Добрый день, Всем! )
Подскажете, пожалуйста, зеленому еще в Директе человеку пару моментов:
1. Какая разница между прогнозом средней цены клика и списываемой суммой в прогнозе бюджета? На какую цифру ориентироваться, чтобы понять сколько будешь платить?
2. Почему такие низкие ставки и как мне кажется не правдивые на скриншоте ?
3. Почему много одинаковых значений 0,05 в прогнозе средней цены клика и списываемой сумме?
Спасибо Всем за ответы!
Какая разница между прогнозом средней цены клика и списываемой суммой?
28 марта 2016, 12:30
Добрый день, Всем! )