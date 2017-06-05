Каждый день заходят по рекламе с Яндекс карт

Добрый день. Может кто-то знает, что это может быть. Каждый день в вэбвизоре наблюдаю переходы по рекламе по 1-3 раза за день с яндекс карт в основном по 0 минут и всегда без активности. Вэбвизор фразу не определяет, но если раскрыть данные о визите, то там будет ссылка yandex.ru/maps/51/samara/?text=ремонт стиральных candy машин cfvfhf&sll=50.240295,53.219154&sspn=0.417480,0.182160&source=omnibox&mode=search&ll=50.240295,53.219154&z=12&sctx=CAAAAAIA%2FOqBwfvCQkDb2uMBPK5LQHC+DQAAuLo%2Fj1H3Rw4hpj8AAAAABQAAAAAAAAABcXVXLtXFd2rQhQEAAO%2F%2Ffz8BAAAAAAAAAA%3D%3D. IP адреса всегда разные, в основном версии IPv6, пренадлежат подсети яндекса. Раньше такого небыло. Наблюдаю где-то неделю, полторы.