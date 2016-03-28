Добрый день, Всем! )



Подскажете, пожалуйста, зеленому еще в Директе человеку пару моментов:



1. Какая разница между прогнозом средней цены клика и списываемой суммой в прогнозе бюджета? На какую цифру ориентироваться, чтобы понять сколько будешь платить?



2. Почему такие низкие ставки и как мне кажется не правдивые на скриншоте ?



3. Почему много одинаковых значений 0,05 в прогнозе средней цены клика и списываемой сумме?





Спасибо Всем за ответы!

