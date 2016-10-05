Клуб Директа

Клуб Директа

Как выключить показы на ПК???

Здравствуйте. Занимаюсь аналитикой рекламных кампаний, и по статистике (период 2 месяца) вижу, что конверсия с показов на мобильных устройствах в 3 раза больше, чем конверсия при показах на ПК. Соответственно на ПК лью в минус!!! (корректировка ставок не применялась). Рекламные кампании только на РСЯ.

Закономерный Вопрос:

Каким образом, в общей кампании, которая показывает объявления на всех устройствах, отключить показы на ПК???

В параметрах кампаний есть раздел "корректировка ставок", но там нет подраздела "ставки на пк", есть только подраздел "мобильные", где можно понизить / повысить ставку при показах на мобильных устройствах. Что делать при показах на ПК? Напрашивается в разделе "корректировка ставок" создание подраздела "ставки на пк" для отключения показов на десктопах. Такого нет. Как решать проблему???

10 комментариев
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trebunskih.konstantin
5 октября 2016, 14:34
Можно задать обычные ставки в 2-3 раза меньше, а потом через корректировку на мобильных увеличить на 200-300%. Полностью отключить показы на ПК нельзя.
ox.ts2017
5 октября 2016, 14:28
trebunskih.konstantin,

А создание так называемых "мобильных объявлений" проблему тоже не решит?
trebunskih.konstantin
6 октября 2016, 08:03
ox.ts2017,
нет, потому как "Мобильные объявления" лишь задают приоритет. Т.е. Мобильные объявление могут показываться на ПК, если нет обычного объявления.
directakaunt8
6 октября 2016, 16:32
Ну про маленькие ставки на поиске и корректировку на мобильных вот и есть решение или не работает? 
ox.ts2017
6 октября 2016, 23:06
directakaunt8,
 пока данный способ работает ужасно.. 
directakaunt8
6 октября 2016, 23:59
А почему именно ужасно в чем проблема? 
ox.ts2017
9 октября 2016, 22:34
directakaunt8,

речь не про поиск, а про РСЯ. Сделал корректировку ставок на мобилках на +200%, а по кампании понизил все ставки в 2 раза, вроде должно было работать нормально, денег улетело много, при том, потратилось больше чем обычно, средняя цена клика выросла, а конверсий ноль оказалось. тест не удался
getuniq-u40059-1
7 июля 2018, 20:48
Привет друзья, вопрос я так понимаю не решен?
pimenowruslan5
25 октября 2018, 12:49
Сегодня продолжим разговор о РСЯ – рекламной сети Яндекса, источнике большого количества кликов по минимальной цене.
Покажем, как быстро и просто разделить мобильный и десктопный трафик.
Разбирать, как настраивать РСЯ с 0 не будем, покажем только принципиальные отличия и что именно нужно для деления трафика.
Кому это пригодится?
Вебмастерам, у которых есть лендинги, заточенные под мобильники и обычные стационарные компьютеры.
Или вы решили протестировать наши мобильные и десктопные лендинги, чтобы выбрать наиболее конверсионную связку «лендинг-трафик».
Мы выбрали для теста лендинги с часами AMST
План действий
1. Создаём 2 рекламные кампании в РСЯ – одна для мобильного, другая – для десктопного трафика;
2. Пользуемся корректировками ставок в параметрах кампаний;
3. Строим отчёты и делаем выводы.
Поехали.
Кампания с десктопным трафиком
В параметрах рекламной кампании нужно выбрать «корректировки ставок» и сделать, как показано на скриншоте
На 100% убрать мобильный трафик не получится, максимальный показатель, который Яндекс даёт выставить 50%, но и его достаточно, чтобы по максимуму убрать показы на мобильниках.
Выставляем ставку на ключи, по которым будем показываться на десктопах.
Ставим ставку не менее 3 рублей
Например, 5 рублей.
Хотим обратить ваше внимание на то, что максимальная ставка для мобильных будет считаться по формуле «ставка - (ставка х корректировка) = суммарная ставка»
В этой кампании мы выставили корректировку ставок для мобильников - 50%.
Поэтому максимальная цена клика с мобильных устройств составит:
5 рублей - ( 5 рублей х 0.5) = 2.5 рубля (суммарная ставка)
Благодаря такому подходу у нас получится исключить мобильный трафик, так как минимальная суммарная ставка в РСЯ для показа объявлений должно быть не меньше 3 рублей
В случае если суммарная ставка будет больше 3 рублей, показы на мобильных устройствах будут, но в очень маленьком количестве, что по сути не критично.
Кампания с мобильным трафиком
Копируем кампанию с десктопным трафиком в Директ Коммандере и изменяем корректировки ставок.
Чтобы отрезать десктопный трафик достаточно увеличить ставку на 100% для мобильных устройств, как показано ниже
а также выставить минимальную ставку на ключи в рекламной кампании.
Ставим ставку менее 3 рублей, чтобы исключить показы на десктопе
Например, 2 рубля
Хотим обратить ваше внимание на то, что максимальная ставка для мобильных будет считаться по формуле «ставка + (ставка х корректировка) = суммарная ставка»
В этой кампании мы выставили корректировку ставок для мобильников 100%.
Поэтому максимальная цена клика с мобильных устройств составит:
2 рубля + ( 2 рубля х 1) = 4 рубля (суммарная ставка)
Если будет к примеру корректировка 1000%, то максимальная ставка для мобильных составит:
2 рубля + (2 рубля. х 10) = 22 рубля (суммарная ставка) и т.д.
Кстати, максимально возможная корректировка ставок для мобильных устройств составляет 1200%.
В дальнейшем можете самостоятельно изменять это значение, чтобы получить оптимальный объём трафика с мобильных устройств по наиболее выгодной цене.
Важно!
В связи с тем, что в Яндекс неравномерное применение ставок и корректировок
Ставки применяются от 5 до 30 минут (по факту еще больше)
Корректировки от 5 до 180 минут
Настоятельно рекомендуем всегда использовать ограничения дневного бюджета, а также корректировать ставки на остановленной кампании и дать отстояться не менее 3 часов, чтобы все изменения гарантировано вступили в силу, иначе есть риск слить бюджет

Не забывайте пользоваться мастером отчётов в интерфейсе Директа!
Находим «Мастер отчётов» - выбираем «за выбранный период», ставим галочку напротив «тип устройства»
Получаем такой отчёт, из которого видно, какой именно трафик поступает на лендинг.
Например, из кампании, заточенной под десктопы может получиться такое распределение
Теперь вы можете использовать эту информацию, чтобы протестировать мобильный и десктопный траф на конверт.
Главное – пойти и сделать!
Полезная информация без применения к профиту не приводит.
Помните об этом.
Успехов и хороших продаж!
petrovvpetia
вчера, 13:48
Нашел решение для Директа в статье - http://konstantinbulgakov.com/post/6487 . Если коротко, то можно задать понижающие корректировки -90% на гео для всех, а потом скорректировать ставки на +1000% только для мобильного трафика.
Обновлено вчера, 13:49