Клуб Директа

Клуб Директа

групы которые на паузе

как в Командре  можно определить групы которые на паузе ? 

получается видить только архивы 

7 комментариев
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webium-ru-igor
9 января 2017, 11:05
Что это за статус такой? Остановленные имеете в виду?
Выделяете все объявления со статусом "Остановлено", вверху страницы есть ссылка "N групп".
yagoda1090
9 января 2017, 20:13
тоже интересно
hunteragent
10 января 2017, 10:27
Откройте вкладку "Объявления", внизу включите фильтр (значок воронки), прокрутите до колонки "Состояние", нажмите на "Все" и отключите не нужные галочки.
http://joxi.ru/52aQ37nCG6OKK2
Если я правильно понял ваш вопрос.
Обновлено 10 января 2017, 10:27
ALONAMCC-ad
11 января 2017, 14:38
hunteragent,
я спрашивала про остоновеленые эдгрупы не объявления
поскольку в интерфейсе можно остановить или включить  их на этом уровне  
hunteragent
11 января 2017, 16:37
ALONAMCC-ad,
Да, действительно, я невнимателен. По умолчанию, такой возможности нет.
Можно попробовать схитрить:
1. Включите фильтр, как описывал выше. После включения фильтра, у вас останутся только остановленные объявления;
2. Сделайте "Поиск и замена" и добавьте в конец каждого заголовка (или описания) любой символ. Таким образом, у вас, рядом с группами объявлений, появится значок "молнии" (были внесены изменения). Соответственно, только у тех групп, у которых есть остановленные объявления;
3. В окне "Группы объявлений" щелкните на значок молнии, чтобы отфильтровать их вверху или внизу списка;
4. Внесите необходимые изменения, а потом удалите приписанные символы.
Шаманство, конечно, но тыкать поочередно в каждую группу будет дольше.

Обновлено 11 января 2017, 16:39
Aurim
15 января 2017, 21:07
У групп в Коммандере нет статуса "На паузе" или "остановлено". Такое есть только у объявлений или фраз. 


Чтобы отфильтровать все группы, в которых СОДЕРЖАТСЯ объявления на паузе, делает так: 


1) Выделяете все группы
2) Фильтруете объявления по колонке Состояние, выбираете "Остановленые".
3) Выделяете все объявления.
4) Кликаете на ссылку "N групп", которая над списком объявления.  В результате выделяются все группы, содержащие выделенные объявдления. 
5) Далее можете например поставить метку-звездочку выделенным группам и отфильтровать по ней. 

bit.audit-yadirect
сегодня, 15:12
Как остановить группы в Коммандере?