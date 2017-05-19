Кампания заводится с толкача

Добрый день!

Прошу помощи в непонятной ситуации.

Кампания 26028629. Только на поиске. Ставки на 40-50% выше 1спец.

После любого изменения - изменение бюджета, ставок и т.п. компания начинает показываться на нужном месте - 1спец.

Проходит час-два и выдачи в поиске нет вообще. Конкуренты все есть, а нас нет. Причем нет ни на 1спец ни на 2спец, ни внизу. ВООБЩЕ нет в выдаче. Хотя ставки выше 1спец на 40-80%. Гонки с конкурентами нет - вытеснений нет.

Объявления - 26028629, 26028629, 26028629

Бюджет нераспределенный. При средней цене клика 20-100р - бюджет 5000р.

Обращения к разрабам ничего внятного не дают. Уже 10 заявок прошло впустую.

Очень прошу помощи. Готов адекватно оплатить услуги.