Капча при настройке рекламы

От чего может защищать капча?
Сейчас 2016 год! Люди приходят тратить деньги на рекламу в Яндексе а их капчами отгоняют. Дичь а не сервис!
Реально в 2016 году нет возможности не показвать капчу людям?
Как бедный adwords работает? Убогие буржуи наверняка побольше запросов к системе генерируют и нет капчи! Как так?
Инстркуция от Яндекса - Как убрать капчу, это отдельный перл
Надо искать какие то куки, в них какуюто беду fuid01...
Может кто то предположить от чего защищает капча Яндекс?
А то настраиваю очередную рекламную кампанию и бось вдруг Яндекс поламаю...