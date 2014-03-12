Клуб Директа

Клуб Директа

Ключевые фразы

Добрый день. Наверное, банальный вопрос, но самостоятельно ответа на него пока не нашла. К примеру у меня рекламная кампания грузоперевозок по РФ. Регион задан, к примеру, нижний новгород. Но, поскольку меня интересуют перевозки по всей россии, то надо, чтоб по запросу "перевестигруз в москву" или "перевозки из нижнего новгорода" - вылезало мое объявление. И тут назревает вопрос. Какова эффективность, так сказать, "обрубленных ключевиков". К примеру, если у меня ключевая фраза не "грузоперевозки из н. новгорода", а "грузоперевозки из", не "перевести груз в тулу", а "перевести груз в", без кавычек, естественно. Думаю, вы уловили мой вопрос, подскажите, пожалуйста.

52 комментария
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
ingate-markom
27 января 2016, 23:05

Если Вы добавите фразу "перевести груз в", то, вероятно, под него будет составлено уникальное объявление, типа "Перевозка грузов по всей России", мне кажется эффективнее будет добавить все нужные фразы с подходящими объявлениями.

uk-dimex
27 января 2016, 23:05

Тогда получится слишком много клучевиков. Представьте "перевезти груз в москву", перевезти груз в ростов и тд. перечисление каждого города практически... хотя.... может это и правда лучше?!

ingate-markom
27 января 2016, 23:05

Для основных городов можно составить объявления по-вкуснее, остальные в шаблон загнать.

uk-dimex
27 января 2016, 23:05

У меня порядка 80 рекламных кампаний, по разным регионам. Кажется "по вкуснее" на данном этапе нереально))

 

ingate-markom
27 января 2016, 23:05

Разных рекламных кампании? Или все этой тематики?

uk-dimex
27 января 2016, 23:05

Тематика одна - грузоперевозки и курьерские услуги. А кампании поделены по городам, у каждого города своя виртуальная визитка. И объявления немного отличаюся, в зависимости от специфики города. К примеру где то актуальны "курьерские услуги", а где то "экспресс доставка"

ingate-markom
27 января 2016, 23:05

Это жесть, конечно, 80 РК)) Вам нужно подумать, как их оптимизировать. В принципе, если по вордстату посмотреть, то совсем не много городов люди ищут))

uk-dimex
27 января 2016, 23:05

Ну да, жесть) Вордстат это хорошо, но проблема в том, что ключевики везде разные) К примеру в москве ищут "дешевые грузоперевозки", а в новокузнецке "отправить груз". В общем, уже по ночам снятся ключевые фразы) Вот и пытаюсь найти способ облегчить эту работу))

nickfyodorov
27 января 2016, 23:05

На фразу "перевести груз в" объявления лучше не делать, вы закавычили эту фразу и по статистике показов поэтой фразе ноль! Ха-ха. Вот это бред настоящий:-)

ingate-markom
27 января 2016, 23:05
"перевести груз в", без кавычек, естественно

 Плюс фраза написана для примера и с ошибкой.

nickfyodorov
27 января 2016, 23:05

А почему же тогда в моем посте вы прявязались к кавычкам?!  Ище и жаловаться побежали. Прежде, чем что-то отвечать, необходимо ВНИМАТЕЛЬНО прочитать вопрос, а не троллить людей.

ingate-markom
27 января 2016, 23:05

Я не привязывался к кавычкам, Вы написали бредовое утверждение, что объявление с фразой "грузоперевозки из" (не важно с кавычками или без, с плюсом или без) будет показано по таким фразам, как "перевозка больных" и т. п.

Вот Ваша цитата (чудок исправленая, но пока не удаленная и не лишенная бессмысленности):

 

Использовать фразы грузоперевозки из было бы не разумно, так как ваше объявление будет показываться по большому колличеству не реллевантных запросов, например, перевозка больного, правила перевозки, переревозки пассажиров, договор перевозки и др.

