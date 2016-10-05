Как выключить показы на ПК???

Здравствуйте. Занимаюсь аналитикой рекламных кампаний, и по статистике (период 2 месяца) вижу, что конверсия с показов на мобильных устройствах в 3 раза больше, чем конверсия при показах на ПК. Соответственно на ПК лью в минус!!! (корректировка ставок не применялась). Рекламные кампании только на РСЯ.

Закономерный Вопрос:

Каким образом, в общей кампании, которая показывает объявления на всех устройствах, отключить показы на ПК???

В параметрах кампаний есть раздел "корректировка ставок", но там нет подраздела "ставки на пк", есть только подраздел "мобильные", где можно понизить / повысить ставку при показах на мобильных устройствах. Что делать при показах на ПК? Напрашивается в разделе "корректировка ставок" создание подраздела "ставки на пк" для отключения показов на десктопах. Такого нет. Как решать проблему???