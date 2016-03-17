Бан аккаунтов

Добрый день, хотел уточнить один вопрос, который давно меня интересует и на который нигде в сети нет внятного ответа.

Ситуация: веду с 1 компьютера несколько (5-6) разных клиентов в директе. Вхожу в их кампании с их профилей, на моем профиле ничего соответсвенно нет, он просто сделан для почты/галочки/яндекс.денег.

Если мне попадется недобросовестный клиент, который после моих ковыряний в его аккаунте сделает на своем сайте редирект и станет лить трафик на адалт/азартные игры/дорвеи/прочую хрень - аккаунт клиента скорее всего заблокируют. Это понятно и логично.

НО! Многие люди, с этим столкнувшиеся, пишут, что в данном случае блокируются ВСЕ кампании/аккаунты, доступ к которым осуществлялся с 1 компьютера (в данном случае - с моего). Собственно вопрос - это правда или нет? То есть если блокируется 1 аккаунт клиента, автоматом блокируются и другие аккаунты, которые велись с моего компьютера?



Чтобы не быть голословным - вот человек пишет (http://proadvert.agency/4-otvety-na-voprosy/)- ...если попались – он будет банить все акаунты, связанные с вашим ПК.

Заранее спасибо за ответ.