А жалобу я сделал из-за перехода на личности.

uk-dimex
27 января 2016, 23:05

Жень, не обращайте внимания и не тратьте время) Он, похоже, сам себе на уме

nickfyodorov
27 января 2016, 23:05

Никакого "перехода на личности" не было. Я торопился и перепутал слова ГРУЗОперевозки и перевозки, но перехода на личности не было!

ingate-markom
27 января 2016, 23:05

Тогда ещё одна Ваша цитата:

Вы великий троль, желаю вам успеха в дальнейшем словоблудии.

Под переходом на личности я имел ввиду это обращение ко мне.

 

 

nickfyodorov
27 января 2016, 23:05

Я решил, что вы меня троллите с кавычками. Вы написали свой первый ответ тоже не корректно, а потом стали оправдываться в дальнейших комментариях. Ещё раз подчеркну, я торопился и перепутал слова грузоперевозки и перевозки.

nickfyodorov
27 января 2016, 23:05

 

"грузоперевозки из" (не важно с кавычками или без, с плюсом или без)

Вот это вы сочинили сами. Не было такого!

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:05

Добрый день. и , давайте завершим дискуссию, которая все-таки не помогает автору сообщения решить ее задачи :)

Очень важно внимательно читать комментарии друг друга и с пониманием относиться к чужому мнению (и возможным ошибкам!). Не забывайте, пожалуйста, интернет общение накладывает отпечаток в восприятии, мы не видим собеседника и не всегда правильно оцениваем эмоции, которые вкладываются в написанный текст.

Если Вам кажется, что другой участник Клуба ранее вас понял не вполне корректно или невнимательно ознакомился с представленной информацией, лучше объяснить свое мнение /мысль более развернуто и спокойно поправить собеседника.

Спасибо вам за понимание.

nickfyodorov
27 января 2016, 23:05

Вам подойдёт такая штука как объявление с шаблоном. Подробнее можно прочитать в помощи. Использовать фразы грузоперевозки из было бы не разумно, так как ваше объявление будет показываться по большому колличеству не реллевантных запросов, например, перевозка больного, правила перевозки, переревозки пассажиров, договор перевозки и др.

uk-dimex
27 января 2016, 23:05

Спасибо! Буду изучать)

 

ingate-markom
27 января 2016, 23:05

Не понял, с чего это вдруг оно станет показываться этим запросам!?

uk-dimex
27 января 2016, 23:05

Если честно, меня тоже это удивило)

nickfyodorov
27 января 2016, 23:05

Потому что вы не ограничили запрос оператором кавычки. Поэтому, согласно правилам директа, система будет показывать ваше объявление на все запросы, где встречается слово "перевозки". Предлог "из" игнорируется системой, чтобы он не игнорировался, необходимо перед ним поставить знак "+".

uk-dimex
27 января 2016, 23:05

Да нет, я же написала, что фразы без кавычек. Это здесь я их поставила, чтобы они "не растеклись" по предложению)

nickfyodorov
27 января 2016, 23:05

Кавычки в директе - это порет ор ограничения, а не баловство. Я настоятельно рекомендую вам изучить правила функционирования системы Яндекс.Директ. Это сэкономит вам кучу денег и времени.

ingate-markom
27 января 2016, 23:05

Т. е. объявление с фразой грузуперевозки +из, будет показано по фразе правила перевозки и т. п.???

nickfyodorov
27 января 2016, 23:05

Нет! Автор изначально написал запрос без оператора "+", поэтому у неё будет показывать. Вы путаете запрос "ГРУЗОперевозки +из" и "правила ПЕРЕВОЗКИ" - это разные запросы, и разность тут не только в операторе "+".

