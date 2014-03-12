Ключевые фразы

Добрый день. Наверное, банальный вопрос, но самостоятельно ответа на него пока не нашла. К примеру у меня рекламная кампания грузоперевозок по РФ. Регион задан, к примеру, нижний новгород. Но, поскольку меня интересуют перевозки по всей россии, то надо, чтоб по запросу "перевестигруз в москву" или "перевозки из нижнего новгорода" - вылезало мое объявление. И тут назревает вопрос. Какова эффективность, так сказать, "обрубленных ключевиков". К примеру, если у меня ключевая фраза не "грузоперевозки из н. новгорода", а "грузоперевозки из", не "перевести груз в тулу", а "перевести груз в", без кавычек, естественно. Думаю, вы уловили мой вопрос, подскажите, пожалуйста.