Клуб Директа

Клуб Директа

Каждый день заходят по рекламе с Яндекс карт

Добрый день. Может кто-то знает, что это может быть. Каждый день в вэбвизоре наблюдаю переходы по рекламе по 1-3 раза за день с яндекс карт в основном по 0 минут и всегда без активности. Вэбвизор фразу не определяет, но если раскрыть данные о визите, то там будет ссылка yandex.ru/maps/51/samara/?text=ремонт стиральных candy машин cfvfhf&sll=50.240295,53.219154&sspn=0.417480,0.182160&source=omnibox&mode=search&ll=50.240295,53.219154&z=12&sctx=CAAAAAIA%2FOqBwfvCQkDb2uMBPK5LQHC+DQAAuLo%2Fj1H3Rw4hpj8AAAAABQAAAAAAAAABcXVXLtXFd2rQhQEAAO%2F%2Ffz8BAAAAAAAAAA%3D%3D.  IP адреса всегда разные, в основном версии IPv6, пренадлежат подсети яндекса. Раньше такого небыло. Наблюдаю где-то неделю, полторы.

7 комментариев
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Ярослав Потапов
8 июня 2017, 15:00
открыл кто-то вкладку с картой и держит ее, ежедневно открывая браузер и страницу в фотоной вкладке
Sergei
21 июля 2017, 21:43
Фигасе, склик реальный же, ботов нет, ботов нет :(
julianstar
6 октября 2017, 11:23
Здесь два варианта борьбы с такой накруткой: 1) запретить показ по IP адресам если их не более 25 в параметрах РК. 2) Писать в поддержку со скринами. Хотя, если заходят всего 3 раза, то смыл вообще заморачиваться из-за нескольких десятков рублей? Если бы скликивания имели большие масштабы, тогда да.
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С уважением.
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m2971128
10 апреля 2018, 10:05
У меня тоже аккаунт на elame был.
Замучался с непонятными переходами (30-40% от целевого трафика, сотни кликов).
РК были настроены строго на 1 город, без расширенного геотаргетинга.
А клики с параметрами моей рекламной компании, (группы, объявления, фразы), сыпались со всей страны.
Яндекс на все вопросы отправляет в еламу, елама отвечает всякую ерунду (о забытой строке в браузере и проч.. встречается, такое, не спорю, но 1-2% по опыту на других аккаунтах, не у еламы, но не 40% же!!!).
Короче ушел из еламы.
Самое забавное, перекинул компании на другой аккаунт, к которому нет доступа у еламы, а переходы на сайт с utm метками старых компаний, которые были на аккаунте еламы продолжаются уже месяц)))
ros.parfume
9 ноября 2018, 13:07
Есть такой вариант: блокировка по ClientID (настроить сегмент в Метрике), далее расшарить его в Директ и установить корректировку ставок -100%. Сработает или нет уже другой вопрос, сам пользуюсь такой схемой.
elama-16102825
9 ноября 2018, 14:14
ros.parfume,
Знаю про него, долгое время им работал, можно было в один сегмент много добавлять, теперь ошибку выдает:
Для людей, у которых ClientID: undefined "Указанное значение не поддерживается используемой группировкой, значение: ym:u:clientID=='undefined', код ошибки: 4009" 
Видать яндекс прочухал что теряют деньги на скликах и решили сломать. Писал в саппорт, кормят завтраками, типо скоро починим, и так уже пару месяцев. 
ros.parfume, напишите, у вас также?
romanova.na7al1a
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