ingate-markom
27 января 2016, 23:05

Без кавычек эта фраза выглядит именно так, в кавычках "+" не нужен. Даже без оператора "+" директ не покажет объявления с грузоперевозками по такому бреду. линк на вордстат

nickfyodorov
27 января 2016, 23:05

Читайте, пожалуйста, что пишет автор поста. Я, как и автор исходного поста,использовал кавычки для выделения запроса от общего текста. Она же пишет, что запросы у неё без кавычек. (Я специально убрал кавычки из своего предыдущего поста и выделил запросы полужирным, что вам было понятней.)

ingate-markom
27 января 2016, 23:05

Мне всё понятно))

Не понятно только, зачем Вы подправили все свои комментарии и убрали бред из них!?

nickfyodorov
27 января 2016, 23:05

Я убрал не "бред", а кавычки, которыми отделял фразы от текста. Вы великий троль, желаю вам успеха в дальнейшем словоблудии.B-)

Alex_soldier
27 января 2016, 23:05
Да, эти запросы можно использовать в дополнение к остальным, чтобы охватить редкие географические объекты.
Крайне желательно использовать операторы:
грузоперевозки +из
перевести груз +в

или даже так:
[грузоперевозки из]
[перевести груз в]

По ним придется максимально отминусовать зарубежные объекты и неподходящие виды (вероятно, список минус-слов уже есть).
А само объявление написать как-то универсально.
Оно может сработать лучше, чем просто по широким фразам грузоперевозки и перевести груз, т.к. явно присутствует географический оттенок, который и можно использовать.

uk-dimex
27 января 2016, 23:05

Вот, то что надо, спасибо)

uk-dimex
27 января 2016, 23:05

Подскажите еще, где найти информацию о инструментах? я имею ввиду, кавычки, скобки и тд. Большинство я знаю, но видимо, что то еще осталось "за кадром"

Alex_soldier
27 января 2016, 23:05
Все операторы языка запросов:
http://direct.yandex.ru/help/?id=990419
http://help.yandex.ru/direct-news/n-2012-01-30.xml
http://forum.direct.yandex.ru/?mid=1811239
an-solar
27 января 2016, 23:05

Не знаю, может быть поможет, но в настройках точнее в ПАРАМЕТРЫ есть настройка /Показы по дополнительным релевантным фразам/ там сам директ к слову /грузоперевозки/ добавит регионы, у них там примеры есть, сотовый телефон... а показы идут по совпадениям плюс название Самсунг или Нокия и т.д.

На моей кампании примерно так и происходит, меня устраивает.

  
uk-dimex
27 января 2016, 23:05

Спасибо) он у меня подключен, но мне все равно кажется, что ключевых фраз может быть больше, боюсь упустить)

an-solar
27 января 2016, 23:05

Тут где-то была переписка на очень очень интересную тему!!!!!!!!!!!!!!!

Рассуждали о замыленности потребительской аудитории, долго перечислять, коротко перескажу:

Люди перестают реагировать на одно и тоже объявление. его надо менять по названию и по ключам и по содержанию. Новые ключи добавлять и менять хоть раз в месяц, тогда будет ротация по целевой аудитории, небольшая но всё-таки. У нас 2 кампании - периодически меняем всё. и на момент смены, 1-2 недели значительный прирост, потом опять на минус, снова добавляем новые ключи, какие-то старые убираем. И процесс бесконечный. А так если сразу все залить и не обновлять - одни и те же люди пусть даже 1 милн. будут смотреть ваше объявление и не видеть его.

 

sdngroup
27 января 2016, 23:05

Эта тема чуть ниже, вторая от настоящего обсуждения.  Падает CTR в РСЯ

an-solar
27 января 2016, 23:05

http://wordstat.yandex.ru/  работаем с этим инструментом как и все, собственно, иногда даже любимые фразы конкурентов добавляем, работает.

vokubuch
27 января 2016, 23:05

Вордстат не все фразы имеет)
Ключевых фраз намного больше с наименьшей конкуренцией и более высокой конверсией)

vokubuch
27 января 2016, 23:05

Хмм .. Если это показы на поиске, то зачем убирать ключи?)

