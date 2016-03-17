Клуб Директа

Клуб Директа

Как отключить поисковую площадку - go.mail.ru?

Всем Доброго дня!

Недавно обнаружил, что по поисковой площадке "go.mail.ru" достаточно низкий СTR и так как в силу того, что поиском "mail.ru" я лично не пользуюсь, решил отключить его, но не тут то было! Пишет, что поисковые площадки выборочно отключить нельзя!

Звоню в поддержку, а мне там говорят, мол нельзя отключить эту поисковую площадку.  Говорю оператору, "так мне эта площадка CTR просаживает и вы мне за это цену кликов повышаете" на что оператор ответила, что площадка "go.mail.ru" не участвует в формировании общего CTR и не влияет на цену клика.

Но сегодня я еще раз пересчитал показатели, и вижу что площадка "go.mail.ru" еще как влияет на CTR!  Вопрос, почему на наших скромных плечах мы должны тянуть этот "go.mail.ru", доплачивая за его низкую эффективность и без возможности от него отказаться?!

5 комментариев
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Alex_soldier
17 марта 2016, 18:09
Здравствуйте.
Это премиум-партнер Яндекса, поэтому отключить его нельзя.
Его CTR учитывается в ценообразовании только на нем самом.
К тому же, ниже CTR может быть у всех рекламодателей, так что не исключено, что клики там наоборот становятся дешевле.
textmedia.main
18 декабря 2017, 05:04
В продолжении темы хочу добавить, что с go.mail.ru примерно в 6 раз хуже конверсия и дороже цена цели по сравнению с поиском яндекса.
Выходит просто адская разница в деньгах.
А отключить эту помойку никак нельзя (((
Проверено на огромной куче кампаний в разных тематиках
sekator-privivka
14 декабря 2018, 11:02
Полностью поддерживаю! go.mail.ru - гнилая площадка. Позор Яндексу, что не дает возможности ее отключить!
Collinxx
8 января, 21:04
Конченный Яндекс, всегда таковым был, есть и будет еще хуже.
Оперативная служба автопомощи
вчера, 22:56
 стоимость цели в 35 раз выше на go.mail  ! Деньги в трубу ! Сделайте возможность отключить !