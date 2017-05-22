Графические объявления - чистка площадок РСЯ

Здравствуйте!

Нужна подсказка по работе с графическими объявлениями.

Недавно начал тестировать графические объявления. Вижу, что основная открутка идет по миобильным площадкам. При этом качество трафика ужасное. Идет либо скликивание, либо случайные клики по объявлениям. Отказы 70% и выше.

Как я понимаю, это связано с размещением объявлений в сетях, в моб приложениях и т.д. Теоретически, можно было бы попробовать вычистить плохие площадки, но...

Директ (специально, как я понимаю) не передает точные данные площадок ни в метрику, ни в UTM_метках. Для 90% трафика источник обозначается как yandexadexchange.net - то есть рекламная сеть в целом. Площадки, конечно, видны в мастере отчетов, но там нет полноценных данных по визитам, как в метрике.

Отсюда вопрос - как в этой ситуации чистить площадки, чтобы получать нормальный трафик с графики?

Большинство коллег, с кем советовался, после тестирования графических объявлений либо отказались от их использования вообще, либо максимально зарезали весь мобильный траф с графики.

Хорошая изначально затея с графикой, видимо, проваливается из-за подхода Яндекса "нечего тут перебирать, берите все или уходите"? Надо уходить, или все-таки есть какие-то решения?