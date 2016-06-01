Капча при настройке рекламы

От чего может защищать капча?

Сейчас 2016 год! Люди приходят тратить деньги на рекламу в Яндексе а их капчами отгоняют. Дичь а не сервис!

Реально в 2016 году нет возможности не показвать капчу людям?

Как бедный adwords работает? Убогие буржуи наверняка побольше запросов к системе генерируют и нет капчи! Как так?

Инстркуция от Яндекса - Как убрать капчу, это отдельный перл

Надо искать какие то куки, в них какуюто беду fuid01...

Может кто то предположить от чего защищает капча Яндекс?

А то настраиваю очередную рекламную кампанию и бось вдруг Яндекс поламаю...