Клуб Директа

Клуб Директа

Графические объявления - чистка площадок РСЯ

Здравствуйте!

Нужна подсказка по работе с графическими объявлениями.

Недавно начал тестировать графические объявления. Вижу, что основная открутка идет по миобильным площадкам. При этом качество трафика ужасное. Идет либо скликивание, либо случайные клики по объявлениям. Отказы 70% и выше.

Как я понимаю, это связано с размещением объявлений в сетях, в моб приложениях и т.д. Теоретически, можно было бы попробовать вычистить плохие площадки, но...

Директ (специально, как я понимаю) не передает точные данные площадок ни в метрику, ни в UTM_метках. Для 90% трафика источник обозначается как yandexadexchange.net - то есть рекламная сеть в целом. Площадки, конечно, видны в мастере отчетов, но там нет полноценных данных по визитам, как в метрике.

Отсюда вопрос - как в этой ситуации чистить площадки, чтобы получать нормальный трафик с графики?

Большинство коллег, с кем советовался, после тестирования графических объявлений либо отказались от их использования вообще, либо максимально зарезали весь мобильный траф с графики.

Хорошая изначально затея с графикой, видимо,  проваливается из-за подхода Яндекса "нечего тут перебирать, берите все или уходите"? Надо уходить, или все-таки есть какие-то решения?

5 комментариев
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Андрей
22 мая 2017, 13:39
А чем вам отчет Я.Метрики "Директ - Площадки" не угодил?
Александр Грибанов
22 мая 2017, 19:11
Нужно в параметрах РК, добавить в "запрещенные площадки" 4 названия внешних сетей. И поставить в коректировках -50% мобильные. И вуаля! Мне помогло.
Константин Столбов
23 мая 2017, 17:35
Александр Грибанов,
четвёртая какая? знаю MoPub, MobFox, Smaato 
alexejibragimov
27 сентября 2017, 16:43
жизни гош ж-д жизни гош жад
romanova.na7al1a
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