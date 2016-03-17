Клуб Директа

Клуб Директа

Бан аккаунтов

Добрый день, хотел уточнить один вопрос, который давно меня интересует и на который нигде в сети нет внятного ответа.

Ситуация: веду с 1 компьютера несколько (5-6) разных клиентов в директе. Вхожу в их кампании с их профилей, на моем профиле ничего соответсвенно нет, он просто сделан для почты/галочки/яндекс.денег.

Если мне попадется недобросовестный клиент, который после моих ковыряний в его аккаунте сделает на своем сайте редирект и станет лить трафик на адалт/азартные игры/дорвеи/прочую хрень - аккаунт клиента скорее всего заблокируют. Это понятно и логично.

НО! Многие люди, с этим столкнувшиеся, пишут, что в данном случае блокируются ВСЕ кампании/аккаунты, доступ к которым осуществлялся с 1 компьютера (в данном случае - с моего). Собственно вопрос - это правда или нет? То есть если блокируется 1 аккаунт клиента, автоматом блокируются и другие аккаунты, которые велись с моего компьютера? 

Чтобы не быть голословным - вот человек пишет (http://proadvert.agency/4-otvety-na-voprosy/)- ...если попались – он будет банить все акаунты, связанные с вашим ПК. 

Заранее спасибо за ответ.

6 комментариев
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21 марта 2016, 18:34
Стоит почитать условия использования директом. Я думаю не имеют право они блокировать другие акки, нет ни каких оснований. Да и с одного айпи могут пользоваться совсем разные компьютеры и люди. Вот на моем айпи сидят 700 пользователей, и все из разных городов и стран.
Сергей Муравьёв
24 марта 2016, 04:11
Вы путаете Директ с Google AdWords.

В AdWords такая ситуация встречается регулярно и с пеной обсуждается в среде рекламодателей.

Яндекс-Директ подобной практики, насколько мне известно, не имеет.
igorput
17 августа 2016, 10:08
Вся проблема в том, что Вы не понимаете что есть - АККАУНТв России!? И какие у Вас права в этом случае. Рекомендую мою статью (практика, а не теоретика) Бан (блокировка) аккаунта в онлайн игре или в социальных сетях. Что говорит закон и судебная практика по таким делам?

Так, что Вы не стого конца заходите, нужно начинать не с Ваших прав, а с прав владельцев онлайн ресурсов!

yudkovgosha
19 января, 08:49
Банят все компании без объяснения причин...Не важно белый товар,или серый просто не пускают...
shanikeeva2016
сегодня, 03:07
703305472 
shanikeeva2016
сегодня, 03:07
Бан 703305472 