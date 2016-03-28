Клуб Директа

Клуб Директа

Какая разница между прогнозом средней цены клика и списываемой суммой?

Добрый день, Всем! )

Подскажете, пожалуйста, зеленому еще в Директе человеку пару моментов:

1. Какая разница между прогнозом средней цены клика и списываемой суммой в прогнозе бюджета? На какую цифру ориентироваться, чтобы понять сколько будешь платить?

2. Почему такие низкие ставки и как мне кажется не правдивые на скриншоте ?

3. Почему много одинаковых значений 0,05 в прогнозе средней цены клика и списываемой сумме?


Спасибо Всем за ответы! 
 

27 комментариев
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belozyorcev
31 марта 2016, 00:04
Присоединяюсь к вопросу
Deman4egg
1 апреля 2016, 11:45
много одинаковых значений 0.05-это из за очень маленькой разницы CTR, если не ошибаюсь.
Чем выше ctr, чем ниже стоимость клика.
по поводу цен-какие регионы показа вы выставляли? У вас очень вч запрос первый, а по прогнозу всего 1280 показов.
Alex_soldier
3 апреля 2016, 22:41
Здравствуйте.

1) По всей видимости, прогноз средней цены клика и списываемая сумма имеют тот же смысл, что и в интерфейсе:
первая - сколько надо поставить, чтобы войти на данную позицию,
вторая - сколько при этом будет списываться за клик (далее используется в расчете бюджета).

2) Дело скорее в низкой конкуренции в регионе (по цифрам похоже на Минск или Новосибирск).

3) 0.05 - это минимальный естественный порог входа в Спецразмещение. Получается, что по данным фразам там мало кто рекламируется, и нет штрафного роста порогов из-за низкого CTR.
altmps
15 ноября 2016, 12:09
Но первый вопрос так и не разъяснен. Откуда вообще берется вот это число - стоимость клика? Допустим, оно 100, а списываемая 20. Так зачем тогда вообще нужна эта 100??? Неразъясненное нигде ее значение просто пугает, но она стоит первой в таблице. Есть запросы никчемные по своей сути, но в которых появляется абсурдная стоимость клика, к примеру 800 рублей! И тогда кажется, что подав объявление с таким запросом кто-нибудь потом кликнет просто так и 800 рублей впустую улетят что ли? Вот в чем непонятка! Да и откуда вообще берутся такие цифры, ну как средняя стоимость клика может быть 800 рублей?! Неужели кто-то когда то так поднимал ставки, что по запросу одной фразы готовы были бы заплатить такие дикие деньги всего лишь за клик? Причем в той же сфере деятельности еще полно других похожих и потенциально таких, которые приведут клиентов запросов, на которых хоть и тоже страшные цены стоят в первой колонке, когда первый раз кампанию пытаешься создать, типа 100-200-300 рублей за клик, но все же не так ужасно. Если это число, это нечто, что как пишут, надо поставить, то так и непонятно, что значит "поставить"? Когда ставят на скачках и твой конь не пришел первым, то все что поставил - потерял. А что за ставка здесь то? Нужно положить что ли не менее этой суммы, чтобы яндекс точно знал, что есть смысл показывать это объявление? Или что это объявление будет работать только тогда, когда есть такая сумма, или что из этой непонятно откуда взявшейся суммы яндекс по каким-то формулам вычислит реальную списываемую сумму, или что если вдруг никто вообще не кликнет, то яндекс сам спишет хотя бы это? Что это за виртуальные рубли - "средняя стоимость клика"? И еще - составляешь объявление по шагам и показываются какие-то одни цены в выборе ставок - дикие просто, например 400 руб за клик, или 120 рублей за клик у фразы, которую всего человека 4 в месяц по всей России в поисковик забивали и которую ни один конкурент рекламодатель никогда бы не поставил ключевым словом (да можно просто набор букв сделать и будет то же самое), и тут же инструмент "прогноз бюджета", в котором адекватно вот этой фразе или набору букв будет присвоено 20 или 30 копеек списываемых, ну потому что они просто нафиг никому не нужны и никакой конкуренции на них нет! Так а в выборе ставок реального объявление почему абракадабра может стоить 120 рублей? И все остальное в прогнозе намного более похожее на правду - например в определенной сфере деятельности штук 20 ключевых фраз приведут по прогнозу в месяц через 1 -ое место в гарантии порядка 200 посетителей рублей по 15 в среднем за клик. И все равно там стоят в первой колонке какие-то непонятные стоимости средней цены за клик на которых можно было бы разорится, если бы такие и списывались. Кто-нибудь может объяснить популярно? Или смысл в том, что "не нужно заморачиваться - делай это не понимая, все ведь так и делают!" Но хотелось бы понимать.
Alex_soldier
10 августа 2017, 02:07
Цены вычисляет новый VCG-аукцион, 4-этажные формулы здесь: https://yandex.ru/support/direct/impressions/vcg_auction.html


Ставка - это сколько ставит рекламодатель по ключевой фразе в интерфейсе,
если не делать повышающие коррекции, то больше ставки за клик не спишется.


