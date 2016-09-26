Как бороться со скликом?

Я как рассуждаю, варианты реализации этого склика:
1. Ботнет - сеть из реальных, заражённых устройств. Тогда ip разных диапазонов ни проблема. В этом случае неизвестно как у них реализован механизм получения команды на выполнения задания и значит график его исполнения. Возможно только устройства онлайн в реальном времени выполняют.
2. Сервера с кучей или виртуальных машин или иным способом реализованные "куча устройств" от айфона до компа и выход в интернет
а) мобильные модемы с динамическим ip б) провайдер с динамическим ip в) прокси
В этом случае теоретически не проблема с графиком работы скликивания - растягивай на целый день и ip не большая проблема - сложно вычислить.
Этот вариант почти не реально победить
Это не мое, это с форума Серч, где обсуждается тема скликивания, но я согласен с этим текстом - http://searchengines.guru/showthread.php?t=957810