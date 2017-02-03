- Direct Commander для Linux планируется? Adobe Air уже не работает.

- В ближайшее время выпуск Директ Коммандера для операционной системы Linux не планируется, поскольку эта операционная система не поддерживается Adobe Air, на базе которой работает Коммандер.

- Странно ждать от Adobe разворота в сторону бойкотируемой ими платформы.

Неужели нет стремления охватить весь спектр пользователей? Ведь Adobe Air

лишь номинально можно считать кроссплатформенным решением, учитывая, что

даже под Windows потребуется установка "прокладки". Ведь есть же Qt, на

худой конец GTK. В связке с Python вполне себе быстрая реализация...