Все прочие цены достаточно умозрительны - либо прогноз, либо факт, полученный в рабочем порядке.


Цены, которые показываются на предпоследнем  шаге редактирования группы объявлений - прогнозные и часто очень завышенные.
Реальные данные обычно подтягиваются из базы после первого цикла обновления, минут через 30-40, может и раньше.


Но тематика может быть и сама по себе высококонкурентной, к примеру в тематике автоломбарда, выкупа авто рекламодатели годами упирались в потолок 1500 руб. за клик, да и то не все желающие могли попасть в Спецразмещение!
Потом потолок подняли до 2500 руб., и теперь частенько упираются в него :)
Ал82
26 ноября 2016, 15:37
Присоединяюсь к вопросу Altmps
2 запроса в месяц стоимость клика 400 руб., а при прогнозе бюджета на тот же запрос 1 - руб.
Регион Мск.
Constantine.Chernov
27 ноября 2016, 20:05
Присоединяюсь. Было бы здорово узнать ответы. 
k4728685
6 декабря 2016, 23:15
Constantine.Chernov, 
 Для каждой ключевой фразы Директ рассчитывает следующие показатели:
Прогноз средней цены клика — средний размер ставки, который позволит вашим объявлениям попасть на выбранную позицию показа. Ставка зависит от показателей конкретного объявления и конкуренции с другими рекламодателями, поэтому для разных фраз отличается.
Списываемая сумма — средняя стоимость перехода по объявлению, показанному по данной ключевой фразе. Подробнее о расчете списываемой цены
Прогноз CTR — средняя кликабельность объявлений, показанных по данной ключевой фразе. CTR — это отношение числа кликов по объявлению к числу его показов, характеризует эффективность рекламы.
Прогноз показов и кликов — сколько ожидается показов и переходов по данной ключевой фразе за выбранный период.
Прогноз бюджета — ваши возможные расходы по данной фразе.
подробно об этом: https://yandex.ua/support/direct/general/budget-estimation.xml
Обновлено 6 декабря 2016, 23:16
Alex Novikov
14 февраля 2017, 16:24
k4728685,
Получается ответ без ответа.
Прогноз средней цены 94 рубля, списываемая сумма 2 рубля.


Скажите нормальным языком сколько спишут со счета при клике по ссылке: 94 рубля или 2 рубля?
apdavydenkov
25 февраля 2017, 10:02
Alex Novikov,
2 рубля, но сумма может в любой момент измениться до 102, если конкуренты захотят показываться активнее.

Для себя понял это примерно так:
Чтоб яндекс пустил тебя на позицию, у тебя должен быть запас на несколько кликов вперёд (если клик стоит 500 р. и у тебя всего 500 р., то ему не было бы смысла тебя пускать в показы ради 1 клика, так как ты потратишь разом все деньги и будешь ныть, что яндекс тебя разорил). Потому у тебя должен быть запас средств, чтоб это хотя бы выглядело как запуск компании из нескольких кликов, а не покупка 1 клика. Соответственно, далее работает аукцион, где пользователи директа говорят: "Яндекс, чувак, я хочу быть выше в топе и у меня есть на такую рекламу деньги". Этот пользователь ставит выше ставку и яндекс знает, что раз он может позволить такую ставку, то баблишка хватит на несколько кликов минимум и можно показывать чувака поактивнее и позаметнее.  
Если бы всё оценивалось в списываемых суммах и аукцион шёл среди них, то дело бы могло дойти до того, что ставки бы приближались к астрономическим суммам, где ещё более тупо сливались бы деньги и никто не зарабатывал, а только вёл конкурентную войну. Соответственно, число желающих рекламироваться по неадекватным ценам было бы мало а яндекс терял клиентов.

П.с. честно, сам поверил в то, что написал))) Хотя придумал на ходу. Пока писал, смог чётко оформить мысль, которая ранее была размытой.
apdavydenkov
25 февраля 2017, 10:15
Alex Novikov,
Такое определение даёт яндекс:
Прогноз средней цены клика — средний размер ставки, который позволит вашим объявлениям попасть на выбранную позицию показа.
Как можно заметить в определении ни слова о цене, но явно говориться о размере ставки. То есть фактически термин "Прогноз средней цены клика" не соответствует определению и его надо понимать как "сколько ты готов платить за рекламу по этой фразе, чтоб от этой рекламы хотя бы потенциально был толк?". Соответственно, если реклама настроена плохо, то и толк будет с меньшей вероятностью. Значит для тебя растёт средняя цена клика, чтоб в запасе было больше баблишка, и списываемая сумма, так как с низким CTR тебя мало смысла показывать, значит отбиваться показ будет за счёт большей списываемой суммы.
Олег Езерский
11 апреля 2017, 01:18
Позвоните в службу поддержки Директа и Вам там всё подробно скажут.
vladislav.dzhepko
11 апреля 2017, 20:36
потому что у тебя у.е. стоят а не рубли
RFE.Kisin
27 июня 2017, 15:40
Мы вроде разобрались. Внимательно читайте раздел помощи! Ссылка:
https://yandex.ua/support/direct/impressions/vcg_auction.html#calculate-price

