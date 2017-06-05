Клики есть в директе, но нет звонков

Добрый день!

Подскажите с чем может быть связана проблема. Сайт http://www.kmklaw.ru

На него идет директ по каждому направлению.

Например: http://www.kmklaw.ru/kopiya-trudovoe-pravo?utm_campaign=%7Bcampaign_id%7D&utm_content=%7Bad_id%7D&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_term=%7Bkeyword%7D

Например: http://www.kmklaw.ru/razreshenie-sporov?utm_campaign=%7Bcampaign_id%7D&utm_content=%7Bad_id%7D&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_term=%7Bkeyword%7D

Для примера чтобы вы понимали у нас есть такие запросы как "услуги по разрешению споров" по ним цена клика очень большая, но мы показываемся, мало но есть. Есть запросы "КС-2" или "Договор подряда акт" по ним очень большой трафик и на наш сайт хорошо переходят. Но не звонят. Если мы их выкинем то сократим большой охват аудитории.

Подскажите ваше видинение ситуации...Что не так..