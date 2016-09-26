Клуб Директа

Клуб Директа

Как бороться со скликом?

Добрый день.

Как бороться со скликом? Может есть у кого решение?

8 комментариев
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Alex_soldier
27 сентября 2016, 14:37
Здравствуйте.
Если что-то подозрительное все же прорывается через фильтры, то можно заказать ручную проверку в Поддержке:
https://yandex.ru/support/direct/troubleshooting/stat_splash.xml#stat_splash



(укажите интервал дат, номера кампаний и объявлений)
workingdirect
13 марта 2017, 10:37
Alex_soldier,
укажите интервал дат, номера кампаний и еще что-нибудь, а можете не указывать, всё равно будете посланы нахер.
Alex_soldier
24 марта 2017, 22:42
workingdirect,
Или все же сделать как написано, и получить возврат средств.
Азамат Абдулгужин
23 ноября 2017, 09:32
Alex_soldier,
Ага, счас)))) Как всегда напишут, что факта скликивания не обнаружено
astaraso
4 октября 2016, 23:18
По IP через метрику вычисляй и вноси в Черный список (в настройках РК).
directakaunt8
7 октября 2016, 00:03
А как вообще этот СКЛИК вычислять? Ну один человек 182 сеанса это да подозрительно, но с чего Вы взяли, что директ засчитал эти клики? 
virtualreality2015
6 марта 2017, 19:33
Я как рассуждаю, варианты реализации этого склика:


1. Ботнет - сеть из реальных, заражённых устройств. Тогда ip разных диапазонов ни проблема. В этом случае неизвестно как у них реализован механизм получения команды на выполнения задания и значит график его исполнения. Возможно только устройства онлайн в реальном времени выполняют.


2. Сервера с кучей или виртуальных машин или иным способом реализованные "куча устройств" от айфона до компа и выход в интернет


а) мобильные модемы с динамическим ip
б) провайдер с динамическим ip в) прокси


В этом случае теоретически не проблема с графиком работы скликивания - растягивай на целый день и ip не большая проблема - сложно вычислить.


Этот вариант почти не реально победить


Это не мое, это с форума Серч, где обсуждается тема скликивания, но я согласен с этим текстом - http://searchengines.guru/showthread.php?t=957810
lisynkov.90
вчера, 13:06
Наживаются С..ки на своих клиентах, из которых мало кто смотрит подробно статистику, а как укажешь пальцем на склики - отмажутся что факта склика не обнаружена... Гнилая система!