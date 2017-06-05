Клуб Директа

Клуб Директа

Клики есть в директе, но нет звонков

Добрый день!

Подскажите с чем может быть связана проблема. Сайт http://www.kmklaw.ru

На него идет директ по каждому направлению.

Например: http://www.kmklaw.ru/kopiya-trudovoe-pravo?utm_campaign=%7Bcampaign_id%7D&utm_content=%7Bad_id%7D&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_term=%7Bkeyword%7D

Например: http://www.kmklaw.ru/razreshenie-sporov?utm_campaign=%7Bcampaign_id%7D&utm_content=%7Bad_id%7D&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_term=%7Bkeyword%7D

Для примера чтобы вы понимали у нас есть такие запросы как "услуги по разрешению споров" по ним цена клика очень большая, но мы показываемся, мало но есть. Есть запросы "КС-2" или "Договор подряда акт" по ним очень большой трафик и на наш сайт хорошо переходят. Но не звонят. Если мы их выкинем то сократим большой охват аудитории.

Подскажите ваше видинение ситуации...Что не так..

41 комментарий
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Андрей
5 июня 2017, 15:22
Я насчитал 5 виджетов обратного звонка на 1 странице. Как по мне - перебор. Может вам чат подключить, а коллбеки убрать (раз не звонят)?
d.a.romanovsky
7 июня 2017, 11:36
Эти запросы может вводить не "горячая" аудитория.
Возможно, после ретаргетинга можно будет вернуть посетителей этой аудитории.


Ну и как было замечено, избыток форм захвата контактов может сильно раздражать/отпугивать :-). Лучше показать больше экспертности :-)
support@reboox.ru
9 июня 2017, 12:15
d.a.romanovsky,
да вроде максимум 3 стоит. Колбек, яндекс звонок ну и внизу один не подвижный. В чем экспертность проявить?
d.a.romanovsky
9 июня 2017, 13:13
support@reboox.ru,



пример
avangardcons.ru

jurist-arbitr.ru
outsourcetrans
9 июня 2017, 11:32
возможно это боты) посмотрите поведение в вебвизоре. 50% всех переходов по рекламе - боты.
support@reboox.ru
9 июня 2017, 12:14
outsourcetrans,
вы имеете ввиду те у кого время пребывания на сайте менее 10 секунд? это возможно боты?
d.a.romanovsky
9 июня 2017, 12:55
support@reboox.ru,



Если есть желание оценить количество Ботов, придется подключить недорогой платный сервис типа Clickfrog
Он даже может без вашего участия прописывать в РК ip ботов и площадки с ними.
outsourcetrans
9 июня 2017, 13:08
support@reboox.ru,
боты имитируют различное поведение. могут и неск секунд повисеть, могут и 2-3 минуты поскроллить туда сюда, страницы пощелкать. Прочитал вот, что есть уже и такие, которые заказ могут оформить на сайте.....только не оплачивают)
Обновлено 9 июня 2017, 13:09
Анна Никошина
6 июня 2018, 08:32
outsourcetrans,
а за ботов снимается оплата?
prodavayzer
22 августа 2018, 11:45
Анна Никошина,
Конечно. Они именно для этого и работают - чтобы накрутить клики владельцу ресурса на котором есть реклама.
nikita.kozyukov
29 июня 2017, 11:56
Здравствуйте, тут скорее проблема не только в Директе. Посмотрев на Ваш сайт, я заменил, что он сам по себе очень устаревший и ОБЯЗАТЕЛЬНО требует обновления. Сейчас у Вас очень плохое оформление, а именно: непонятный фон, очень плохо проработаны смыслы (почему к Вам стоит обратиться, то есть, утп (уникального торгового предложения)), очень плохая подача (дизайн смыслов), да и просто у Вас поехала верстка в форме захвата.  Что бы я сделал на Вашем месте:
1. — Новые лендинги по каждому направлению. Поверьте, это 100% окупится. Ключевой момент — все должно быть КАЧЕСТВЕННО, а не хоть бы как. Я бы посоветовал Вам нанять дизайнера (все смыслы обязательно прописывать Вам!), а верстку можно отдать на фриланс (за 3000 вам с легкостью сверстают готовый дизайн);
2. — Попробовать залить сначала только "горячий трафик", чтобы получить первых лидов максимально быстро. Только после этого можно развивать околотематики (рекомендую только для РСЯ);
Поймите, сайт — это лицо Вашей компании в интернете, а сейчас он у Вас, мягко говоря, не очень. Юридические услуги являются очень серьезной тематикой и люди будут доверять только профессионалам (я не сомневаюсь, что Вы таковым являетесь), а сейчас в интернете Вы не выглядите таковым. Надеюсь, я был Вам полезен. Удачи!
Prime Marketing
10 июля 2017, 12:11
То есть Вас не смущает, что на сайте нет понятной информации для клиентов, он жутко тормозит?  2017 год!