Система заумная. Видимо, у Яндекса есть глубокое понимание, зачем надо делать так сложно. Итак. Допустим  ставки 5 объявлений  20,15, 10, 5 и 3 рубля за клик. При этом показывается первые четыре объявления.  Так вот, за основной объем кликов все заплатят по ставке пятого , то есть по три. Дополнительный трафик третьего спишется по ставке четвертого - то есть по 5, дополнительный трафик второго спишется по ставке третьего, то есть по 10, дополнительный трафик первого спишется по ставке второго, то есть - по 15.
dok09
2 сентября 2018, 21:08
RFE.Kisin,
Спасибо. Некоторая ясность наступает. Но прогноз ставки 4500рублей меня по-прежнему удручает.
dogbiz
5 августа 2017, 17:29
Как я понимаю, прогноз средней цены клика - это та сумма, которая позволит попасть в нужный блок показов. Но это максимальная цена, которую ты готов тратить, а не фактическая. Списываемая сумма - это прогноз того, как сумма в действительности будет списываться. Однако эта сумма может меняться, и теоретически возможно, что она может дойти до той суммы до максимальной. Но я могу ошибаться. 
Igor T.
12 марта 2018, 17:22
dogbiz,
+1, полностью поддерживаю, ориентируюсь в основном по полю списываемая цена.
vokkiinkassa
21 ноября 2017, 17:34
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Volg01777
12 марта 2018, 16:46
  А Яндекс молчит. Видимо туман вокруг ставок ему на руку. А ведь достаточно один раз дать понятное пояснение. Видимо что бы всегда быть правым. если что...

  Наверняка, в штате Яндекса, юристов не меньше чем программистов...
aqua-saratow
19 марта 2018, 14:49
т.е. я по непопулярному запросу могу заплатить в теории космические например 500 руб. за клик??? почему когда меняешь цену клика макс. в редакторе группы, также меняется цена клика поиск?  
rekyar
28 мая 2018, 09:23
aqua-saratow,
поставь галку "Раздельное управление ставками" 
kuznetsov131
19 июня 2018, 01:08
Вот больше всего бесит. Почему не дать толовое официальное объяснение? Это гребаный монополизм, делают что хотят.

webium-ru-igor
19 июня 2018, 09:03
kuznetsov131,
хм, почему монополист? Есть AdWords.
Яндекс, кстати, копирует оттуда все технологии. Есть myTarget и много других рекламных систем.
Igor T.
19 июня 2018, 09:32
kuznetsov131,
Система слишком сложная, поэтому все рекомендации примерные. Ради интереса делал ставки ниже на 1-5 копеек от "списываемой стоимости" для первой позиции и все равно выходил стабильно не первую строчку. 
Соответственно они дают лишь вилку которая тоже может быть не точной.
TransferAir
4 апреля 2019, 20:24
Недавно звонил в ТП директа. По такому же вопросу. Мне ответили так, как наш президент отвечает на вопросы.Говорю русским языком. Списалась сумма за клик 41 руб, а везде стоит стоит приоритет низкого показа объявлений где сумма за клик доходит до 11 рублей. Ответ был таков, что списалась средняя сумма на тот момент. Я говорю что даже если списалось бы по максимуму, то цена была бы бог с ним 22 рубля. Отвечают что за рекламу отвечает система и система решила списать такую сумму. На вопрос для чего тогда нужны колонки о средней списываемой суммы, чтобы ориентироваться, мне ничего толкового не объяснили сославшись на работу системы и люди ничего не могут сделать. Вывод такой: Чем больше ты будешь закидывать на рекламу, тем больше спишут с тебя рублей.
inavanesova
вчера, 17:42
В одном из уроков Яндекс.Директ был такой вопрос: В прогнозе бюджета списываемая стоимость клика по фразе — 10 руб. Вы создали рекламную кампанию, но в интерфейсе Директа списываемая ставка по данной фразе — 15 руб. Почему цифры различаются?
Правильный ответ: Ставки могут отличаться, так как прогноз бюджета — это примерный расчет. Чтобы списываемая цена стала ниже, следует поработать над качеством объявления и его кликабельностью.
Елизавета Смирнова
сегодня, 09:18
Правильный ответ! )