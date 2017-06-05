Клуб Директа

Клуб Директа

Кампания РСЯ и аудитория(сегмент) по геолокации

Добрый день. Есть кампания РСЯ с набором ключевых фраз. Хочу получить целевые визиты по этим фразам из города подмосковья Зеленоград и его окрестностей (интересных мне). Создал для этого  сегмент аудитории на основе голакоции (яндекс аудитории). В настройках кампании выбрал регион показа "Москва и область" (т.к. сегмент не должен выходить за регион показа) и в условиях подбора аудитории у кампании выбрал свой созданный сегмент геолокации.

Что я  получаю в итоге хочется понять? Ставки для ключевых фраз задаются отдельно и цены показываются исходя из настройки региона показа (Москва и область), а под ними есть одна отдельная строка для ставки по условию подбора аудитории, при этом никаких ориентиров по цене нет.  Хорошо, ввел ставки. Посмотрел результаты работы кампании и пришел к выводу, что ключевики и регион показа живут своей жизнью, а подбор аудитории своей. Правильно я понял, что в моем случае показы происходят по ключевым фразам по всей Москве и области (что для меня не нужно), а по подбору аудитории показы идут просто по геолокации без всякого учета ключевых фраз (т.е. тупо всем кто бывает в этой областе карты)? Т.е. люди просто суммируются? В чем тогда мысл сегмента геолокации если по нему идут показы всем подряд без учета ключевиков?

Можно ли сделать так чтобы из общего массива людей в Москве и московской области, интересующихся ключевиками, выделить только тех ,кто находится в заданном мной сегмента по геолокации? Иначе у меня получается что вся московская область это много, а только Зеленоград мало.

В принципе можно просто выбрать мой город (Зеленоград) в регионе показа и не заморачиваться с аудиториями, но уж больно урезает это показы по мои ключевикам, да и по смыслу работы хочется охватывать более широкий регион с захватом соседних территорий. Есть ли решение моей задачи?

7 комментариев
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Андрей
5 июня 2017, 15:14
Выставите для ключевиков ставки в 10 раз меньше, чем нужно. А в корректировке по сегменту задайте множитель +1100%.
Регион показа в этом случаем можно задать как Россию.
deon-mebel
5 июня 2017, 20:43
Андрей,
Т.е. Подбор аудитории убрать из настроек, а добавить мою аудиторию в корректировки ставок. Так получится показ только по ключевикам но по моей аудитории геолокации? Правильно я понял?
Андрей
5 июня 2017, 20:53
deon-mebel,
Ну, формально показы будут по всей России, но из-за низких базовых ставок ваши объявления увидят только те, кто подходит под сегмент.
pchpd
14 июля, 15:56
deon-mebel,
Здравствуйте. Подскажите, получилось реализовать, сработал этот метод? Решаю аналогичную задачу и пока не могу разобраться. 
Обновлено 14 июля, 15:56
directakaunt8
19 июля 2017, 17:06
Сегменты это отдельный таргетинг, его нельзя пересекать с ключами, это как поиск и рся в одной кампании, разные ставки
hohlov.sr
5 марта 2018, 15:14
Раньше можно было взять ВСЮ аудиторию Москвы и минусануть нужную геолокацию... по получившейся аудитории сделать корректировку -100% и показываться ТОЛЬКО по нужной локации! А теперь шиш - всю Москву не дают ))
ipromo
вчера, 23:57
В аналогичной ситуации мне сотрудники Яндекса посоветовали создать условие подбора аудитории как "Те кто не посещали вашу геолокацию".

А потом его задать в корректировке уменьшить на 100, что означает полностью отключить всех кто не из вашего региона.

Таким образом ваши ставки будут работать только по заданным ключевым словам и вашей геолокации.
Обновлено вчера, 23:58