 Полотна текста, которые никто читать не 6удет. И да с виджетами перебор явный.  Про то что дизайн не приятен для восприятия я не говорю даже.

Посмотрите что у конкурентов и сделайте интереснее и понятнее. Аудит сайта могу провести.

Сайт, безусловно устарел.

Здесь не обязательно нужен лендинг - это не панацея. А вот понятный сайт это точно нужен.

С уважением, Роман.
Обновлено 10 июля 2017, 12:16
СОФТСЕТЬ.РФ
17 июля 2017, 18:47
С момента, когда убрали обещанный платеж от 1000 рублей, т.е. явно подняли планку затрат на директ, конверсия упала в несколько раз. Нужно разбираться.
reklama.fedorov
19 июля 2017, 11:35
СОФТСЕТЬ.РФ,
Странный вывод) При качественной настройке ничего не падает. Каким образом траты связаны с конверсией? По вашей логике получается, что компании, которые тратят от 100 000, вообще сидят без конверсии?)
СОФТСЕТЬ.РФ
19 июля 2017, 11:50
reklama.fedorov,


я говорю, что планка поднята на затраты и это явно видно по результат конверсии, С момента увеличения планки обещанного платежа. Конверсию получает тот, кто больше тратит. Вы должны понимать, что место директа ограничено, а это значит, что в один прекрасный момент, по топым ключевикам, затраты относительно конверсии перестают иметь значение. Т.е. становится важна не конверсия, а сам факт нахождения в директе. Директ перестает быть средством привлечения клиентов, он превращается в средство престижа. Я в директе, значит я лучше или имею то, чего нет у других или знаю того, кого не знают другие. Плюс, директ до сих пор не открыл айпи адреса с которых кликают, а значит средство для манипуляций и злоупотреблений имеет место быть. Достаточно вспомнить скандалы с операторами сотовой связи когда выявлялись случаи необоснованных списаний. Что мешает Яндексу, сливать бюджет компании? Ничего!
Обновлено 19 июля 2017, 11:52
reklama.fedorov
19 июля 2017, 12:04
СОФТСЕТЬ.РФ,
Снова вы описали иные выводы, которые к планке никакого отношения не имеют)) ну убрали они планку.. и что? компании, которые тратили от 100 000 к примеру как это задело? А те, кто тратит меньше 1000 рублей, что это вообще за бизнес?) поэтому и конверсий нет, потому что нет денег, людей и ресурсов на нормальное развитие нормального бизнеса

СОФТСЕТЬ.РФ
19 июля 2017, 12:31
reklama.fedorov,


не важно какой бизнес, важно то что планка поднята, вы меня не слышите, а может и слышите. повторюсь! раз планка поднята, значит есть повод  сливать мелкие бюджеты в трубу, обосновывая тем, что мелкий бюджет и нужно тратить больше (ваши слова - что это за бизнес такой). только не понятно, на что? если до поднятия планки была одна конверсия после поднятия стала другая.
Обновлено 19 июля 2017, 12:33
promgazvolga
15 мая 2018, 23:17
reklama.fedorov,
Здравствуйте у нас такая же проблема есть клики но заявок нету 
reklama.fedorov
16 мая 2018, 11:38
promgazvolga,
можно посмотреть что у вас там вообще происходит и делать выводы.. Реклама виновата или сайт) Могу посмотреть если желаете
promgazvolga
16 мая 2018, 14:34
reklama.fedorov,
  А Вы занимаетесь   продвижением директа ? Пришлите Ваши конт. данные   или Ватцап, Вайбер 
reklama.fedorov
16 мая 2018, 14:48
promgazvolga,
Вайбер/Ватцап - 89270654718 Вячеслав
promgazvolga
18 мая 2018, 17:02
reklama.fedorov,
  Вячеслав  не могу до Вас  дозвонится  вайбер и ватцап   не высвечивается  по этому номеру 
reklama.fedorov
19 июля 2017, 11:38
Аналитика в помощь) В ней Вы все увидите как на ладони. Что, куда и как)) А в целом ребята правильно пишут - исследуйте всю цепочку взаимодействия ваших клиентов с вами. Реклама - это всего лишь привлечение трафика. А как вы с ним работаете дальше - вот грааль конверсий
medvedev.elec
4 августа 2017, 14:46
У тебя номер телефона закрывает всплывающее окно.возможно его не все люди закрывают!
barinov.ol
15 сентября 2017, 08:29
Такая же ситуация..