В поиск идет поток новых людей постоянно и замыливаться аудитория точно не будет. А у Вас идет рост вероятно из-за того, что CTR падает, падают позиции и путем перезалива идет небольшой сброс и ЯД выпускает Вас чуточку по выше в рекламных позициях и Вы получаете поток, которого не получали с нижней позиции.

Это если за поиск говорить! То не надо удалять никакие ключи и Тем более менять объявление, та как накопленный CTR (если он хорош и занял свое место, например в Спецразмещении) - потеряет!

 

an-solar
27 января 2016, 23:05
Изменеия минимальные: иконку, 1-2 слова в названии объявления. Работает реально, особенно на одной из наших кампаний, 1 город, узкая ЦАудитория, и ключи иногда добавляем. (ключи зависят ещё и от сферы бизнеса, где-то их много, а где-то мало)

Вторая моя кампания, нацелена не на продажи, не на клики как-таковые (хотя они очень важны) а на брендинг, задача, закрепить в сознании потребителей название, в этом случае мне вообще все показатели не важны (CTR особенно), кроме количества показов, причём по совершенно разным ключам, хоть отдалённо связаным с темой сайта. Да, и такие стратегии бывают в маркетинге )))))

vokubuch
27 января 2016, 23:05

Вы не забыли о том, что заголовок должен максимально включать в себя ключевую фразу ?) Иначе CTR маловат будет.

Ну не знаю, у меня Поиск не основной, больше продаж да и трафика идет с РСЯ. Там изменения одного 2 слов прямо вляют на Конверсии .. Либо полностью новое объявление либо никак)

Насчет брендинга, как Вы понимаете, что стратегия брендинга работает?

an-solar
27 января 2016, 23:05

заголовок обязательно включает фразу

У нас почему-то кампания даже на 50% изменённая, сохраняет все свои рейтинги, может то что ей уже 4 года, какие-то старые настройки еще сохранились. + она не рублёвая, 1 клик почти 2 бакса... В этой кампании конверсии норм.и даже улучшение наблюдается (после небольших изменений) так что не знаю, почему у вас так жёстко с рекламой.

 

по 2 кампании, стратегия брендинга в некоторых видах деятельности работает, всё зависит от цели, что хочу получить от сайта. и тут мне конверсия вообще пока неважна. Но, конечно это не на всегда, позже тоже озадачусь конверсией и КТР...

у меня задача, чтобы человек зашёл на сайт и не меньше часа на нём просидел))) а то и 8 часов, а было и 22 часа )))) но чаще конечно30 минут, читают)))

vokubuch
27 января 2016, 23:05

А чем Вы занимаетесь? 1 клик = 2 бакса .. Вы платите 2 бакса или в стате клик стоит 2 бакса ?

 

an-solar
27 января 2016, 23:05

платим 2 бакса, фотошкола - 1 сайт. но реклама стоит своей цены.

vokubuch
27 января 2016, 23:05

Ну не знаю, я в Недвижимости в МСК не платил таких денег, хотя там 2 бакса как 2 цента. Но я выкручивал высокий CTR и собирал более дешевые переходы.

an-solar
27 января 2016, 23:05

У нас вход в гарантию, и первые позиции иногда (когда конкурентов надо ...) да, вот так дорого, сами удивляемся, но кликов по рекламе столько сколько потом и учеников + /- 2-3 человека.

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:06

Ваш комменарий нарушает правила данного Клуба и будет удален. При повторном нарушении правил Вы будете исключены из Клуба.

Если Вам нужна помощь по настройке рекламной кампании, напишите нам, пожалуйста, здесь: Настройка рекламной кампании и анализ статистики,

если Вы хотите вернуть средства, полезная информация представлена здесь: Оплата кампании, перенос и возврат средств

anton.krasnovsky
вчера, 18:03
грузоперевозки
anton.krasnovsky
вчера, 18:03
грузоперевозки