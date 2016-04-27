Добрый день, подскажите пожалуйста, можно ли использовать редирект (фрейм) в Яндекс.Директ:

site1 -> партнерская ссылка -> site2

где,

site1 - мой домен. На странице установлен редирект на партнерскую ссылку (или фрейм)

партнерская ссылка - ссылка на сайт, где учитывается, что пользователь пришел от меня, и где я вижу данные utm-меток.

site2 - целевая страница, объект рекламирования.

Я совсем запутался. Позвонил в поддержку Яндекс.Директ. Сказали можно, через пару минут, что не знают. После, что могут забанить аккаунт. А в конце рекомендовали почитать Справку, т.к. точно сказать не могут.

Справку читал, звонил для уточнения вопроса. Вроде редирект разрешен, только нельзя менять объект рекламирования (подмены). Может неправильно понял?

Заранее спасибо за ответ.