 http://mobileshina24.ru 
yachting2020
20 сентября 2017, 13:42
Зарегистрировать новый домен или купить дроп? http://d0mains.ru/
Обновлено 20 сентября 2017, 13:44
granit1090
28 сентября 2017, 18:00
Причём тут директ, если у вас сайт го*но, цен тоже нет. Уже какой раз убеждаюсь, если у заказчика хороший бизнес, то хоть правым пальцем левой ноги настроить директ и будут заявки, если бизнес полная лажа, то хоть сам бог яндекс директа настроит - продаж не будет, вот и весь бизнес секрет. Ищите проблемы в сайте, изучайте конкурентов. Может конкуренты бесплатно предоставляют услугу эту, а вы деньги за неё просите, вот и не будет у вас заявок.
julianstar
6 октября 2017, 11:27
Ну а как бы вас не смущает то, что запрос "Договор подряда акт" имеет информационный интент + куча мусора в левой колонке, который нужно чистить минус-словами. Это не коммерческий запрос. Посмотрите выдачу по своему региону. Люди в 90% ищут образец договора, информацию о договоре. Естественно, они переходят в надежде скачать образец договора, а вы им услуги предлагаете. Заказывайте рекламу у профессионалов и такого не будет. Ну и дизайн сайта не вызывает вообще никакого желания что-либо заказывать: страшный, устаревший, неинформативный.
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C уважением, Игорь
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buchakow
10 октября 2017, 17:42
Честно, открыл - не вызывает доверия. При том что я сам бывший руководитель, и  том числе партнерствовал со строителями. Какой-то сайт трешевый.


Кстати, если бы с раздела "О компании"  вы бы вытащили портфолио Максима и Станислава на главную - уже было бы лучше. Хоть видно будет что за телефоном сидит не очередной студент-вебмастер, а какие-то понятные люди.


p.s. А вы уверены что люди набирающие КС-2 заинтересованы в услугах юриста? Это же форма сдачи работ.  А еще там игроманы "кс го 2" 12521 запрос в месяц))). И смотрите вордстат - большинство подзапросов "форма", "заполнение", "образец".
rent-carr.ru
23 ноября 2017, 22:40
Народ та же проблема, создали сайт, rent-carr.ru рекламируемая уже неделю, ctr по переходам 30-40 процентов, ни одного звонка, посмотрите, кому не сложно, может подскажите в чем дело?
super.tverdokhlebov
12 января 2018, 07:56
заебали  своей  рекламой  пмдорасы
Kayan88
24 апреля 2018, 10:22
День добрый. Считаю у лиц обратившихся за юридической помощью имеются проблемы. Не звонят дабы сохранить анонимность распознавания голоса и от место нахождения(пилинг, GPS и т.п.
Анна Никошина
6 июня 2018, 08:33
Интересно, за переходы ботов на сайт по рекламе, оплата снимается со счёта?
sergei.lopasteisky
7 июля 2018, 22:09
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liberty.med
3 сентября 2018, 23:42
1) фон ужасен, хочется сразу все закрыть. 
2) 5 причин которые не понятно с чего начать читать - глаза разбегаются, все в расфокусе, полный диссонанс и желание перелитать даже не читая в ваши причины....
пронумеруйте причины. 
3) "Первая консультация
бесплатно" -уберите куда подальше, какое .. бесплатно?? Вы, что ищите любителей халявы? Вам нужны платежеспособные люди и бизнесмены!!!! А таких раздражают такие слова как "халява, бесплатно, дешево, акция и скидка". На такие слова и фразы вы соберете кучку неплатежеспособной аудитории, которые будут звонить вам и раздражать вас вопросами -" я хочу развестись с мужем и отсудить у него остров на карибах...  Но кааак там же у вас написано, что консультация бесплатно, что вы профессионалы в сложных делах...
 Писать надо преимущества и выгоду, а не скидки и прочую белиберду!
4) Сложные дела –
наш профиль ( и какието нудные сопли там какой у вас большой опыт... как показывает практика Большой опыт определяется во время разговора, во время контакта, а не во время знакомства... ( ой у меня такой большой опыт, ты просто офигеешь когда его увидишь....)
5) Всегда
на связи - с этим пунктом ассоциация возникает... ктото отдаться хочет за чтото... не понятно зачем это тут добавили ,понятно что вы всегда доступны.... К чему это? причем тут всегда на связи? - а не лучше написать - "все под ключ и полный контроль и ежедневный отчет о результатах. Нанять человека, независимое лицо которое будет каждый день отзваниваться клиенту, и рассказывать о текущем течении дел. Он будет стоять над душой у ваших юристов, заставлять их работатьь и обо всем докладывать клиенту.. что они сделали , а чего не сделали и говорить примерно следующие слова: "Вот они "удоты" эти юристы, не смогли договор сегодн яоформить, я им завтра покажу, я поддерживаю ваши интересы Василий Петрович, я на вашей стороне, и я завтра лично выскажу все руководству и этого так не оставлю, я востребую наказания, ведь для нас с вами каждая минута на счету!!!! Я лично оформил этот договор и успел его подать, так что не переживайте все в порядке". Вот что нужно постараться показать.
6) Экономия
времени - Пииште что все под ключ, мы экономим ваши деньги и время... Это будет гораздо эффектнее.
7) Все заботы
берём на себя - Опишите это в положении все под ключь и сократите 5 причин, пусть лучше будут 3 причины обратится к вам, чем 5, но они будут легко понимаемы и приемлемы.
liberty.med
3 сентября 2018, 23:53
Лица, ЛИЦА!!!! Нужны лица людей с которыми будет работать клиент. Нужны реальные юристы и их лица!!! Вместо ....счетчиков вставьте фото реальных людей, вашей команды... пусть это будет 3 человека, зато к вам будет доверие!!! Ибо чем больше компания тем меньше к ней уровень доверия, ибо в ней низкий показатель индивидуальной ответственности!!!  Вася юрист накосячил, а виновного не найти и по итогу клиент остается с пустым карманом и нерешенным делом! Сегодня гораздо больше доверия к маленьким компаниям, ибо они больше "трясуться" за свою репутацию.. Платить за рекламу сегодня дорого для начинающего бизнеса, СЕОшники обманщики, директ нужно правильно настроить иначе будет не всегда выгодно и все скликают конкуренты ....
 Поэтому приходится тщательно относится к бренду, отзывам,работать на "сарафанное радио" ибо 1 довольный клиент принесет еще 5 новых!
lombard-car
7 сентября 2018, 09:54
outsourcetrans
9 июня 2017, 11:32
возможно это боты) посмотрите поведение в вебвизоре. 50% всех переходов по рекламе - боты.
Как бороться с ботами?
Duhast
24 октября 2018, 04:03
КС-2 напишите на сайте эту услугу по виднее будут звонить я вот не нашел не слова. Или отдельные посадочные страницы по ним измените или сделайте
elena.Aloo
3 марта, 06:23
Не буду читать все коментарии, возможно кто то писал. 
1. У вас юр. услуги на сайте, как следствие выбор покупателя очень осторожный - тестировали на налоговом юристе - покупатель четко должен знать почему он покупает вас и видеть кто вы, фото и видео юристов.   
2. Срок покупки от момента первого контакта до звонка это 2*3 месяца плодотворного ретаргетинга. Начиная работу с юристом но налоговым спорам, мы тоже в начале предпологали, что если человеку грозит уголовное преследование он будет срочно обращаться ) мы ощиблись человек надеется и верет еще в течение 2*3 сесяцев ) пока ситация не заходит в ...
3. После 5 месяцев оставили только продающие запросы и уменьшили бюджет, отсекли всех физиков в том числе, с их запросами.
（к коментам выше у нас был лендинг с тестированием, то есть в процессе мы меняли места с блоками, добавляли предположения в виде блоков, меняли цветовые гаммы это принесло 7.5% прироста к звонкам）

