликивают конкуренты.

Этот пункт проверяется простым просмотром списка запросов пришедших посетителей, много ли там мусора.



Совершив клик по объявлению (где ему что-то пообещали), посетитель попадает на сайт (некоторые умудряются неделями приземлять посетителей аккурат на страницу 404-й ошибки). Уже на нем пытается сориентироваться, туда ли он попал. Не находит обещанного - огорчается. Не нравится дизайн - тоже огорчается. Не может разобраться в навигации - может сразу же уйти. Репутация и Usability немного помогут очаровать его!



Но пусть даже реклама и сайт идеальны, впереди этап оценки потребительских качеств товара. До вас посетитель мог побывать на нескольких сайтах конкурентов. После вашего тоже еще может продолжить их просмотр. Он ищет, сравнивает, выбирает. И неизвестно, что у него на уме!



Но и на этом злоключения не заканчиваются: история знала случаи, когда на сайте не было указано никаких способов связи с продавцом. Также удивительно регулярно приводится неработающий номер телефона, или форма заказа, отправляющая заявки в никуда!



Под занавес, продажа может сорваться уже на этапе контакта с сотрудником, отвечающим за работу с клиентами. Но система мотивации, деловая этика и техника продаж - уже совсем другая сфера!







Распространенные мифы



Не могу обойти эту тему - совокупный вред, нанесенный ими рекламодателям за все эти годы, поистине колоссален!



1 запрос = 1 Объявление

Разбиение само по себе не дает никаких преимуществ (кроме возможности раздельного управления), а вот работы себе (по созданию и последующему обслуживанию рекламного массива) рекламодатель добавляет изрядно.

Правильная интерпретация: разбивка + тщательная проработка каждого элемента, если позволяют трудовые ресурсы.



Идеальная рекламная кампания состоит из закавыченных фраз с фиксацией словоформ и порядка слов

Простой подсчет показывает, что таким образом обычно теряется 50-95% трафика. Причем это не только мусор, но и приличная масса целевых посетителей, набирающих более точные и редкие запросы!



Чем больше CTR, тем лучше

CTR - лишь формальный промежуточный показатель, который в отдельных случаях влияет на цену клика. Но целью рекламы является привлечение клиентов, а не просто посетителей. Поэтому, написав излишне креативное объявление, велик риск потратить бюджет именно на вторых. Тогда даже при CTR, близком к 100%, рекламодатель может уйти в минус!



Ориентироваться на фиктивные показатели (вроде упраздненного % охвата)

Подобное заблуждение или неверная трактовка источника приводят к тому, что рекламодатель регулярно тратит уйму времени на внесение правок, не оказывающих сколько-нибудь существенного влияния на итоговые показатели рекламной деятельности. См. обсуждение причин и следствий на форуме: http://forum.direct.yandex.ru/?mid=1860650



Избранные знают секрет, как показываться только в Спецразмещении

К сожалению, такого секрета нет. Этого невозможно добиться ни за какие деньги ни внутренними средствами Директа, ни, тем более, никакими внешними системами, где всегда присутствует задержка на мониторинг и активацию внесенных изменений. Возможно лишь разными путями увеличивать долю своего пребывания на желаемой позиции. См. также обсуждение плюсов и минусов внешних систем управления на форуме: http://forum.direct.yandex.ru/?mid=1835584



Существуют "волшебные" сервисы, предоставляющие информацию о конкурентах

Такие сервисы действительно существуют. Они получают информацию из открытых источников. Важно то, что в массе своей она не является ни полной, ни показательной. Полагаясь на нее, можно очень сильно просчитаться в тактическом плане!



Прогноз бюджета предсказывает затраты на рекламу на будущий месяц

Этот аспект обычно вызывает наиболее яркие эмоции, потому что никогда не совпадает с реальностью! По сути, это не "Оракул", а лишь большой калькулятор, который берет текущие цены и усредненную кликабельность по конкурентам, и проецирует это на месяц вперед. Разумеется, в течение этого месяца цены будут меняться не одну сотню раз, а кликабельность именно ваших объявлений никто никогда не предскажет. Поэтому расхождение от нескольких процентов до целого порядка - вполне обыденная ситуация!





Ну что же, я перечислил краткий перечень непростых ситуаций, с которыми так или иначе столкнется каждый начинающий рекламодатель. На следующем уровне и проблемы будут уже совсем иными!