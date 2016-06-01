Клуб Директа

Клуб Директа

Капча при настройке рекламы

От чего может защищать капча?

Сейчас 2016 год! Люди приходят тратить деньги на рекламу в Яндексе а их капчами отгоняют. Дичь а не сервис!

Реально в 2016 году нет возможности не показвать капчу людям?

Как бедный adwords работает? Убогие буржуи наверняка побольше запросов к системе генерируют и нет капчи! Как так?

Инстркуция от Яндекса - Как убрать капчу, это отдельный перл

Надо искать какие то куки, в них какуюто беду fuid01...

Может кто то предположить от чего защищает капча Яндекс?

А то настраиваю очередную рекламную кампанию и бось вдруг Яндекс поламаю...

14 комментариев
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Андрей
1 июня 2016, 12:08
Что-то не припомню где капча встречается? Или я просто не обращаю на нее внимания?
lidolov
1 июня 2016, 17:14
Тоже была капча, в общей сложности наверно я с ней месяца три проработал (появлялась периодически), дико тормозит процесс (хочу обратить внимание, что никаких сторонних сервисов и программ не использовал). Первый раз вышла капча, когда частенько пользовался загрузкой объявлений через эксель формат. Второй раз появилась капча, когда просто добавлял объявления в ручную через интерфейс, что меня очень удивило. По этому поводу обращался в техподдержку, мне объяснили, что Яндекс распознал во мне робота и порекомендовали только ждать.
Alex_soldier
3 июня 2016, 18:27
Если бы приходили только Люди, никаких капчей не было бы и в помине (и баллов, вероятно, тоже).
А то ведь некоторые радостно пригоняют с собой стада роботов с жестяными мозгами, 
и начинается бомбежка сервисов.
Капча как раз и защищает ресурсы системы для Людей от натиска примитивных роботов.
Бывают и ошибки распознавания - как же без них.


Как  работает AdWords, это отдельная песня (точнее - плач навзрыд).

Он просто никому не дает точной информации, ни Людям, ни роботам, и пригонять стада последних особого смысла нет.


Куки fuid01 советуют искать лишь для того, чтобы проверить, а не вы ли сами себе врубили какой-нибудь блокиратор.
А в остальном все нормализуется адекватностью поведения пользователя.
hppolimercorpru
6 июня 2016, 21:18
Alex_soldier,
Про AdWords Вы явно не в теме:) В планировщике ключевых слов есть инфа по запросам, просто надо уметь им пользоваться. Про AdWords писать навзрыд может только человек который не умеет его настраивать - без обид только! Мне было бы проще работать если бы у Директа была бы хоть четверь от возможности настройки и аналитики от гугловых инструментов...
Когда в день настроить больше 10ти кампаний то капча реально сильно тормозит процесс. Ну не верю я что это самый идеальный способ защитить систему от ... даже не знаю чего, ботов может. Но отличить бота от человека гораздо проще по поведенческим факторам а не капчей по 3 раза подряд вводить. Тот же кликфрог использует кучу разных алгоритмов и вполне удачно распознает ботов
Alex_soldier
9 июня 2016, 13:43
Шутник пожаловал, однако!


Вы, вероятно, еще недостаточно погрузились в интернет-рекламу,
раз не осознаете, что именно AdWords подсовывает под видом работы
(хотя шутка про использование Планировщика вместо Wordstat мне понравилась, забавно :) ),


Clickfrog и иже сервисы хорошо работают на загаженных сетях, причем в основном с детализацией до площадки или IP, но не до пользователя, их точность неизвестна.
Вы уверены, что сами у них не в списке ботов? :)


> Когда в день настроить больше 10ти кампаний

Ну так может первопричина где-то рядом? :)


Вы, конечно же, не застали время до капчей, когда Wordstat под занавес уже трещал по швам от автоматических обращений, а живым людям приходилось чуть ли не минуту ждать результата, да и то с ошибкой сервера через раз?
Так вот, на следующий день после их введения он ЛЕТАЛ!
hppolimercorpru
6 июня 2016, 21:10
На дворе 2016 год.
Если человек в Директе работает значит он настраивает рекламу и будет тратить деньги!
Капча это один из способов отогнать клиента от сервиса. Человеку который ввел капчу в Яндекс Директ полюбому с Гугла доплачивают, я бы в гугле точно премию такому деятелю платил:)
Alex_soldier
9 июня 2016, 13:52
Директ уже полутора десятка лет пишет, что не берет деньги у кого попало
(порог в Спец при отсутствии конкурентов, отбор площадок  РСЯ, анитфрод-фильтры, ...).
Капча прежде всего отгоняет миллионы роботов.
Ну а то, что в единичном случае может перестраховаться и захватить пользователя,
вряд ли стоит организации подобного представления!
selleznew
11 августа 2017, 23:05
Я новичок и с нуля делаю компанию. Капча просто нереально утомила. Никаких роботов и сервисов не использую, работаю в Хроме. Реально хочется плюнуть в лицо тому кто её ввёл...
tablelinemaxim
12 января 2018, 17:12
Такая же фигня, заелп капча, при каждом переходе вылетает. Никакого староннего софта не использую
rinat07070
1 марта 2018, 18:04
Просто пипец!!! Капча лезет по 10 раз за время составления одного объявления!!!!
rm-market-su
1 марта 2018, 19:27
rinat07070,
тоже самое. пришлось уйти из-за нее из директа.
buketnitsa-ekb
27 августа 2018, 21:55
Тоже не понимаю, почему нельзя придумать другой способ отгонять ботов? Каждое объявление требуется набирать капчу. За 8 часов настройки - час это набор капчи направо и налево!.. Неужели нельзя один раз за сессию с ОДНОГО аккаунта в ОДНУ РК проверить человека только один раз. Яндекс думает, что я в робота за 3 минуты могу превраться?
Direct
24 февраля 2019, 20:03
rinat07070,
таже фигня. Дико бесит и мешает, и это еще за не малые деньги.
Alexandr
сегодня, 11:19
+100500 к комментам!
ЯД еще не стал тем инструментом чтобы рубить такие деньги на аукционе и мучать капчей..
при таких аппетитах и сервисе.. одно разочарование