Обновлено 3 марта, 06:25
N12032019
19 марта, 20:55
Зашли на сайт. Столкнулись с элементарным: куча ненужной информации (можно было бы упростить). И самое главное - внизу сайта, в слове "Пресс-центр" - элементарная грамматическая ошибка: ""Пресс-цетр"! Господа юристы, владельцы сайта), Вы и документы также составляете?)))
giglance
вчера, 11:03
Привет друзья, есть несколько причин того, что есть клики но нет заявок. И вот что мне удалось найти в интернет.
Яркие представители — Яндекс Директ и Google AdWords. Решают задачу “достучаться” до представителей Вашей целевой аудитории (ЦА, потенциальных клиентов) и показать им Ваше рекламное объявление. Если их Ваше объявление зацепит, они кликнут на него и перейдут на целевую страницу.
Все! На этом реклама свою задачу выполнила!
Как мы видим, реклама косвенно влияет на конечный результат в виде звонков и заявок.
Вывод!
Даже если вы подобрали хорошие запросы (НЧ, СЧ, ВЧ), написали хорошие рекламные офферы! Но если сайт сделан коряво, тормозит или напротив переполнен информацией, а утп либо составлены не верно или же вовсе отсутствуют то и звонков ждать не стоит.
так же не забывайте про отзывы!
Что советую коллеги по цеху!
1. проверять ключевые запросы. детально проробатывать минус слова!
2. регион показа рекламы
3. время показа рекламы
в общем вот статья в которой человек не поленился и все расписал, читайте, вникайте и прибудет с вами сила! https://blog.ecommerceschool.ru/yandeks-direkt/kliki-est-zvonkov-net-chto-delat.html
по вопросам настройки рекламы в Директе, Google можете обращаться в ватсап или телеграм +79041644000 / evoburg.ru