Как отключить поисковую площадку - go.mail.ru?

Всем Доброго дня!

Недавно обнаружил, что по поисковой площадке "go.mail.ru" достаточно низкий СTR и так как в силу того, что поиском "mail.ru" я лично не пользуюсь, решил отключить его, но не тут то было! Пишет, что поисковые площадки выборочно отключить нельзя!

Звоню в поддержку, а мне там говорят, мол нельзя отключить эту поисковую площадку. Говорю оператору, "так мне эта площадка CTR просаживает и вы мне за это цену кликов повышаете" на что оператор ответила, что площадка "go.mail.ru" не участвует в формировании общего CTR и не влияет на цену клика.

Но сегодня я еще раз пересчитал показатели, и вижу что площадка "go.mail.ru" еще как влияет на CTR! Вопрос, почему на наших скромных плечах мы должны тянуть этот "go.mail.ru", доплачивая за его низкую эффективность и без возможности от него отказаться?!