групы которые на паузе

Откройте вкладку "Объявления", внизу включите фильтр (значок воронки), прокрутите до колонки "Состояние", нажмите на "Все" и отключите не нужные галочки. http://joxi.ru/52aQ37nCG6OKK2 Если я правильно понял ваш вопрос.
Да, действительно, я невнимателен. По умолчанию, такой возможности нет. Можно попробовать схитрить: 1. Включите фильтр, как описывал выше. После включения фильтра, у вас останутся только остановленные объявления; 2. Сделайте "Поиск и замена" и добавьте в конец каждого заголовка (или описания) любой символ. Таким образом, у вас, рядом с группами объявлений, появится значок "молнии" (были внесены изменения). Соответственно, только у тех групп, у которых есть остановленные объявления; 3. В окне "Группы объявлений" щелкните на значок молнии, чтобы отфильтровать их вверху или внизу списка; 4. Внесите необходимые изменения, а потом удалите приписанные символы. Шаманство, конечно, но тыкать поочередно в каждую группу будет дольше.
У групп в Коммандере нет статуса "На паузе" или "остановлено". Такое есть только у объявлений или фраз.
Чтобы отфильтровать все группы, в которых СОДЕРЖАТСЯ объявления на паузе, делает так:
1) Выделяете все группы 2) Фильтруете объявления по колонке Состояние, выбираете "Остановленые". 3) Выделяете все объявления. 4) Кликаете на ссылку "N групп", которая над списком объявления. В результате выделяются все группы, содержащие выделенные объявдления. 5) Далее можете например поставить метку-звездочку выделенным группам и отфильтровать по ней.