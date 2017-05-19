Клуб Директа

Клуб Директа

Кампания заводится с толкача

Добрый день!

Прошу помощи в непонятной ситуации.

Кампания 26028629. Только на поиске. Ставки на 40-50% выше 1спец.

После любого изменения - изменение бюджета, ставок и т.п. компания начинает показываться на нужном месте - 1спец.

Проходит час-два и выдачи в поиске нет вообще. Конкуренты все есть, а нас нет. Причем нет ни на 1спец ни на 2спец, ни внизу. ВООБЩЕ нет в выдаче. Хотя ставки выше 1спец на 40-80%. Гонки с конкурентами нет - вытеснений нет.

Объявления - 26028629, 26028629, 26028629

Бюджет нераспределенный. При средней цене клика 20-100р - бюджет 5000р.

Обращения к разрабам ничего внятного не дают. Уже 10 заявок прошло впустую.

Очень прошу помощи. Готов адекватно оплатить услуги.

5 комментариев
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Reklama-v-direkte
19 мая 2017, 17:25
Добрый день. Обратите внимание на показатель CTR вашего объявления. Если он низкий, то возможно яндекс специально вас понижает в выдаче, так как ему выгоднее показывать конкурентов с хорошим CTR.
workingdirect
28 мая 2017, 00:14
Была точно такая же ситуация.


Кампания управляется бидером от Еламы, важно только 1СР. Бидер необходим, так как ставки в течение дня прыгают от 30р до 450р.


Каждый раз при пересчёте аукциона (где-то раз в 12 минут) все объявления на несколько минут вообще пропадали из выдачи. Все конкуренты есть, а моего объявления нет. Где-то через 5 минут объявление появляется, но при нажатии F5 прыгает на все позиции и даже уходит в гарантию. Получается, что 60-70% времени объявление не показывается на 1СР, хотя ставки достаточно всегда (шаг в бидере – 60р)


Техподдержка, как обычно, либо цитирует справку яндекса, либо посылает. На первое письмо ответили, что сейчас всё работает нормально, но как только появятся проблемы позвоните своему менеджеру в Еламе, чтобы он всё зафиксировал. Проблемы, конечно же, опять появились через 12 минут. Позвонил менеджеру. Она удивилась и сказала, что действительно что-то не то. Написала сама заявку в яндекс и отправила. Через две недели пришёл ответ: "Сейчас всё работает нормально, но как только появятся проблемы позвоните своему менеджеру в Еламе, чтобы он всё зафиксировал".


Проблема существует до сих пор, ответ поддержки всегда одинаковый. Такие дела...
foneshop333
29 сентября 2017, 11:25
workingdirect,
Добрый день! Можете связаться со мной 425461@mail.ru
Хотел бы воспользоваться Вашими услугами по контексту, если Вы их оказываете.
alaev-co-varvara
21 августа 2017, 15:26
Добрый день! 
Проблема может быть в плохой репутации домена, который Вы рекламируете. Яндекс показывает объявления, основываясь на их CTR. CTR рассчитывается на домен и номер телефона сайта. Если предыдущие РК были настроены плохо и имеют низкую репутацию, тогда реклама Вашей текущей кампании может не показываться. Если проблема еще не решилась, попробуйте поменять домен и номер сайта. 
romanova.na7al1a
сегодня, 13:16
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