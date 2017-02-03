Клуб Директа

Клуб Директа

Direct Commander

- Direct Commander для Linux планируется? Adobe Air уже не работает.

- В ближайшее время выпуск Директ Коммандера для операционной системы Linux не планируется, поскольку эта операционная система не поддерживается Adobe Air, на базе которой работает Коммандер.

- Странно ждать от Adobe разворота в сторону бойкотируемой ими платформы.
Неужели нет стремления охватить весь спектр пользователей? Ведь Adobe Air
лишь номинально можно считать кроссплатформенным решением, учитывая, что
даже под Windows потребуется установка "прокладки". Ведь есть же Qt, на
худой конец GTK. В связке с Python вполне себе быстрая реализация...

16 комментариев
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Michael Shramko
29 марта 2017, 12:23
typici, dymat obyazani o vseh clientah na vseh platformah. Kycha babla v yandex i lodirey programistov, vozmite i sdelaite dlya vseh!
ОнлайнТрейд
5 апреля 2017, 08:52
да, неплохо бы переписать. сейчас ДК ужасен - тормозной, тупой, юзабилити нет совсем, неудобный
tomacco
21 августа 2017, 09:27
До смешного. Рабочие станции под линуксом. Приходится таскать с собой на работу ноутбук только для того, чтобы работать в директ коммандер.
Айрат Халитов
7 октября 2017, 16:47
Давно пора перенести Директ.Коммандер на Linux. Нужно все переписать на какой-нибудь кроссплатформенный фреймворк (Qt или какой-нибудь новомодный Electron) и опубликовать на GitHub, как Open Source проект, чтобы он дальше активно развивался за счет сообщества.
Андрей Бакрин
2 февраля 2018, 12:22
Добрый день. Судя по всему на сегодняшний день ситуация не из менилась. Планируется ли выпуск DirectCommander для Linux?
bnku
5 марта 2018, 16:29
просим!
andrei.impruved
23 марта 2018, 16:38
+
Андрей
31 мая 2018, 14:20
Когда появится возможность работать с ДК под Ubuntu?
WorldOfTheTravel.ru
19 июля 2018, 08:39
просим+++++
madi139
16 октября 2018, 16:52
+
aleksas25
8 ноября 2018, 15:18
+++++
Дмитрий Б.
20 декабря 2018, 08:53
Кто нибудь знает как запустить Коммандер в Линуксе?
Дмитрий В.
22 февраля, 14:32
Дмитрий Б.,
через Crossover  запускается.
Издательство «Банда умников»
22 мая, 13:36
Дмитрий В.,
новый ДК или старый?
spqr134
13 мая, 10:23
+++++++++++++++++++++++++
Юрий Мальцев
вчера, 18:19
+